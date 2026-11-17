El censo oficial registra unos 15.000 ejemplares de tipas en la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)

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En noviembre, quienes caminan bajo una tipa, un árbol de copa amplia frecuente en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, pueden sentir una llovizna aunque el cielo esté despejado.

A ese fenómeno se le llama el “llanto de las tipas”, que se origina en la actividad de un pequeño insecto que habita en sus ramas.

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Ante la consulta de Infobae, el ingeniero agrónomo Jorge Fiorentino, gerente operativo de Mantenimiento del Arbolado porteño, aclaró: “No es la tipa la que libera ese líquido, sino un pequeño insecto que habita en sus ramas”.

Se trata de la chicharrita de la espuma, Cephisus siccifolius, cuya actividad durante su etapa juvenil deja caer gotas desde la copa.

Un informe de Infobae detalla cómo la chicharrita de la espuma produce el goteo primaveral en casi quince mil tipas de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos donde se concentra esta especie es la avenida Pedro Goyena, entre avenida La Plata y Alberdi, que reúne el corredor de tipas más extenso de la Ciudad, con 350 ejemplares. Otro se ubica sobre la avenida Melián, entre La Pampa y Olazábal, en Belgrano R, con unas 130 tipas distribuidas en cinco cuadras.

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La Tipuana tipu, conocida como tipa o tipa blanca, es uno de los árboles de mayor porte de la Ciudad. A la belleza de sus flores suma beneficios ecosistémicos: por su tamaño, puede reducir hasta 8 °C la temperatura ambiental a su alrededor.

El goteo se vuelve más frecuente entre noviembre y los primeros días de diciembre. En ese período, las ninfas de la chicharrita atraviesan su fase de mayor alimentación y producen la espuma que luego cae como gotas desde el follaje.

El censo oficial registra 14.847 tipas en la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupa el séptimo lugar entre las especies más frecuentes. (GCBA)

Según datos del censo del arbolado, hay 14.847 tipas en el distrito: 9.330 se encuentran en veredas y calles, y 5.517 en parques y plazas. La especie es la séptima más frecuente del arbolado urbano porteño.

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La presencia de las tipas en el paisaje porteño se remonta a su incorporación por el paisajista y arquitecto francés Carlos Thays, quien dirigió Parques y Paseos de la Ciudad entre 1891 y 1913. Fiorentino indicó que Thays llevó ejemplares desde Tucumán, una de las regiones de origen de la especie, a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El paisajista las plantó en avenidas como Del Libertador, Figueroa Alcorta, Dorrego y Melián, además de plazas y parques. Su porte, la sombra que aportan y su adaptación al entorno urbano impulsaron su incorporación al arbolado porteño.

La chicharrita de la espuma provoca las gotas que caen desde la copa

Una infografía de Infobae detalla las características de las tipas en Buenos Aires, su origen en Tucumán de la mano de Carlos Thays y sus principales corredores urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su etapa de ninfa, Cephisus siccifolius “se alimenta succionando la savia de los brotes tiernos del árbol”, según explicó Fiorentino. Como la savia tiene mucha agua y pocos nutrientes, añadió, la chicharrita procesa grandes cantidades y elimina el excedente en gotas.

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El gerente operativo detalló que ese líquido se mezcla con una sustancia proteica y aire para crear “una espuma protectora donde resguardarse del sol y de sus depredadores”. Cuando la espuma se satura, el excedente cae desde las ramas. “Es simplemente savia procesada, agua con azúcares y sales minerales”, señaló.

El museólogo y naturalista Claudio Bertonatti, miembro honorario de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y director de la carrera de Turismo y Conservación del Patrimonio de la Universidad Maimónides, coincidió con la explicación de Fiorentino sobre el origen del goteo y su carácter inocuo.

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Una masa de espuma producida por insectos cubre el tallo de una planta mientras una gota de líquido se desprende en el extremo inferior. (© Sergio Cusano)

“Lo que llora son las gotas de esa espuma que chorrean. La sustancia que cae no es tóxica”, precisó Bertonatti a Infobae. El especialista, que fue director en la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Reserva Ecológica Costanera Sur, aportó además precisiones sobre otras especies y los compuestos presentes en el líquido.

Según detalló Bertonatti , Cephisus siccifolius puede provocar goteo en tipas y ceibos. También identificó a Platycorypha nigrivirga, una chicharrita del grupo de los psílidos, como otra especie asociada a las tipas. Adultos y ninfas succionan la savia, en especial de las ramas nuevas que brotan después del invierno.

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El excedente que eliminan contiene saponinas, compuestos que forman espuma cuando el insecto mueve el abdomen. Esa cobertura mantiene húmedas a las ninfas y las protege del sol y de algunos depredadores. Cuando se acumula sobre el follaje, termina por caer en gotas.

El líquido no representa un riesgo para las personas, las mascotas ni el árbol, de acuerdo con Fiorentino.

Bertonatti agregó que estas chicharritas no matan a la tipa y mencionó entre sus enemigos naturales a las vaquitas de San Antonio, coleópteros de la familia Coccinellidae.

La Avenida Pedro Goyena concentra gran cantidad de ejemplares de tipas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los árboles que lloran entre fines de octubre y diciembre

Fiorentino señaló que el goteo aparece entre fines de octubre y comienzos de diciembre porque “responde estrictamente al ciclo biológico natural del insecto”. En ese período, precisó, las ninfas atraviesan su fase de mayor desarrollo y alimentación antes de convertirse en adultas; luego, el goteo desaparece.

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Bertonatti coincidió en que el fenómeno puede comenzar a fines de octubre y continuar durante diciembre. El ciclo se vincula con el reverdecimiento de las tipas y la aparición de nuevos brotes, cuya savia alimenta a los insectos. El especialista planteó que el cambio climático podría alterar los ciclos de brotación y floración de los árboles y, con ello, modificar la duración o intensidad del goteo. Como antecedente, mencionó investigaciones sobre cambios en las migraciones de aves. Sin embargo, advirtió que esa posible relación todavía no cuenta con estudios específicos sobre este fenómeno en las tipas.

El contenido azucarado puede dejar suciedad sobre los autos que permanecen varias horas bajo la copa, aunque no suele provocar manchas permanentes en la ropa.

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Las ramas de un árbol de tipa presentan hojas verdes compuestas y flores amarillas durante su ciclo de floración. (GCBA)

Fiorentino describió a la tipa blanca como una leguminosa autóctona del noroeste argentino. Puede superar los 20 o 25 metros de altura y desarrolla un tronco robusto, de corteza grisácea y agrietada.

Sus ramas forman una copa amplia, abierta y frondosa, que ofrece sombra durante los meses cálidos. El árbol tiene follaje semicaduco: pierde parte de sus hojas al final del invierno y vuelve a brotar en primavera.

Hacia el final de esa estación, las tipas se cubren de flores amarillas. Al caer, pueden formar mantos sobre veredas y calles.

Los corredores de tipas que se destacan en la Ciudad

Avenida Pedro Goyena: entre avenida La Plata y Alberdi está el corredor más extenso, con 350 tipas . En algunos tramos, los ejemplares alcanzan 24 metros de altura.

Avenida Melián: desde La Pampa hasta Olazábal, en Belgrano R, hay unas 130 tipas en cinco cuadras . El conjunto forma uno de los túneles verdes característicos del barrio.

Parque Tres de Febrero: la avenida Valentín Alsina, sin circulación vehicular, reúne una alineación de tipas de gran porte.

Avenida Figueroa Alcorta: se destacan ejemplares de la especie en torno a la plaza República del Ecuador.

Costanera Rafael Obligado: el sector cercano al Aeroparque Jorge Newbery concentra otra alineación relevante.

Costanera Sur: el área también cuenta con un sector destacado de tipas dentro del arbolado público.