La masa se elabora a base de harina, huevo, manteca, leche tibia y trozos de queso cremoso o mozzarella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan de queso a la sartén es un pan casero relleno de trozos de queso derretido, que se cocina de un lado y del otro sobre una sartén tapada, sin pisar el horno. Por fuera queda dorado y crocante; por dentro, tierno, con hilos de queso en cada bocado.

Es la salvada perfecta cuando el horno está ocupado, no hay gas suficiente o simplemente faltan ganas de esperar 40 minutos. En 25 minutos tenés un pan recién hecho, calentito, ideal para acompañar los mates de la tarde.

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Receta de pan de queso a la sartén

Se trata de una masa básica de harina, huevo y leche, a la que se le suma queso en cubos y se cocina en discos sobre una sartén caliente. La cocción con tapa es clave: genera el efecto horno necesario para que el pan se cocine parejo por dentro sin quemarse por fuera.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. La preparación de la masa lleva 10 minutos, mientras que la cocción en la sartén demanda entre 12 y 15 minutos, dependiendo del grosor del pan.

Ingredientes

2 tazas de harina 0000

1 huevo

150 gr de queso cremoso o mozzarella, en cubos pequeños

100 cc de leche tibia

2 cucharadas de manteca, a temperatura ambiente

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1 pizca de azúcar

Aceite o manteca extra, para la sartén

El pan de queso casero se cocina en una sartén tapada sin necesidad de encender el horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de queso a la sartén, paso a paso

En un bol grande, mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar. Agregar la manteca y desarmarla con la punta de los dedos hasta integrarla con la harina. Incorporar el huevo y la leche tibia de a poco, mezclando hasta formar una masa blanda. Agregar el queso en cubos y amasar suavemente, solo hasta unificar. No trabajar de más la masa, para que el pan quede tierno. Dividir la masa en 2 o 3 bollos, según el tamaño de la sartén, y aplanar cada uno hasta lograr un disco de 2 cm de alto. Calentar la sartén a fuego bajo y pincelar con un poco de aceite o manteca. El fuego debe ser bajo, así el pan se cocina por dentro sin quemarse por fuera. Colocar el disco de masa en la sartén, tapar y cocinar durante 6 a 7 minutos de cada lado. Verificar el punto de cocción pinchando con un palillo: si sale limpio, el pan está listo. Si el centro todavía está crudo, bajar aún más el fuego y tapar unos minutos más. Retirar y dejar entibiar apenas antes de cortar, para que el queso no se desarme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas, ideales para una merienda familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 34 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de queso a la sartén se conserva en la heladera hasta 3 días, envuelto en papel film o en un recipiente hermético. También puede congelarse crudo o cocido por hasta 1 mes; para consumirlo, basta con descongelar y calentar unos minutos en la sartén o en el horno.