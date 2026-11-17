Cuatro aderezos caseros para acompañar ensaladas, verduras crudas y otros platos fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar aderezos caseros para ensaladas permite partir de ingredientes identificables y ajustar cada mezcla según el tipo de hojas, verduras o acompañamientos que se servirán.

La selección fue presentada por la editora gastronómica Frances Kim y actualizada por Victoria Spencer en Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas. Reúne cuatro preparaciones construidas a partir de aceite de oliva, vinagres, mostaza, hierbas y, en dos casos, bases cremosas.

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1. Vinagreta balsámica con miel

La combinación de vinagre balsámico, aceite de oliva, mostaza de Dijon y miel forma una vinagreta para hojas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Vinagre balsámico

Aceite de oliva

Mostaza de Dijon

Miel

La primera alternativa es una vinagreta balsámica con miel, compuesta por vinagre balsámico y aceite de oliva como base. La receta incorpora mostaza de Dijon y miel: la primera suma un perfil más intenso y la segunda aporta dulzor. La propuesta está pensada para ensaladas de hojas verdes.

Este tipo de mezcla pertenece al grupo de aderezos no cremosos. El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) distingue esas preparaciones de los aliños cremosos al abordar su conservación durante cortes de energía. Esa diferencia no reemplaza las indicaciones específicas de cada receta ni las prácticas de higiene durante la preparación.

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Para manipular ingredientes frescos, el USDA recomienda lavarse las manos con agua y jabón durante antes y después de preparar alimentos, limpiar utensilios y superficies de trabajo. Sin olvidar refrigerar con rapidez los productos perecederos y mantener el refrigerador a 4℃ (40℉) o menos.

2. Ranch

El aderezo ranch puede elaborarse con crema agria o yogur griego y utilizarse con ensaladas o como salsa de acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Crema agria

Yogur griego , como sustitución opcional de la crema agria

Hierbas frescas

El segundo aderezo es el ranch, una elaboración cremosa que la publicación identifica como el aliño para ensaladas más popular en Estados Unidos, la versión casera se utiliza tanto para mezclar con hojas como para servir como salsa de acompañamiento. La receta plantea una variante con yogur griego en lugar de crema agria para quien busque reducir el contenido graso.

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Las preparaciones que incorporan crema agria, yogur u otros elementos perecederos requieren frío. El USDA indica que los alimentos perecederos no deben permanecer a temperatura ambiente más de dos horas; el límite baja a una hora cuando la temperatura exterior supera los 32℃ (90℉).

La guía también incluye los aderezos cremosos entre los productos que deben descartarse si han estado sin refrigeración durante un corte eléctrico prolongado.

3. Vinagreta de mostaza y hierbas

Mostaza de Dijon, ajo, vinagre de vino blanco, aceite de oliva y hierbas frescas componen esta preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Mostaza de Dijon

Ajo

Vinagre de vino blanco

Aceite de oliva

Hierbas frescas a elección

Kim propone que las hierbas se elijan según disponibilidad o preferencia, lo que permite modificar el perfil aromático sin alterar la estructura básica de la vinagreta.

La receta funciona como punto de partida para hojas, verduras y otros platos fríos. Su lista de componentes no incluye lácteos ni mayonesa, a diferencia del ranch y de la salsa green goddess. La manipulación del ajo y de hierbas exige, de todos modos, utensilios limpios y refrigeración de los ingredientes perecederos, de acuerdo con las pautas generales del USDA.

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La tabla FoodKeeper del Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos establece un plazo orientativo de dos a tres semanas para una vinagreta casera refrigerada. No sustituye la evaluación del aspecto, olor y condiciones de conservación de cada preparación.

4. Green goddess

La salsa green goddess reúne crema agria, mayonesa, hierbas frescas, cebollines y anchoa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Crema agria

Mayonesa

Hierbas frescas

Cebollines

Un filete de anchoa

La cuarta preparación, green goddess, se presenta como un clásico de California. Su textura cremosa proviene de la combinación de crema agria y mayonesa, mientras que las hierbas frescas y los cebollines explican su color característico.

La versión difundida incluye un filete de anchoa, aunque la nota aclara que ese ingrediente no aparece en todas las recetas de este aderezo. En este caso, se utiliza para aportar profundidad de sabor. La mezcla puede acompañar lechugas firmes, como la romana, y también verduras crudas cortadas.

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Por contener ingredientes cremosos y hierbas frescas, corresponde conservarla refrigerada. El USDA recomienda no probar un alimento para determinar si es seguro después de una interrupción de la cadena de frío y desecharlo ante olor, color o textura inusuales.