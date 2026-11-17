Gonzalo Romero produce hasta mil hamburguesas semanales en González Catán para financiar sus estudios en la Universidad del Cine

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Gonzalo Romero tiene 19 años, vive en González Catán y encontró en un emprendimiento gastronómico la manera de acercarse a su sueño: convertirse en director de cine. Junto a su hermano puso en marcha un negocio de hamburguesas con el que busca reunir el dinero necesario para estudiar Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine (FUC). Actualmente, venden alrededor de 160 unidades por día y producen entre 800 y 1.000 por semana.

Antes de comenzar con el proyecto, Romero trabajaba como ayudante de albañil. Con los ahorros que había conseguido, se acercó a una distribuidora, hizo las cuentas y compró la primera mercadería. El emprendimiento comenzó en mayo y, con el acompañamiento de sus padres y su hermano, fue creciendo hasta convertirse en una actividad familiar.

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En diálogo con Infobae a la Tarde, el joven contó cómo surgió la iniciativa y explicó que su objetivo es sostener económicamente una carrera que representa un gasto importante para su familia. “Mi sueño es ser director de cine desde hace bastantes años ya”, resumió.

La inversión inicial fue posible gracias al trabajo conjunto. Su padre, que es herrero, colaboró con la construcción de las instalaciones y el equipamiento; su madre también participó de los preparativos. Entre todos fabricaron mesas, acondicionaron el espacio de trabajo y organizaron la producción para responder a la demanda.

Romero gestiona una beca institucional con rebajas de hasta el cincuenta por ciento para afrontar los aranceles mensuales (Infobae en Vivo)

De los primeros trabajos a la decisión de estudiar cine

El interés de Romero por el mundo audiovisual comenzó durante su infancia. A los siete años quiso escribir, después se interesó por la creación de contenidos para internet y, alrededor de los 11, empezó a explorar herramientas de diseño y edición.

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“Como quise ser youtuber, me quería diseñar mis propias miniaturas, editar mis videos. Me metí al diseño gráfico”, recordó. Por entonces, aprendió a utilizar programas como Photoshop y Premiere para producir sus propios materiales.

A los 14 años, la posibilidad de contar con una cámara en su casa le permitió ampliar esos conocimientos. Empezó a familiarizarse con los equipos, las técnicas de grabación y los distintos aspectos de una producción audiovisual.

El cine terminó por reunir esos intereses. Romero comenzó a mirar detrás de escena, a prestar atención al trabajo de los directores y a interiorizarse en los procesos de filmación. “Cuando vi que el cine complementaba todas estas cosas que me encantaban, empecé a ver backstage, cómo se manejaban ciertos directores de cine y cómo eran los rodajes”, explicó.

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Con el paso del tiempo, la decisión de formarse profesionalmente se volvió más concreta. Sin embargo, el costo de la carrera representaba un obstáculo: según detalló, debía afrontar una cuota cercana al millón de pesos mensuales.

El proyecto gastronómico nació luego de una etapa sin empleo y liquidó toda su mercadería inicial en cuarenta minutos (Infobae en Vivo)

Romero confirmó que ya consiguió inscribirse en la Universidad del Cine. Para pagar la matrícula recibió la ayuda de una mujer llamada Andrea, que conoció su historia a través de los videos que había publicado en redes sociales. “Hubo gente a la que le llegaron estos videos y una mujer que me ayudó a pagar la matrícula”, contó.

Ahora, su objetivo es conseguir una beca que le permita reducir el costo de la formación. Desde la institución le recomendaron postularse a los distintos programas de asistencia, que contemplan descuentos del 25% y del 50%.

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El momento de frustración que lo llevó a emprender

La decisión de vender hamburguesas llegó después de un período de incertidumbre. Romero contó que, aproximadamente un mes y medio antes de poner en marcha el negocio, atravesaba un momento de frustración porque no conseguía trabajo y tampoco encontraba oportunidades para acercarse al ámbito audiovisual.

En ese contexto, comenzó a escribir en un cuaderno que todavía conserva. “Me levanté de mi cama frustradísimo ese día, supertriste, y lo primero que se me ocurrió fue abrir el cuadernito y escribir: ‘Me siento un inútil’”, recordó.

El joven relacionó aquel momento con una reflexión personal y religiosa que, según explicó, lo ayudó a modificar la manera en que evaluaba sus posibilidades. Poco después decidió dejar de esperar una oportunidad laboral y empezar un proyecto propio.

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La primera jornada de ventas superó sus expectativas. “Del hambre que tenía, de las ganas que tenía de poder salir adelante, vendí todo en 40 minutos, 30 minutos”, contó sobre aquella experiencia.

El joven invirtió sus ahorros de ayudante de albañil y acondicionó el espacio de trabajo con la ayuda de su padre herrero (Infobae en Vivo)

Desde entonces, el negocio creció con una distribución de responsabilidades entre los hermanos. Mientras Gonzalo se ocupa principalmente de la parte creativa, su hermano está más involucrado en los números y en la organización comercial.

El emprendimiento también se apoya en la historia de esfuerzo de sus padres. El joven recordó que vio cómo construyeron su casa durante años, a medida que podían avanzar con los materiales y el trabajo. “Yo vi desde chiquito cómo esa casa iba avanzando ladrillito a ladrillito”, señaló.

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Esa experiencia familiar, sostuvo, fue una referencia para afrontar las dificultades y entender que los objetivos requieren tiempo y constancia.

Sus referentes cinematográficos y el tipo de películas que quiere dirigir

Aunque todavía no comenzó la carrera, Romero ya tiene algunas referencias y preferencias definidas. El suspenso y la comedia son los géneros que más le interesan y que le gustaría explorar en sus futuras producciones.

“Me encanta generar el suspenso, me encanta también la comedia. Creo que son como los dos extremos”, explicó. Entre sus referentes mencionó a Damián Szifron y Alfred Hitchcock, además de destacar el trabajo audiovisual de la serie Breaking Bad.

“Cuando vi esa serie me encantó la cinematografía, las cosas que me transmitían”, recordó sobre una producción que despertó su interés por los recursos narrativos y visuales utilizados en la dirección.

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El futuro cineasta planea dirigir obras de comedia y suspenso bajo la influencia de autores como Damián Szifron y Alfred Hitchcock (Infobae en Vivo)

También expresó su intención de incorporar a sus películas valores vinculados con sus convicciones personales. Romero se definió como evangélico y señaló que su fe tiene un lugar importante en su vida. “Me encantaría plasmar en mi cine valores que por ahí yo creo que se perdieron en la sociedad o que hace falta más inculcar”, afirmó.

Al hablar de su familia, destacó especialmente el acompañamiento de sus padres, Elías y Verónica, quienes respetaron sus intereses y lo apoyaron en las distintas etapas de su formación. También mencionó a sus dos hermanos, uno de los cuales participa del emprendimiento y otro, de 16 años, llegó a la final de una olimpíada de Matemáticas.

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Mientras se prepara para comenzar las clases, Romero aprovecha sus momentos libres para conocer los contenidos de la carrera, revisar programas y mirar clases magistrales de la institución. El negocio de hamburguesas sigue siendo su principal herramienta para afrontar ese desafío: una iniciativa que comenzó con sus primeros ahorros y que hoy le permite avanzar hacia la profesión que eligió.

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