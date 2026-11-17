Jennifer Lawrence lució un vestido de Dior de la colección preotoño 2026 en la premiere de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (AFP)

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Jennifer Lawrence convirtió la premiere neoyorquina de Los Juegos del Hambre en una nueva demostración de su afinidad con las siluetas clásicas y el detalle ornamental. La actriz llevó un diseño de Dior perteneciente a la colección preotoño 2026, con flores bordadas en rosa sobre una base negra y una cola que extendió el motivo hasta el suelo.

La aparición tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva York, donde Lawrence se reunió con parte del elenco de la saga, entre ellos Josh Hutcherson y Woody Harrelson. Lejos de reproducir de forma literal la estética de Katniss Everdeen, la intérprete optó por un vestuario de gala que tomó algunos códigos de la noche, texturas, volumen y teatralidad, desde una perspectiva personal.

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El vestido de Dior se construyó alrededor de las flores bordadas

La actriz se reunió con Josh Hutcherson y Woody Harrelson durante la presentación en el Lincoln Center de Nueva York (AFP)

El diseño parte de una figura de líneas limpias: cuerpo negro, cintura definida y falda de largo amplio. El foco está puesto en una sucesión de flores rosas bordadas que nacen en la cadera y recorren la falda hasta la cola. El contraste entre la base oscura y los apliques florales definió el aspecto visual del conjunto.

Sobre los hombros, Lawrence incorporó un cuello blanco de efecto piel que modificó la lectura de la prenda. El accesorio introdujo textura y volumen en la parte superior, mientras que el vestido mantuvo una estructura contenida en el torso. La combinación situó el look entre los recursos del vestuario de noche tradicional y una interpretación más marcada de la alfombra roja.

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Joyas de los años 20 para completar una propuesta de líneas clásicas

La actriz acompañó el vestido con pendientes largos de ónix y diamantes de Fred Leighton, piezas originales de la década de 1920. La elección sumó un acento histórico sin competir con los bordados, que concentraban la mayor parte del color y la ornamentación.

El atuendo incorporó un cuello blanco de efecto piel y flores rosas bordadas que recorrieron la falda hasta la cola (AFP)

Jennifer Lawrence prescindió de accesorios de gran tamaño y dejó que las joyas funcionaran como un detalle de contraste. El ónix retomó el negro del vestido, mientras que los diamantes aportaron luz cerca del rostro. La decisión sostuvo una composición equilibrada entre la prenda, el cuello blanco y las piezas antiguas.

En enero, la actriz ya había utilizado la flor como eje de su estilismo en los Golden Globes, donde llevó un vestido de malla de Givenchy diseñado por Sarah Burton y decorado con bordados florales. La propuesta de Dior recuperó ese recurso con una construcción distinta: menos transparente, de mayor volumen y con una presencia más dramática en la falda.

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La noche trasladó la teatralidad de Panem a la alfombra púrpura

Lawrence completó el vestuario con pendientes de ónix y diamantes de Fred Leighton procedentes de la década de 1920 (AFP)

La premiere propuso el lema “Make Them Remember You”, una invitación a incorporar referencias vintage, texturas densas y siluetas de impacto. La consigna se reflejó en looks que remitieron al vestuario de Panem sin convertirse en disfraces.

Elizabeth Banks y Elle Fanning llevaron a la alfombra roja propuestas de alto impacto inspiradas en la estética teatral de Panem (AFP)

Elle Fanning y Elizabeth Banks, asociadas al personaje de Effie Trinket en distintas etapas de la franquicia, llevaron interpretaciones de perfil vanguardista. Fanning prolongó ese registro en la fiesta posterior con un enterizo de látex y un bob metálico violeta, mientras Banks mantuvo un planteamiento de proporciones y acabados escénicos.

Por su parte, McKenna Grace llevó un vestido con alas que remitía al sinsajo y al vestuario de Katniss en Catching Fire. La referencia fue directa, aunque integrada a una pieza de gala. La actriz trasladó así uno de los símbolos centrales de la saga a la alfombra.

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Elle Fanning apostó por un look de silueta experimental y detalles escénicos para la premiere de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (AFP)

Para el encuentro posterior a la proyección, Joseph Zada cambió el traje formal por un conjunto de pijama vinculado a una aparición previa de Woody Harrelson en una premiere de la franquicia. El gesto añadió una cita de archivo a una noche atravesada por guiños a las distintas películas.

El elenco de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping reunió a figuras de distintas generaciones de la saga en una alfombra roja marcada por referencias a Panem y estilismos de inspiración teatral (AFP)

Entre los asistentes también estuvieron Glenn Close, Maya Hawke, Amandla Stenberg, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Dakota Fanning, Tom Blyth, Rachel Zegler, Whitney Peak y Billy Porter. Sus elecciones completaron una alfombra en la que convivieron prendas de gala, acabados metálicos, referencias de personaje y piezas de inspiración retro.

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