Gabriel Rolón afirmó que el dolor aparece cuando se pierde algo amado, y sostuvo que atravesarlo permite aceptar lo vivido sin ocultar la tristeza

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En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, el psicoanalista Gabriel Rolón analizó la búsqueda de la felicidad, el deseo y la dificultad de aceptar que siempre habrá algo que nos falte. Explicó por qué es importante aprender a valorar lo conseguido sin dejar de desear y destacó la necesidad de aceptar las frustraciones y entender que no existe una vida sin pérdidas ni ausencias. También reflexionó sobre el dolor, la angustia y la importancia de atravesar los duelos sin intentar evitarlos ni apresurar sus tiempos.

Además, el especialista habló sobre el amor y las pérdidas como ejes centrales de la vida, la dificultad de salir de situaciones que nos hacen infelices y el desafío de aceptar aquello que no podemos controlar. También se refirió a los límites de la libertad, la distancia entre la vida que imaginamos y la que construimos, y la importancia de animarnos a tener conversaciones pendientes con las personas que queremos. El episodio completo podés escucharlo en Spotify y YouTube.

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Gabriel Rolón es psicólogo, psicoanalista y escritor. Graduado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló una extensa trayectoria profesional y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la divulgación del psicoanálisis en el país. Su popularidad creció a partir de sus participaciones en radio y televisión, donde aborda cuestiones vinculadas con los vínculos, el amor, el deseo y los conflictos emocionales.

En 2007 publicó Historias de diván, el libro que marcó el inicio de su carrera editorial. Desde entonces, publicó ensayos y novelas como Los padecientes, El duelo, La felicidad y La soledad (2025). También llevó sus reflexiones al teatro con espectáculos como Palabra plena, con los que convoca a públicos de distintas generaciones. Sus próximas funciones serán el 20 de noviembre en Rosario, el 22 de noviembre en Córdoba y el 26 de noviembre en Montevideo. El 11 de diciembre despedirá la obra en el Movistar Arena.

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Rolón afirmó que siempre habrá algo más para desear, y planteó que el desafío es valorar lo conseguido sin vivir frustrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Estás terminando una obra que venís haciendo hace cinco años que te despedís este año en el Movistar Arena. Contame tus sensaciones.

—Sensaciones muy encontradas. Por un lado, la tristeza de despedirse de algo que uno ama tanto. Cada función, cada noche, antes de salir al escenario, mientras escucho la presentación —porque la obra empieza con una grabación en off y se apagan las luces—, me tomo esos segundos para decir: “Qué pocas veces más la voy a escuchar”.

Siento la tristeza de despedirse de algo que se ama, que te ha acompañado durante tanto tiempo, que se pensó en la pandemia, cuando pensábamos con qué volvemos, con los teatros restringidos. La obra es hija de todo ese proceso: se escribió durante la pandemia y por eso yo estaba con muchos temas en la cabeza: el duelo, el horror, la angustia, la muerte, las pérdidas, los deseos, cómo salir, lo traumático que iba a ser. La obra tiene todo ese compendio de lo que estaba allí, en ese momento, en mí.

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Así que, por un lado, siento eso. También esa especie de nostalgia anticipada de despedirme de Carlos, mi compañero, mi amigo, mi director y quien está en escena conmigo, tras tantos años de representar la obra; de que me sorprenda todo el tiempo; de la gente que viene a dos o tres funciones diarias. Hemos hecho funciones a las 11 de la mañana para poder llegar a horario a hacer las tres funciones. Me mueve mucho esta despedida.

Yo creo que a las cosas importantes hay que despedirlas en los mejores momentos, no en los peores. Es como si trasladaras esto a una pareja: después de haber compartido cosas tan bellas, ¿por qué despedirse con agresiones, con malos momentos, con enojos injustificados? Si nos damos cuenta de que es el momento, despidámonos en una cena, con un brindis, diciendo: “Qué lindo camino recorrimos juntos. Esto no va para más, pero te deseo suerte y démonos un abrazo”.

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Siento que eso estoy haciendo con la obra, que es una obra que daría para más. Quizá la persona que más sabe de teatro de las que yo conozco es Carlos Rottemberg. Y Carlos siempre dice: “Las obras las levanta la gente, no los productores. Cuando la gente no las quiere levantar, ¿por qué las levantan?”.

En esto tengo la suerte de que Martín y Fer, mis managers y productores, me siguen en esta especie de intuiciones. Yo ahora siento que tengo ganas de dar algo distinto. Una vez dije en broma: “Cómo me gustaría hacer un Luna Park”. Y estos productores que tengo lo escucharon e hicimos un Luna Park con 6.600 personas: fue muy impresionante.

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Esta vez dije: “Después de tanto tiempo, esta obra se merecería irse en un Movistar Arena”. Lo dije como un chiste, por supuesto, y me notificaron hace un par de meses: “La vamos a despedir en el Movistar Arena”. Así que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y con lo que deseo. La despedida será el 11 de diciembre en el Movistar Arena.

Rolón sostuvo que siempre "faltarán cinco para el peso", y propuso aprender a vivir felices con lo conseguido sin renunciar a nuevos deseos

—Cuando le conté a mis oyentes que íbamos a compartir un episodio, les propuse que dejaran preguntas que les gustaría hacerte. Elegí algunas para conversar. La primera se titula: “Nada me alcanza para ser feliz”. Dice así: “Esperé años para conseguir un ascenso. Cuando finalmente llegó, la alegría me duró unos días. Después empecé a mirar al que estaba un escalón más arriba y a sentir que todavía no había llegado a ningún lado. Me preocupa que cada vez que consiga algo necesite ir por más”. ¿Por qué, aun teniendo tantas razones para ser felices, sentimos que siempre nos falta algo?

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—Porque siempre va a faltar. Y no una, sino más de una. Una vez me dijo un paciente: “A mí siempre me faltan cinco para el peso”. Y yo le dije que el secreto de la vida era aprender a vivir feliz con 95 centavos, porque los cinco para el peso, como mínimo, van a faltar siempre.

La vida es un lugar donde nadie jamás consigue absolutamente todo lo que quiere. El que cree que consigue todo está loco, se engaña, está enfermo o está en un momento mucho más peligroso todavía: a las puertas de una depresión. Porque lo único que te salva de caer en la depresión es tener algún deseo por delante, y uno desea lo que le falta. En este caso, bueno, ¿cuánto deseé ese ascenso? Y ahora que lo tengo, me doy cuenta de que todavía hay más.

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Sí, siempre hay más, por suerte. Si no, ¿qué sentido tendría la vida? Siempre hay una diferencia entre lo que esperamos y lo que encontramos, entre lo que deseamos y lo que obtenemos. Poné el día que quieras como el Everest de tu deseo y, cuando llegues a ese punto, te vas a dar cuenta de que el cielo te sigue quedando tan lejos como siempre. Siempre hay más.

Yo creo que hay que aprender a aceptar que vivir es transitar un camino en falta permanente. Pero esa certeza de que algo falta no debemos convertirla en motivo de frustración permanente. Porque, si solo vamos a salir de un estado de frustración cuando alcancemos absolutamente todo lo que deseamos, vamos a vivir frustrados. Todo no se puede.

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—¿El ejercicio está en aprender a tolerar la falta?

—Exactamente. En que sea parte del asunto. Si vos estás en una pareja, por ejemplo, y la querés perfecta, la vas a pasar muy mal. Si querés que nunca haya un altercado, una discusión o un cambio de opiniones, no funciona así. Esto es parte de la vida. Te va a pasar con tus padres, tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Siempre alguien va a hacer algo que vos hubieras hecho distinto, que hubieras preferido que fuera diferente, porque la perfección no existe. Eso tiene que ser parte del asunto.

Los orientales manejaban algo a lo que llamaban el no hacer. Por ejemplo, pararte frente a un árbol y decirte: “Mili, mirá, contame todo lo que ves”. Entonces vos me decís: “Veo el tronco fuerte, grande, unas ramas largas, unas ramas cortas, unas hojas, veo un nido, un pájaro”. Y los tipos te miraban y te decían: “¿Y el espacio vacío entre las hojas no lo ves? El espacio donde no hay ni pájaros, ni ramas, ni nada de esto, ¿no lo ves? Porque eso es parte de la belleza. La belleza de todo eso encuentra un lugar por esos lugares donde no hay nada”.

El Tao Te King dice: “Construimos paredes, techos para armar una vivienda. Y la vivienda justamente es utilizable por los lugares donde no construimos nada, por las puertas, por las ventanas, por esos lugares donde hay un vacío. Gracias a eso podemos entrar y disfrutar del resto”.

Yo creo que la vida se parece un poco a eso. Si no aprendemos a disfrutar de ese no hacer, de aquellos lugares donde el otro no responde a mis inquietudes, a mis expectativas, la vida se va a hacer muy complicada. Deberíamos agradecer ese ascenso y ser felices por lo que hemos logrado, sabiendo que vamos a desear más. Claro que hay más. Pero, aunque sea un rato, quedarnos disfrutando del placer de lo obtenido, porque si no te transformás en un frustrado, en un disconforme y en alguien con quien debe ser muy difícil vivir.

Tolerar la falta permite aceptar que la perfección no existe y disfrutar lo conseguido sin frustración (Imagen Ilustrativa Infobae)

—En el mundo de hoy tenemos mucha resistencia al dolor y a la angustia. ¿Cómo podemos acercarnos a eso y aprender a transitarlo de una manera más habitable?

—Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís porque hay una especie de discurso en contra de la tristeza y del dolor. Hay como una especie de “pum para arriba”, con frases como: “Si querés, podés”, “Salí de ese lugar”, “Si te lo proponés, lo vas a lograr”. Hay una excesiva buena onda y un voluntarismo que van en contra de lo que ocurre realmente en un ser humano.

Decirle a alguien a quien su pareja dejó: “No te preocupes, ¿vos sabés la cantidad de mujeres y hombres que hay en el mundo?”. Es una tontería. La respuesta que yo te daría es: “No, eso es mentira, no hay ninguna. Era ella, no hay ninguna”. Y hasta que no haga el duelo, va a ser ella.

Y no importa que me quieras mostrar que no es ella o no es él. Hay toda una cosa de sacarte rápidamente del dolor para que salgas, disfrutes, consumas, para que entres al mercado de lo productivo o te llenes de cosas. “Dale, comprate algo lindo, salí a comer, hacé esto y vas a ver que vas a estar mejor”, te dicen. Siempre es: tapá tu dolor con un montón de cosas, cuando eso, en realidad, es ni más ni menos que quitarte el derecho a la tristeza.

El dolor no es algo malo. Es el registro psíquico que tenemos de estar dando una batalla para volver a ponernos de pie después de haber sufrido algo tan complicado como la muerte de un ser querido o la pérdida de un amor o de un trabajo.

—Cuando una sensación resulta tan dolorosa, es natural que intentemos evitarla. ¿Cómo podemos dejar de huir de eso que nos angustia? ¿Y con qué propósito podemos aprender a permanecer ahí?

—No hay que quedarse más de la cuenta disfrutando del padecimiento, porque todos tenemos la tentación masoquista de regodearnos con el dolor. Te deja alguien y llegás a tu casa, a media luz, ponés música triste y te ponés a ver mensajes, a ver qué está haciendo o a leer los viejos mails donde te declaraba su amor alguien que ya no existe, porque el que está ahora no te ama más. Si vas en busca del dolor, eso es un masoquismo innecesario.

Pero hay un dolor y una cuota de dolor que son inevitables, porque todo lo que duele, duele porque antes fue amor. Si no fue amor, no duele. Y si amás, te va a doler. Entonces, cuando vos aceptás el reto de amar algo —un trabajo, una persona, un proyecto—, si sale mal o se pierde, va a doler, porque se amó, porque se puso mucho en juego.

Si no duele, es porque no servía de nada: ni tu proyecto, ni tu amor, ni tu sueño. Uno tiene que estar capacitado para ponerse de pie e ir por un nuevo sueño, un nuevo proyecto, porque la vida continúa. Pero, en el medio, hay que realizar un trabajo que llamamos duelo y que justamente consiste en darle espacio a ese dolor, al dolor de la pérdida de algo que se quiere, para resolverlo, no para taparlo con cosas.

“Dale, no pasa nada, salgamos igual, bañate, ponete linda y vámonos”. No es así. Por ahí es tu momento para esa tristeza, para darle a eso que no pudo ser el marco que necesita para que pase por tu vida y te deje todavía mejor.

Ahora hay algo que no tengo, que es ese sueño, ese amor, pero hay algo que sí tengo: ese recuerdo y mi capacidad de superar aquellos momentos en los que lo que amo sale mal.

Atravesar el dolor exige reconocer la tristeza, darle tiempo al duelo y apoyarse en los afectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Qué herramientas te ayudaron a atravesar un duelo o a dejar atrás algo que quisiste mucho? En tu libro La soledad comenzás hablando de la muerte de tu padre. En experiencias tan dolorosas, ¿en qué encontrás refugio?

—Lo primero que me sirve a mí es no escaparme del dolor. Yo lo miro de frente: sí, estoy triste, estoy dolido, estoy sufriendo. Y no empiezo a llamar para ver con qué me entretengo. Es parte de atravesar este dolor. Acá está, y le presento mi batalla. Eso me ayuda mucho.

Me permite, o me ha permitido a lo largo de mi vida, que mis duelos no fueran más largos de lo necesario, porque agoté el dolor en el tiempo que tenía que sufrirlo. Hacé lo que quieras, tapalo como quieras, pero el dolor es como el agua: por algún lado se filtra. Entonces, te persigue hasta que lo resolvés. Yo lo encaro, lo miro a los ojos y le digo: “Acá estamos, dale. Veamos cómo nos vemos juntos”. Intento resolverlo.

Y, en el medio, me tomo de las cosas que amo: de mis afectos, de la música. Por ejemplo, me pongo a estudiar una partitura en piano, a tocar algo en la guitarra, me voy a ver una obra de teatro, me reúno con amigos, con mi familia, con las personas que amo. Según sea la pérdida, con mi esposa, si lo que he perdido va por otro lado. Yo me permito aferrarme a mis amores.

Cierta vez, creo que era Silvio Rodríguez quien contaba que había un pueblo demasiado ventoso en algún lugar de Cuba y que sus habitantes se habían dado cuenta de que la manera de que el viento no los lastimara era plantar los árboles muy cerca. Entonces, los árboles crecían demasiado cerca unos de otros, como para que el viento no pasara y los lastimara. Yo creo que los afectos son eso: esos árboles que plantamos cerca para que, cuando viene la tormenta, el viento o el aluvión del dolor, pasen y produzcan menos daño. Así que yo ahí me arrimo a lo que amo, sin esconderme nunca del sufrimiento.

—Y más allá del dolor, cuando mirás hacia atrás, ¿de qué te sentís orgulloso?

—Aprendí a vencer la tentación de deprimirme. Soy un hombre que transita ciertas oscuridades. Soy analista, estoy en medio del dolor, de la angustia, todo el tiempo. Estoy cerca de esas cosas porque, en algún lugar, riman un poco con mi alma. Pero aprendí a hacer con eso.

Aprendí, en vez de regodearme en un dolor, a escribir un cuento, una historia, una reflexión; a componer una obra musical; a no quedarme estancado en esas tentaciones dolorosas y salir adelante. Si una virtud he tenido es que no me he dejado vencer por los fracasos, que ha habido, y muchos.

Le tengo que agradecer mucho a mis padres, que siempre me estimularon. Recuerdo una frase de mi padre: “No me avergüenza un hijo que fracasa. Me avergüenza un hijo que no va tras lo que sueña por miedo al fracaso”. A mí esa frase me ha marcado mucho.

Entonces, cuando algo sale mal, sé que era una de las opciones. Las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Si me ha salido mal, me dolerá, haré mi duelo, pero siempre pienso que tengo algo más por lo que seguir peleando.

Rolón contó que aprendió a transformar el dolor en cuentos, reflexiones y música, para no quedar atrapado y poder seguir adelante (Imagen Ilustrativa Infobae)

—La segunda consulta que me hicieron dice así: “Hace poco bajé una caja del placard y encontré el diario que escribía en 2017. Había tres temas recurrentes: que no me motiva el trabajo, que ya no siento lo mismo por mi mujer y que tengo una conversación pendiente con mis viejos que no me animo a tener. Los tres siguen sin resolverse”. ¿Cuánto tiempo tiene que repetirse una situación para que deje de ser un problema y se convierta en parte de nuestra identidad?

—Es fatal lo que el oyente cuenta. ¿Cuántos años? Ninguno. Los temas hay que tomarlos, no apurarlos, porque a veces requieren cierto tiempo, pensamiento, diálogo, estrategia. No se trata de sacárselos de encima, pero tampoco de dejarlos durmiendo para ir a darse cuenta, nueve años después, por ejemplo, de que uno no está contento con su pareja. ¿En serio? Se nos va la vida.

La vida es muy breve. Por mucho que vivas, es chiquitita. Pensá que el planeta tiene algo así como 5.500 millones de años y, en ese contexto, una vida, por más larga que la sueñes —115 o 120 años—, es un suspiro, es nada. Nuestra vida es un espacio demasiado breve como para dejarlo ir sin resolver esas cosas que son tan importantes.

Hay veces que vos decís: “Bueno, el trabajo no me gusta”. Vivimos en un país difícil. Acá no todo el mundo puede decir: “Bueno, renuncio y mañana estoy en otro lugar”. A lo mejor renunciás y mañana no tenés trabajo, y no sabés cuándo volverás a tenerlo.

Pero yo lo he hablado con algunos pacientes que me han dicho: “A mí lo que hago no me da placer”. Y he trabajado para decirles: “¿Y con lo que obtenés en este trabajo que no te da placer, qué sí podés comprar que te dé placer? ¿Un domingo ir con tu hijo a pescar? ¿Ir a ver un partido de fútbol? ¿Tomarte cuatro días en la costa? ¿Ir a ver una obra de teatro?”. Lo que te guste.

Si no te da placer el trabajo, que al menos te dé placer ver que le pudiste comprar el libro de lectura a tu hijo, que pudiste ir con tu familia a desayunar a algún lado. Bueno, comprá placer con eso que te da este trabajo, que tanto placer no te da, pero encontralo en algún lado, porque si no es muy frustrante.

No creo que haya que eternizarse en los temas que uno no puede resolver y que son tan fundamentales como el trabajo y el amor. ¿Qué otra cosa hay importante en la vida? Los dos grandes pilares que sostienen una vida son el trabajo y el amor. Una persona que está con quien ama y trabaja de lo que quiere es una persona feliz. Ya está, listo.

Después está la vida, las pérdidas, lo que quieras, pero son las dos columnas que sostienen una existencia. Si esas dos están mal, ¿qué estamos esperando? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me resigne y esto no me importe? No, amigo, es tarde. En ese tiempo se te fue la vida.

Así que no tiene que pasar nada. Tomá estos temas y fijate de qué manera pueden resolverse aquí y ahora, porque la vida es lo que está ocurriendo en este momento, mientras nosotros postergamos y pensamos que será después.

—Los problemas siempre son los mismos, ¿no? Obviamente, las circunstancias de la vida van cambiando, uno va creciendo y le van pasando distintas cosas, pero, al final, los problemas que uno tiene se reducen a lo mismo. ¿Cómo lo ves?

—Sí, no hay muchos problemas en la vida. Todos los problemas tienen que ver con el amor, con algo que amamos o con algo que perdemos. No hay mucho más: el amor y las pérdidas, la sexualidad y la muerte. Llamalo como quieras.

Si sos muy analista, vas a decir la sexualidad y la muerte. Si lo abrimos, diremos el amor y las pérdidas. No hay más. Soñás con algo que amás, sos feliz por algo que amás, sufrís porque perdiste algo que amabas, sufrís ante el temor de perder lo que amás. Pero siempre se te van a cruzar el amor y las pérdidas.

Cada uno después ama lo que ama, a su manera. Pero no vas a salirte de esos dos temas nunca. El ser humano no tiene tantos temas. Lo que sí tiene es una enorme complejidad subjetiva, cada uno de nosotros, para ver cómo enfrentamos esos dos grandes frentes en los que tenemos que dar una batalla todos los días.

El psicólogo advirtió que la vida es breve y propuso no postergar los temas centrales, porque el tiempo puede convertirlos en pérdidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

—O sea, ¿todos los problemas de la vida se reducen a la muerte y al amor?

—Elegí uno.

—Por ejemplo, el caso que repasamos anteriormente, que estaba relacionado con un tema laboral.

—No amo mi trabajo, no amo a mi pareja y, en el medio, pierdo tiempo. O sea, el amor y la pérdida están ahí, todo el tiempo, en esa consulta. Clarísimo.

Entonces, ¿cómo se juega esto? ¿Qué lugar ocupás vos, en un tiempo tan reducido como el que te da la vida, para jugar tus amores y para sobrellevar tus pérdidas?

Todos tenemos un impulso a lastimarnos en la vida. Cada uno juega a su manera: uno fuma, otro toma, otro juega, otro se queda con quien no ama, otro se lastima, otro toma más café del que debe y termina con una úlcera. Cada uno de nosotros sabe qué hace para lastimarse. Pero, si somos sinceros, todos vamos a encontrar eso.

Esa energía que nos lleva a buscar cómo lastimarnos es una energía a la que le tenemos que dar batalla todos los días. Y, a veces, la perdemos. Eso encontró su satisfacción en que me voy a quedar toda mi vida al lado de alguien a quien no ame nunca. Listo. Está satisfaciendo eso, como el tipo que no deja de tomar o no deja de fumar. Yo no dejo de padecer al lado de una persona que no amo.

Esta es la manera en la que nosotros le llamamos goce. Para diferenciarlo del placer, que tiene que ver con la vida, le llamamos goce a la satisfacción de ese impulso destructivo. Todos gozamos de algún modo, pero algunos gozan demasiado. Y cuando uno se entrega de un modo desmedido a su goce, la verdad es que se te fue la vida y no tuvo demasiado sentido.

Entonces, ¿por qué te quedás? Primero, porque te estás satisfaciendo en ese sufrimiento. Después buscamos otras cosas: porque te da miedo enfrentar la situación, te da culpa, estás en esa trinchera horrible y te sentís seguro.

No se disfruta nada, pero igual abrís todos los días la puerta de una casa y sabés que ahí está. ¿Qué tal es? ¿Cuánto lo disfrutás? Nada. Pero ahí está. Y en esa supuesta y angustiosa comodidad se te va la existencia.

Entonces, me parece que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, porque no es tan sencillo como decirle a alguien: “Bueno, hágalo. Si tanto le gusta, hágalo”. La gente no es tan estúpida. A veces uno no lo hace porque no es tan fácil ir en contra de esos impulsos destructivos. No es tan fácil decirle a alguien que uno ya no lo quiere más sabiendo que va a lastimar.

La vida es muy complicada, pero algo tenemos que poder hacer a pesar de esa complicación.

Rolón advirtió que quedarse junto a alguien a quien no se ama puede volver la vida sufrimiento, y pidió afrontar esas decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Siempre hay una distancia entre la persona que buscamos ser, que anhelamos ser y la que somos. La batalla está en tratar de acercarnos un poco más a eso, ¿no?

—Sí, pero tenés que saber que no vas a llegar nunca. Esa es la diferencia. Técnicamente, nosotros decimos que existe una distancia entre el yo y el ideal del yo. Todos queremos, nos gustaría ser de determinada manera y somos de otra.

Cuando comparamos quiénes somos con quiénes querríamos o sentimos que deberíamos ser, vamos a percibir esa distancia. Y esa distancia, a veces, se puede manifestar de un modo muy cruel. Te puede hacer sentir muy mal, te puede hacer perder la autoestima, hacerte sentir que no servís para nada o te puede motivar.

Vos podés decir: “Dale, vamos. Yo quiero llegar a eso”. Entonces te esforzás. ¿Qué juega esa distancia en cada uno? Define gran parte de las posibilidades que uno tiene de ser un poco más feliz en la vida. Si eso te motiva, maravilloso. Si te pone en una situación de “yo debería haber sido o debería ser de esta manera y no lo soy”, y te deprime, te deja en un lugar distinto, más oscuro, más padeciente.

Pero hay que saber que siempre estará esa distancia entre lo que somos y lo que nos hubiera gustado ser, o lo que por mandatos externos sentimos que deberíamos haber sido.

—Una vez te escuché decir: “Es muy difícil saber lo que uno desea”. ¿Tiene que ver con eso?

—Sí, un poco tiene que ver con eso. El deseo es huidizo, es cambiante y se agota en su concreción. El deseo que nos decía el oyente: deseaba el ascenso hasta que lo obtuvo. No se desea lo que se tiene, se desea lo que no se tiene. Lo que se tiene, a lo sumo, se quiere.

Hay que aprender a querer, amar y valorar lo que se tiene, porque al tenerlo ya no entra en el territorio del deseo. Schopenhauer, que era un tipo absolutamente oscuro y pesimista, decía que este era el peor de los mundos posibles y que la vida no valía para nada. Bueno, sabemos qué pensador oscuro era, a pesar de su gran lucidez.

Decía que la vida no era más que un péndulo que iba desde la angustia y el dolor de no tener hasta el aburrimiento de tenerlo. Es decir, que no había manera. La felicidad no era para el ser humano, porque iba a estar angustiado y dolorido por lo que no tenía, o aburrido de tenerlo. En este péndulo se iba nuestra vida, decía él.

Yo creo que marca algo que es cierto, pero que no tiene por qué ser tan tremendo. Deseábamos hacer esta charla porque no la estábamos haciendo. Ahora no la deseamos porque ya no nos falta, lo cual no quita que no podamos disfrutar de esta nota y de esta charla.

El deseo se va a ir moviendo. Si lo conseguiste, eso tiene que ser la plataforma para armar un deseo nuevo, pero no para sentir que lo que conseguiste no valió nada. Quedarse, al menos un rato, en el placer gratificante de aquello que se ha logrado, del deseo que se consiguió, me parece que es parte de la sanidad.

Siempre existe una distancia entre quienes somos y quienes queremos ser, y esa diferencia puede motivar o deprimir (Imagen Ilustrativa Infobae)

—La gratitud y esa mirada hacia la vida también se construyen con el tiempo. Pienso en el péndulo de Schopenhauer: aunque quizás sea una visión extrema, el disfrute está en un punto intermedio. ¿Creés que se disfruta más la vida cuando estamos en movimiento, persiguiendo algo, que cuando nos ubicamos en alguno de los dos extremos?

—Y siempre los extremos son perjudiciales. Por eso, en la entrada del oráculo de Delfos, dice: “Nada en demasía”. Porque ya en aquella época los filósofos sabían que lo que está de más te va a lastimar.

El vino es rico, pero si tomás ocho botellas te va a hacer mal. Comer es agradable, pero si te comés tres ollas de paella o diez kilos de asado, te van a lastimar. El sexo es hermoso, pero si vos sos un adicto al sexo que no podés parar, vas a terminar enfermo.

Alberto Cortés decía en una canción: “Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas”. Hay algo de eso que yo no sé si está siempre por el medio. A veces se te puede ir un poquito más para alguno de los costados, pero no tiene que estar cerca de los extremos, de eso estoy seguro. O sea, aquello que se desmesura, no importa para dónde, sí o sí te va a terminar enfermando.

—La tercera pregunta es: “Cuando tenía veinte años, imaginaba que a esta altura de mi vida iba a estar en otro lugar. No necesariamente mejor, pero sí distinto. Hay cosas que soñaba y otras que nunca imaginé que iban a pasar. Sin embargo, a veces siento que estoy atrasado respecto de una vida que solo existía en mi cabeza”. ¿Cuánto sufrimos al comparar nuestra vida real con la que imaginábamos que íbamos a tener?

—A veces, mucho. La vida es sorpresiva, en el mejor de los casos, y hay que estar preparado para eso.

No está mal anticiparse un poco y tener un proyecto, por supuesto, porque si no nadie estudiaría. Si invertís cuatro años en una carrera de Comunicación, seis años en una carrera de Medicina o lo que vos quieras, te estás anticipando y estás diciendo: “Yo voy a querer esto para mi vida”. Pero lo vas construyendo y, a lo mejor, en el medio pegás un volantazo porque te apareció algo.

Yo estaba haciendo el profesorado de Matemática, por ejemplo, y me dije: “No, no es esto, es Psicología”. Y en la mitad de la carrera pegué un volantazo. Me pensaba en una dirección y terminé en otro lugar. Pero hay que tener la habilidad de hacer convivir una cierta preparación para la vida.

Anticiparse un poquito para ir en busca de eso, pero, a la vez, saber que no es una caja cerrada. Que, a lo mejor, terminás tu vida de un modo en el que no hubieras pensado nunca. A lo mejor nunca pensaste terminar en tal o cual país, pero te enamoraste de alguien que te dijo: “Mirá, yo soy un ingeniero noruego”, y terminás viviendo en Noruega. O, al revés, él o ella se terminan quedando en Argentina.

Yo toda mi vida pensé que iba a ser artista. Y en un momento tuve que pegar el volantazo porque el arte no me abría sus puertas, no era para mí. No podía vivir de eso. Empecé a estudiar una cosa y, en el medio, cambié para estudiar otra. Y, de repente, en estas idas y vueltas que tuvo la vida, termino como lo soñé a los siete, ocho o nueve años: en un escenario. Nada más que, en vez de cantar o tocar la guitarra, doy una charla. Pero la vida me llevó, en su sorpresa, a que, haciendo otra cosa, terminara en algo hermosamente parecido a lo que soñé cuando era chico.

La vida puede tomar caminos inesperados, y una pasión puede encontrar lugar aun cuando los planes cambian (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Casi nunca es de la manera que vos te lo hubieses imaginado. Pero si uno está atento, se puede acercar de otras maneras, ¿verdad?

—Sí, claro. Lo que pasa es que es muy difícil renunciar a una pasión. Entonces, es probable que los caminos te alejen y que, en estas distintas áreas que se te presentan, te lleves un poquito de esa pasión.

A ver cómo puede jugar ahí mi pasión artística en la psicología. Cómo puede jugar la pasión de alguien por el deporte en lo que le ha tocado en la vida, no sé, en ser médico. Por ahí es médico deportólogo, está en contacto con deportistas y comparte ese mundo que soñó de otra manera.

Yo creo que, cuando algo te recorre así, casi como una vocación —que es algo difícil, porque no todo el mundo tiene una—, te va a costar resistirlo. Vocación quiere decir llamado, y a quien siente ese llamado le va a costar resistirlo.

Es muy posible que, si le gustaba la música y termina siendo arquitecto, mientras arma los planos y los proyectos ponga música de fondo. Es muy posible que prepare una casa donde tenga en cuenta dónde van a ir los equipos de sonido, para que la casa tenga una musicalidad. Que algo de esa pasión forme parte de aquellos caminos que parecen no incluirla.

—¿Y qué pasa con aquellas cosas que no dependen tanto de nosotros? Pienso, por ejemplo, en alguien que siempre soñó con tener una pareja feliz o formar una familia y no pudo concretarlo, o que deseaba tener una buena relación con sus padres y no lo logró. ¿Cómo hacemos para procesar esos deseos que no siempre están a nuestro alcance?

—En esos casos, el trabajo se deriva a otro lado: al duelo. Porque todo lo que vos dijiste son cosas que hay que duelar. Tengo que duelar ese vínculo que nunca tuve con mis padres. Tengo que duelar ese sueño de amor que no me llegó jamás.

Es decir, aquellas cosas que soñé y no salieron, no las supe conseguir o me fueron negadas por el azar de la vida, no importa. Vos podés quedar absolutamente resentido o podés tomarte el trabajo de decir: “Esto hay que duelarlo”.

“Quería ser madre y no pude. No se me dio”. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar resentida todo el tiempo por los hijos que no pudiste tener o vas a duelar esa maternidad imposible para vos?

Esas situaciones que vos planteás instalan, más que nunca, la pregunta sobre qué hago con lo perdido. Hablábamos del amor y las pérdidas. ¿Qué hago con esto que se ha perdido? Porque uno no solo pierde lo que tuvo: uno pierde lo que no llegó a tener. Eso también es una pérdida.

Cuando uno hace un duelo, no solo duela lo que ya pasó: duela lo que no pudo ser. Ese es un desafío muy difícil que, un poco más o un poco menos, todos tenemos por delante.

Duelo mucho que mi padre no me haya visto en un escenario, en un teatro agotado. Duelo mucho que no haya podido estar en alguna de las distinciones que, con tanta emoción, he recibido. Yo sé lo que hubiera significado para él y lo que hubiera significado para mí. Pero tengo que duelar esos sueños que yo tenía y que no pudieron ser.

Hacer el duelo requiere aceptar una pérdida, atravesar el dolor y construir una vida propia con las ausencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Hacer un duelo es lo mismo que aceptar? Cuando hablamos de duelar algo, ¿se trata simplemente de aceptarlo? No quisiera usar la palabra resignación porque tiene una connotación negativa, pero ¿en qué consiste realmente ese proceso?

—Si querés, la aceptación es el primero de los pasos del duelo. Porque vos podés aceptar: “Listo, okey, no me tocó. Nunca seré madre o nunca tendré un amor”. Lo podés aceptar, pero quedar resentida, quedar enojada, sentirte desvalorizada por no haber alcanzado eso que soñabas.

El duelo te permite no solo aceptar, sino resolver, del modo más sano posible, la convivencia entre esa ausencia y vos. Aceptarlo es indispensable para empezar el duelo, porque nadie duela lo que no ha perdido. Entonces, si vos no aceptás que esto se perdió, no vas a hacer el trabajo de duelo.

Pero después de la aceptación viene todo ese camino un poco infernal, dolorido, con bronca, con miedo, con culpa, con tristeza. ¿Por qué es tan difícil el trabajo de duelo? Porque se te mezclan todas esas emociones juntas, hasta que pegás una vuelta en la colina.

Hacés el recorrido de Dante en la Divina Comedia: pasás por el infierno, te nivelás en el purgatorio y, en algún momento, empezás a subir a un cierto cielo posible. “No tuve hijos, pero tengo una pareja hermosa”; o: “No tuve pareja, pero tengo amigos, soy feliz con mi trabajo, soy reconocido en lo que hago”.

¿Cómo hacés para construirte tu cielo personal, más allá de los sueños que no pudieron ser? Porque, en definitiva, se trata de eso. Tu cielo personal es ese lugar donde vos te podés sentir bien y ser feliz, sabiendo que todos nuestros cielos son cielos agujereados. Todos están llenos de ausencias.

Por eso, yo, en el libro de la felicidad, establecí un neologismo: faltacidad. Yo dije: “La felicidad no existe, existe la faltacidad”, es decir, la posibilidad de intentar ser feliz con las faltas. ¿Qué es esto? Aprender y admitir que mis cielos están un poco agujereados, pero que, aun así, siguen siendo celestiales para mí.

—Hay una frase que me gusta mucho y a la que vuelvo, que creo que es una analogía de una ventana y dice: “Adonde está craquelado, agujereado, es porque por ahí entra la luz”. Es una manera optimista de pensar que, a veces, nuestras faltas, nuestras cosas rotas, también son la puerta a nuevos caminos. ¿Coincidís?

—Sí, por la falta se filtra el deseo. Y el deseo es fundamental para que el mañana tenga sentido, para ir a buscar algo.

Además, porque nosotros somos todos esos agujeritos en la ventana también. Yo soy este: soy el que puede con esto y el que no puede con esto otro. ¿Qué va a hacer? ¿Querés estar conmigo? Con esto puedo, con esto no puedo. ¿Quiero estar con vos? Sé que tales cosas te gustan y otras no te gustan.

Conocer al otro es también conocer esos lugares donde no puede o no le sale, esos agujeros que tiene. Y, mientras eso que el otro no puede a mí no me lastime, yo tengo que aprender a amarlo con esas faltas. Si vos me decís que lo que el otro no puede a mí me daña, tengo que aceptar que esa persona no es la persona que yo necesito a mi lado.

—Es entender y amigarnos con todas las contradicciones que nos habitan, ¿verdad?

—No queda otra. Porque, si vos no admitís que a veces querés algo y en otro momento lo dejaste de querer; que a veces tomás una decisión y al otro día cambiaste de opinión o no la pudiste sostener, bueno, somos un mar de contradicciones.

Después, más o menos, tenemos que encontrar un algo, porque si no seríamos tan imprevisibles que sería imposible vivir a nuestro lado. Pero sí tenemos que saber que, como decía Walt Whitman, contenemos multitudes. Y esas multitudes se pelean con nosotros, toman decisiones todo el tiempo y batallan porque, a lo mejor, decido algo y mañana cambio de opinión; a lo mejor no lo decidí y mañana estoy arrepentido por no haberlo decidido.

Esa es nuestra vida, nuestra condición humana: ser ni más ni menos que un torrente de contradicciones y aprender a encontrar algo medianamente coherente en ese tironeo entre deseos opuestos que nos habitan todo el tiempo.

El deseo da sentido al mañana, porque impulsa a buscar nuevos horizontes aun después de alcanzar un objetivo logrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Leo otra consulta: “Tenía todo organizado, pero algo salió mal y no podía solucionarlo. Mi reacción fue mucho más intensa de lo que la situación justificaba. Después pensé que quizás no me angustiaba tanto lo ocurrido, sino descubrir que hay cosas que no puedo controlar”. ¿Qué nos pasa cuando la vida nos enfrenta con situaciones que escapan a nuestro control?

—Eso pasa todos los días. La vida no es más que eso: una sucesión de hechos que no podemos controlar. Son muy pocas las cositas que podemos controlar en la vida.

A veces nos obsesionamos, sobre todo las personas muy obsesivas, muy perfeccionistas, que quieren tener todo bajo control. Y, de repente, la vida juega sus cartas y algo de lo que tenía que estar no está. Viene alguien y dice: “Uy, me olvidé de traer esto”. Y vos decís: “¿Y qué hacemos entonces?”.

¿Qué hacemos con el imprevisto que nos planteó la vida? Porque trabajamos para que todo esté más o menos ordenado. Pero se va a desordenar, porque el control absoluto de una existencia no lo puede tener nadie. Vos no podés controlar hasta cuándo te va a amar el otro, en qué momento se va a cansar de vos, si va a tener ganas de esto o de aquello, si en el trabajo te va a ir siempre bien.

La vida sorprende y, cuando creés que la tenés absolutamente controlada, te va a demostrar que eso no era así. Es lo más hermoso que tiene. Yo creo que hay que trabajar para tener las cosas seria y responsablemente controladas, o preparadas para que todo salga bien. Ese es el trabajo que tenemos que hacer.

Pero tenemos que saber que, en algún momento, la vida es azarosa, pone en juego otra cosa y, lejos de enojarnos, tenemos que estar preparados para ver cómo se soluciona esto. De repente, a los cinco minutos, te echaron dos jugadores y tenés que jugar con nueve. ¿Cómo se juega con nueve? Nos tocó jugar con nueve. Nos tenemos que parar en la cancha de la vida lo mejor que podamos.

—Siempre que hablás de la libertad, mencionás que tenemos una cuota de libertad. ¿Por qué elegís esa expresión?

—Es muy breve la capacidad de libertad que tenemos, es muy limitada. “Si vos querés, podés” es uno de los discursos más absurdos que he escuchado en mi vida. Hay cosas que no puedo. Yo quiero tomar un mate con mi papá esta tarde. No puedo, ya está. Quiero jugar al fútbol como jugaba a los 20 años y no puedo. Pero también quiero cosas que tienen que ver con este tiempo y tampoco puedo.

La libertad que vos tenés de elegir es muy breve. ¿Por qué? Porque también están los demás. A lo mejor querés estar con alguien que no quiere estar con vos. Listo, ya está. Se te acabó la libertad de decidir con quién estar, porque el otro hace uso de su pequeña cuota de libertad para desear en otro lado que no sos vos. Y no está mal que sea así.

Kierkegaard decía que la libertad era el origen de la angustia, porque la angustia nacía ante la posibilidad que teníamos de elegir. Cuando alguien se para frente al vacío, en un barranco, se angustia. Si mirás mucho, te angustiás. Y él decía: “Lo que te angustia es que sabés que, si querés, tenés la libertad de tirarte”.

Muchas veces vas a escuchar que alguien te dice que, en una situación parecida, en un piso alto, en un balcón o en algún juego, tuvo como el impulso. Porque está la libertad de hacerlo. Está la libertad de hablar o no hablarle a alguien, de casarte o separarte.

Y cuando vos le das a alguien, por ejemplo, muchas opciones, a veces lo inmovilizás. Abrile la libertad y se va a angustiar. O te tira la pelota: “Elegí vos”. Ponelo frente a una libertad demasiado grande y lo que vas a producir es un ser humano angustiado.

Rolón sostuvo que organizarse ayuda a prepararse, pero advirtió que la vida siempre plantea imprevistos que no podemos controlar (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Creo que muchas de las angustias de las últimas décadas también tienen que ver con la cantidad de libertades que tenemos y con todos los escenarios y las vidas posibles que podemos imaginar. Aunque algunas sean una ilusión, si nos comparamos con hace cien años, tenemos muchas más posibilidades de elegir.

—¿Por qué creés que tienen tanto éxito todas estas películas que hablan de los multiversos, que te cuentan dos o tres vidas paralelas de alguien? Por ejemplo, hay una Mili que está acá hablando conmigo, otra Mili que decidió irse a vivir a Francia y se casó, otra Mili que se fue de mochilera a la India y está haciendo trabajo social allá.

Y vos decís: “¿En qué momento de esta decisión se abrieron tres vidas distintas?”. Nos encantan esas historias. Historias donde alguien tomó una u otra decisión y esa pequeña decisión le cambió el destino. ¿Por qué nos gustan? Porque nos encantaría poder vivir todas las vidas, pero hay que vivir una sola y esa vida es la que se va formando a partir de las decisiones que tomamos.

Y esas decisiones tienen que ver con esa cuota ínfima de libertad que tenemos para decir: me quedo o me voy, me caso o me separo, empiezo o no empiezo una dieta, estudio o trabajo, o cualquiera que sea la decisión de la que estemos hablando.

Pero, por suerte, la libertad es acotada y hay que aceptarlo. Yo querría elegir todo. ¿Qué querés? ¿Querés ir o no ir? Y sí, quiero ir, pero también quiero no ir. Pero también me quiero quedar. Y no podés.

Por lo menos, fuera del ámbito de la física cuántica, donde algo puede estar y no estar al mismo tiempo, en la macro, que es la que nos toca vivir, nosotros o estamos o no estamos. No podemos decir: “Estoy y no estoy al mismo tiempo”.

Hay que tener cuidado con esa idea demasiado agigantada de la libertad. La libertad es breve, es pequeña, angustia y es maravillosa, pero es un problema. Cuando alguien te dice: “Bueno, decidite, ¿qué vas a hacer?”. “¿Ya te tengo que responder? ¿Me das tiempo? ¿Puedo?”. Te cedo un poquito de libertad y te invito a entrar en un territorio de angustia también.

—La última consulta dice: “Hace dos años que quiero preguntarle algo a mi papá. Vive a 11 cuadras y yo paso siempre con la intención de hacerlo, pero después no me termino de animar. Tengo miedo de que la respuesta cambie algo entre nosotros”. ¿Por qué es tan difícil decir algunas cosas justamente con las personas que más nos importan?

—Porque se pueden cambiar muchas cosas a partir de una charla o una pregunta. Con las personas que más nos importan es con quienes más miedo tenemos de perder eso que hay. ¿Y si le pregunto esto a mi padre y se ofende? ¿Y si lo lastimo y sufre? ¿Y si se enoja y no me quiere ver más?

A un desconocido se lo puedo preguntar diez mil veces y, si no me quiere ver más, no me importa. Las personas que más queremos son aquellas con las que más nos cuesta hablar. Justamente porque de esas charlas pueden salir decisiones o comportamientos con los que podemos avanzar de un modo muy gratificante o podemos perderlo todo.

Va a haber un momento en que este oyente pase esas 11 cuadras, pase frente a la casa y sepa que allí vivió su papá. Por ahora, cuando pasa, su padre vive. Entonces, me parece que es una hermosa oportunidad para, de la mejor manera posible, si lo que lo recorre, si lo que le quiere decir es importante, ir y sentarse. Con amabilidad, de un modo amoroso, con transparencia, con sinceridad, sin agresiones.

Y cuando uno pregunta algo, tiene que saber que es posible que la respuesta no le guste y hay que estar preparado para eso también. Pero yo no sé si quiero vivir en la incertidumbre de haberme perdido una respuesta que me hubiera hecho feliz por el temor a haber recibido una respuesta que me hizo mal.

Además, en esa incertidumbre nunca sabés qué vínculo tuviste con el otro. Es hermoso hablar. Aun cuando las cosas no salen como uno quería, cuando hay tanto deseo de decir algo, siempre es preferible la palabra a la incertidumbre, porque la incertidumbre es angustia y con angustia es muy difícil vivir.

—Gabi, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados. Algo que, en el último tiempo, te haya conmovido, sorprendido o una idea que tengas dando vueltas en la cabeza. Algo que tengas ganas de compartir acá.

—Hay una melodía que me conmueve mucho casi desde siempre: “Oblivion”, un tema de Astor Piazzolla. Y la otra vez tuve una idea, que fue buscar todas las versiones posibles que podía encontrar.

Me conmovió mucho armarme una playlist de más o menos seis horas de la misma canción, en distintas versiones. Y es la que utilizo para escribir. Por ejemplo, me siento, la pongo y escribo. Y escribo, y estoy a lo mejor cuatro o cinco horas con esa melodía que no deja de emocionarme aunque pase el tiempo.

Entonces, si querés, la idea que me viene cuando vos me proponés esto es: ¿cuál es el “Oblivion” de cada uno de nuestros oyentes? ¿Cuál es aquella cosa que puede atesorar y tener cerca para que, de vez en cuando, le haga un mimo al alma?