El enfriamiento del arroz, la pasta y las papas tras la cocción reorganiza el almidón en una estructura resistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guardar las sobras de arroz, pasta o papas en la heladera es una costumbre habitual por practicidad y ahorro. Sin embargo, diversas investigaciones científicas comprobaron que someter estos platos a un ciclo térmico específico reduce el impacto glucémico en el organismo. Al cocinarse, enfriarse bajo refrigeración y volver a calentarse, una fracción de sus azúcares complejos se transforma y desacelera la absorción sanguínea.

Ese cambio físico no elimina las calorías ni convierte una porción abundante en un plato de consumo libre. La transformación radica en la formación de almidón resistente, una variedad que esquiva la digestión habitual en el intestino delgado y viaja sin descomponerse hasta el colon.

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Una vez en el tramo final del sistema digestivo, este compuesto alimenta a la microbiota intestinal, la comunidad de bacterias benéficas encargadas de proteger la salud del colon, y estimula la producción de ácidos grasos saludables, de acuerdo con una revisión científica de nutrición. De este modo, dejar reposar las sobras durante la noche en frío eleva esta fibra natural sin recurrir a suplementos ni aditivos, según detalla Harvard.

El frío reorganiza la estructura del almidón cocido

En la cacerola o al vapor, los granos y tubérculos absorben agua con las altas temperaturas, se ablandan y expanden su estructura interna. Cuando el plato pierde calor y descansa dentro del refrigerador, las moléculas de glucosa se reordenan en una trama rígida y compacta. En el ámbito de la química culinaria, este proceso se conoce como retrogradación del almidón.

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Las bacterias del colon fermentan el almidón resistente porque esta fracción no se descompone en las primeras etapas de la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicha barrera molecular impide que las enzimas corporales fragmenten los carbohidratos con rapidez. El resultado es un producto que actúa como una fibra soluble con efecto prebiótico, un nutriente que nutre a la flora intestinal y amortigua las subidas bruscas de azúcar tras la comida.

Aun con esta ventaja metabólica, la técnica no transforma una harina común en un grano integral. Los alimentos integrales aportan cáscara, minerales y vitaminas del complejo B que ningún truco térmico en la heladera es capaz de otorgar a productos refinados.

Qué demostró la prueba clínica con pasta recalentada

Para comprobar si este fenómeno tiene un impacto medible en el cuerpo humano, la Universidad de Brighton realizó un ensayo clínico en voluntarios sanos. Los participantes comieron tres platos idénticos de fideos en ocasiones distintas: recién hervidos, enfriados tras el hervor y vueltos a calentar antes de llevar a la mesa.

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Los análisis de sangre demostraron que la pasta enfriada y recalentada provocó un menor aumento del nivel de azúcar en la sangre tras la ingesta respecto al plato recién preparado. Asimismo, las personas que consumieron los fideos recalentados recuperaron sus valores basales de glucosa a los 90 minutos, mientras que quienes comieron el plato recién cocinado tardaron dos horas completas.

La refrigeración de los carbohidratos no reduce sus calorías ni sustituye el valor nutricional de los granos integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene aclarar que estas pruebas se realizaron en personas con parámetros metabólicos normales y no reemplazan tratamientos médicos ni pautas para la diabetes. El impacto final en la sangre depende de la cantidad total de comida, la velocidad con que se mastica y el acompañamiento del plato con vegetales, grasas de calidad o proteínas.

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Reglas básicas en la cocina para prevenir intoxicaciones

El interés por el almidón resistente no debe descuidar la higiene hogareña. Dejar platos con arroz o fideos a temperatura ambiente crea el ambiente propicio para la proliferación de Bacillus cereus, una bacteria común capaz de producir toxinas que no se destruyen con el calor y causan intoxicaciones gastrointestinales graves.

Para evitar cualquier riesgo, los alimentos cocinados deben guardarse en la heladera antes de que pasen dos horas desde su preparación. Si el ambiente supera los 32,2 ℃ (90 ℉), ese margen seguro se reduce a una sola hora. Distribuir las raciones en recipientes planos y poco profundos ayuda a que el frío penetre de inmediato hasta el centro de la comida, en línea con las pautas sanitarias de Estados Unidos.

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La recomendación bromatológica fija un límite de tres a cuatro días para consumir cualquier sobra guardada en frío. Si la comida vuelve a calentarse, debe alcanzar al menos 73,9 ℃ (165 ℉) en el centro del plato antes del consumo. Mientras tanto, nuevos ensayos médicos continúan con la evaluación de si este hábito culinario sostenido en el tiempo genera cambios medibles en el control glucémico a largo plazo.