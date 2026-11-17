Mick Jagger entrena cinco o seis días por semana para sostener la exigencia física de sus conciertos (Instagram/@Mick Jagger)

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A los 83 años, Mick Jagger se prepara para sostener conciertos de más de dos horas con una rutina basada en movimiento, ensayos y trabajo de resistencia. Pero el líder de los Rolling Stones prescinde de una de las prácticas que ganó presencia en el universo del bienestar y la recuperación deportiva: los baños de hielo.

En una entrevista con GQ, explicó que necesita elevar su capacidad física antes de una gira para distribuir el aire entre el canto y los desplazamientos sobre el escenario. Consultado por las inmersiones en agua helada, fue categórico: “No soporto los baños de hielo”.

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El rechazo del cantante pone el foco sobre una práctica que instituciones como la Cleveland Clinic y la Harvard Medical School vinculan con un alivio transitorio del dolor muscular, aunque también con riesgos que requieren precaución. La exposición al agua fría no resulta adecuada para todas las personas ni responde a los mismos objetivos de entrenamiento.

Qué dijo Mick Jagger sobre los baños de hielo

En la conversación publicada por GQ, Jagger descartó las inmersiones en agua fría y puso en duda que la tendencia se mantenga con el tiempo. “No creo que sea una moda que vaya a durar”, afirmó al ser consultado por los baños de hielo.

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El artista británico también cuestionó la búsqueda de soluciones rápidas asociadas con la longevidad. Según planteó, no existe una fórmula que garantice una vida más extensa o una buena condición física. “Uno hace lo mejor que puede”, señaló.

En su caso, mencionó el ejercicio y la moderación en el consumo de alcohol y drogas como decisiones personales vinculadas con el bienestar. Jagger contó que redujo los excesos alrededor de los 40 años, aunque reconoció que no hay certezas absolutas en materia de salud.

El contraste con los baños de hielo aparece porque la práctica se extendió en gimnasios, centros deportivos y hogares como una herramienta de recuperación posterior al ejercicio. Sin embargo, los especialistas citados por la Cleveland Clinic recomiendan considerar el estado de salud, el objetivo deportivo y el tiempo de exposición antes de incorporar esta rutina.

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Cómo hace Mick Jagger para mantenerse en forma

La preparación de Mick Jagger responde a las demandas de sus recitales: cantar, caminar, correr y bailar durante buena parte de una presentación. En GQ, relató que, antes de salir de gira, reproduce en los ensayos una superficie similar a la del escenario y realiza el espectáculo completo.

Ese método le permite medir la exigencia física que supone actuar en vivo. “Cuando cantás, tenés una cantidad limitada de aire. Tenés que repartir la respiración entre cantar y moverte”, explicó el músico.

Por eso, su objetivo es desarrollar resistencia y administrar la energía durante cada show. Jagger comparó parte de su preparación con el tenis, por la combinación de movimientos rápidos, pausas y caminatas.

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La regularidad, la movilidad y el control corporal forman parte de un esquema diseñado para su actividad profesional. El cantante remarcó que la condición física no depende de una solución puntual, sino de hábitos que pueda sostener en el tiempo.

La rutina del músico combina resistencia, fuerza, flexibilidad y coordinación para mantener el rendimiento en vivo (REUTERS/Henry Nicholls)

Cuál es el entrenamiento de Mick Jagger

Jagger contó en una entrevista previa con Q Magazine que entrena cinco o seis días por semana. Su rutina alterna sesiones de gimnasio, baile, carreras de velocidad y ejercicios destinados a mejorar la resistencia.

Además, el cantante incorporó caminatas extensas y actividades como natación, ciclismo, kickboxing, ballet, yoga y pilates. Estas disciplinas trabajan capacidades diferentes, entre ellas fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio.

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El baile ocupa un lugar central en su preparación porque replica una parte importante de la exigencia del escenario. A eso se suma el ensayo de los conciertos en espacios amplios, donde combina la interpretación de las canciones con el recorrido que realizará frente al público.

El propio artista aclaró que su método se adapta a sus necesidades laborales y no pretende ser una receta universal. Su entrenamiento se organiza en función de una meta concreta: sostener el rendimiento físico y vocal que requieren los conciertos de los Rolling Stones.

Esa lógica difiere de una estrategia de recuperación posterior al entrenamiento de fuerza. La Cleveland Clinic advierte que una inmersión fría dentro de las cuatro horas posteriores a una sesión de musculación puede interferir con las señales biológicas relacionadas con el aumento de masa muscular. Por eso, quienes buscan hipertrofia deberían evaluar el momento de aplicación del frío con asesoramiento profesional.

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Mick Jagger descartó los baños de hielo y afirmó que no cree que la tendencia vaya a durar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los baños de hielo

Los baños de hielo, también llamados terapia de frío o inmersión en agua fría, consisten en permanecer unos minutos en una bañera con agua a baja temperatura, a veces con hielo agregado. La Cleveland Clinic y la Harvard Medical School sitúan una referencia habitual entre 10 y 15 °C.

Al entrar en contacto con el agua fría, los vasos sanguíneos se contraen. Ese mecanismo puede reducir de forma temporal la percepción de dolor muscular y la inflamación luego de una actividad física intensa.

Algunas personas también refieren mayor estado de alerta o una reducción momentánea del estrés. Sin embargo, la investigación sobre varios de estos posibles beneficios todavía es limitada, por lo que las instituciones médicas recomiendan evitar conclusiones generalizadas.

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La exposición al frío extremo puede provocar hipotermia, lesiones en la piel o los nervios, hiperventilación, aumento de la presión arterial y complicaciones cardiovasculares. El riesgo aumenta cuando la inmersión se prolonga, el agua está a menor temperatura o existen problemas de salud previos.

Las personas con cardiopatías, hipertensión, diabetes, neuropatía periférica, mala circulación o antecedentes de accidente cerebrovascular deben consultar con un profesional de la salud antes de realizar esta práctica. La Cleveland Clinic también recomienda especial precaución en casos de estasis venosa, enfermedad por aglutininas frías y embarazo.

Para quienes reciban orientación médica y decidan probar los baños de hielo, los expertos aconsejan empezar de manera gradual, limitar el tiempo de inmersión y salir del agua ante signos como escalofríos intensos, confusión, dolor o dificultad para respirar.

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