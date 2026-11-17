Las plazas centrales de Argentina mantienen la huella de las normas urbanas aplicadas por la Corona española desde el siglo XVI (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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En muchas localidades del país, el casco histórico suele reunir los mismos elementos: una plaza, la iglesia principal, edificios públicos y calles trazadas en cuadrícula. La explicación de por qué tantas ciudades argentinas tienen una plaza en el centro se encuentra, en gran medida, en las normas de fundación y administración que la Corona española aplicó en América desde el siglo XVI.

La plaza no surgió como un parque destinado al descanso. Era un espacio público pensado para organizar la ciudad y concentrar actividades políticas, religiosas, comerciales y sociales. Esa función inicial permite comprender por qué, pese a las transformaciones urbanas de los siglos XIX y XX, muchas de esas plazas todavía ocupan un lugar central en la vida cotidiana de Argentina.

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Las ordenanzas de Felipe II ubicaron a la plaza en el origen de la ciudad

Las Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación, dictadas por Felipe II el 13 de julio de 1573, establecieron criterios para seleccionar emplazamientos y organizar los nuevos poblados. La ordenanza 112 indicaba que la plaza mayor debía ser el punto desde el cual comenzara la población. En las ciudades alejadas de la costa, debía localizarse en el centro del asentamiento.

La normativa también contemplaba su forma y sus dimensiones. La plaza debía ser rectangular, con un largo de, al menos, una vez y media el ancho, una proporción que favorecía la realización de fiestas, ceremonias y actos públicos. Desde allí debían partir calles principales y otras vías desde las esquinas, lo que contribuyó a consolidar la traza en damero de manzanas regulares que aún se distingue en numerosos centros urbanos del país.

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Las ordenanzas dictadas por Felipe II en 1573 establecieron que la plaza mayor debía ordenar la fundación de las ciudades (Wikimedia Commons)

La plaza era, por lo tanto, una herramienta de planificación y no un espacio vacío entre construcciones. La transcripción de las ordenanzas preservada por la Universidad Nacional Autónoma de México permite reconstruir el alcance de esas disposiciones y su relación con el diseño de las ciudades hispanoamericanas.

La ubicación de los edificios cercanos respondía a la misma lógica. El Cabildo, la iglesia matriz y otras dependencias vinculadas con la administración se emplazaban junto a la plaza o en sus inmediaciones. La concentración de esas instituciones convertía al espacio en una referencia para los habitantes, los comerciantes y quienes llegaban desde otras zonas.

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La plaza mayor concentraba gobierno, culto, mercado y vida pública

Durante el período colonial, la plaza mayor reunía funciones que en las ciudades actuales suelen distribuirse entre edificios y barrios diferentes. Allí se instalaban mercados, se anunciaban disposiciones oficiales y se celebraban ceremonias religiosas, fiestas, espectáculos y reuniones colectivas. También podía ser escenario de actividades militares y judiciales.

El modelo combinaba las tareas administrativas con el intercambio económico y la sociabilidad. Por eso, las plazas originales solían ser espacios abiertos, sin el arbolado, los bancos ni los senderos que caracterizan a muchos de esos lugares en la actualidad. Su valor estaba dado por el uso cotidiano y por la proximidad con las instituciones que concentraban el poder político y religioso.

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La investigación Las Órdenes religiosas en espacio urbano colonial - Mendoza (Argentina). El caso de la Compañía de Jesús, publicada en el repositorio del CONICET, señala que la plaza era el núcleo de la actividad religiosa, administrativa, militar y comercial en la Mendoza colonial. Allí se realizaban mercados, procesiones, celebraciones y otros acontecimientos públicos, mientras que la cercanía con la plaza mayor otorgaba jerarquía a edificios y solares.

La Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba, conserva la centralidad institucional que tuvieron las plazas mayores durante el período colonial (Wikimedia Commons)

La centralidad, sin embargo, no siempre fue estrictamente geográfica. En ciudades que crecieron cerca de ríos, barrancas o caminos comerciales, la plaza podía quedar desplazada respecto de las áreas que más tarde concentraron población. Aun así, conservó su relevancia institucional porque reunía las sedes de gobierno, culto e intercambio.

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Buenos Aires transformó su plaza colonial, pero mantuvo su función cívica

La actual Plaza de Mayo es uno de los ejemplos más visibles de ese proceso. Cuando Juan de Garay fundó Buenos Aires por segunda vez, en 1580, la Plaza Mayor quedó integrada al esquema urbano que concentraba el Cabildo, la iglesia y otros edificios de relevancia pública. Con el paso de los años, el espacio fue escenario de mercados, ceremonias y reuniones de la población.

A comienzos del siglo XIX, esa función comercial se reforzó con la construcción de una recova, que buscó ordenar la actividad mercantil y dividió el área en dos sectores. Los documentos del Archivo General de la Nación registran un plano de 1800 que proyectaba galerías para la venta de verduras, carnes, huevos, frutas y otros productos.

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La demolición de la Recova, en 1884, unificó el espacio y dio lugar a nuevas intervenciones urbanas, con jardines, monumentos, fuentes y vías de circulación. La plaza dejó atrás gran parte de su fisonomía colonial, aunque mantuvo su condición de escenario político y cívico.

Un proceso similar se registró en otras ciudades argentinas. Muchas plazas pasaron de ser terrenos abiertos y funcionales a incorporar arbolado, bancos y senderos. Sin embargo, la ubicación de la iglesia, el municipio o los antiguos edificios públicos en sus alrededores todavía revela la lógica urbana que las convirtió en el punto de partida de la ciudad.

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