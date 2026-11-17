Onur, uno de los galgos rescatados al borde de la muerte y que se convirtió en el símbolo de la lucha contra las carreras de perros (Proyecto Galgo Argentina)

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Habían pasado cuarenta minutos del 17 de noviembre de 2016 cuando, después de años de denuncias, campañas y una larga batalla legislativa, Argentina prohibió las carreras de perros en todo su territorio. Pero la historia había comenzado mucho antes, cuando las primeras imágenes de galgos descartados y asesinados empezaron a circular en las redes sociales. En 2013, una fotografía marcó un quiebre: la de un perro colgado de un árbol, en Neuquén.

La imagen fue difundida por la página Realidad Galgo Argentina y abrió un camino de investigación, denuncias y movilización que llegó hasta el Congreso. Detrás de esa lucha hubo cinco valientes mujeres que aprendieron sobre la marcha a moverse en el terreno legislativo, enfrentaron resistencias y lograron poner en discusión una actividad que durante décadas permaneció oculta. Después de la ley llegaron nuevos desafíos: denunciar, rescatar y conseguir que la prohibición se cumpliera. También comenzó a cambiar la mirada sobre los galgos, que dejaron de ser vistos únicamente como perros útiles para correr y empezaron a encontrar un lugar en los hogares.

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Diez años después, María Rosa, integrante de Proyecto Galgo Argentina, recuerda cuánto le costó dimensionar lo que significó aquella madrugada: “En ese momento no llegué darme cuenta de las repercusiones de ese logro. Para nada”. Al mirar hacia atrás, revive la incertidumbre, el trabajo compartido y una conquista que trascendió a los galgos: abrió las puertas del Congreso a otras causas por los derechos de los animales y demostró que incluso lo que parece imposible puede cambiar cuando muchas personas se unen para conseguirlo. E, incluso, cruzó el charco.

Hace 10 años, los perros fueron noticia en todo el país

El día en que los galgos dejaron de ser invisibles

La Ley 27.330 —sancionada aquella madrugada—fue mucho más que una norma: fue el resultado de una conquista social que puso en la agenda pública una de las formas más crueles de explotación animal. Detrás de aquel logro estuvieron esas cinco mujeres que, tres años antes, decidieron no mirar hacia otro lado y comenzaron a mostrarle al país el oscuro mundo de las carreras ilegales de perros.

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Todo empezó en 2013, con la fotografía publicada en la página Realidad Galgo. Era uno de tantos animales descartados cuando ya no “servían” para correr. Aquella imagen fue apenas la punta de un iceberg que escondía apuestas ilegales, drogas, explotación reproductiva, abandono y muerte. A als pocas horas de esa primera publicaión, Infobae se hizo eco de inmediato, y se convirtió en el primer medio nacional en darle difusión a través del blog #CosasDeAnimales.

Ya con el objetivo de crear un proyecto de ley para que toda esa barbarie se prohibiera, el grupo pasó a llamarse Proyecto Galgo Argentina: comenzaron a gestar una campaña que, a través de las redes sociales, las denuncias públicas y una petición en la plataforma change.org que reunió más de 400.000 firmas, logró transformar una causa prácticamente desconocida en un reclamo nacional.

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El camino llegó al Congreso de la mano de la entonces senadora nacional Magdalena Odarda, quien presentó el proyecto en la Cámara Alta, con el acompañamiento de Pedro Guastavino. En noviembre de 2015, el Senado le dio media sanción por unanimidad. La discusión continuó en Diputados, donde Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky, junto a otros legisladores, asumieron la defensa de la iniciativa. Pero entre aquellos primeros pasos y la sanción definitiva hubo mucho más que trabajo parlamentario: hubo amenazas, hostigamiento y una lucha desigual contra sectores que pretendían perpetuar una actividad que movía intereses económicos en distintos rincones del país, los galgueros.

(Proyecto Galgo Argentina)

Durante la tarde del 16 de noviembre de 2016, cientos de personas se congregaron frente al Congreso y miles siguieron la sesión desde sus casas y sus celulares. Adentro, el debate se extendió durante horas y la posibilidad de que el proyecto no prosperara estuvo presente hasta último momento. Hubo intentos de modificar su alcance y una votación que terminó siendo mucho más ajustada de lo que anticipaba el resultado general. Finalmente, con 132 votos afirmativos, 17 negativos y 23 abstenciones en la votación general, y apenas dos votos de diferencia en la votación nominal decisiva, la prohibición se convirtió en ley. Ya entrada la madrugada del 17 de noviembre, los gritos, los abrazos y las lágrimas de quienes esperaban afuera marcaron el final de una jornada que nadie de los que estuvo allí podrá olvidar.

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Aunque aquella conquista tuvo dueñas, se convirtió en una causa nacional: fue de las organizaciones que se sumaron, de las personas que compartieron información, de quienes firmaron la petición, marcharon, denunciaron y exigieron respuestas. Fue también de los galgos, que dejaron de ser invisibles y consiguieron que por primera vez los animales ocuparan un lugar central en un debate histórico dentro del Congreso. Como recordó una de las protagonistas de Proyecto Galgo Argentina, fue la sociedad movilizada la que hizo posible que los legisladores escucharan y actuaran. La lucha, que había comenzado entre unas pocas mujeres que se abrazaban para sostenerse, se había convertido en una causa nacional.

Diez años después, la Ley 27.330 sigue representando mucho más que la prohibición de una actividad. Los galgos fueron el comienzo de un camino que amplió la conversación sobre los derechos de los demás animales.

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La prohibición también cambió la mirada sobre los galgos: dejaron de ser vistos solamente como perros de carrera o de caza y comenzaron a encontrar un lugar en miles de hogares

La ley se aprobó, pero la lucha continuó

Pese a que se sancionó la ley, las carreras de galgos no terminaron aquel mismo día. La prohibición abrió una nueva etapa, mucho menos visible que la batalla legislativa, pero igual de necesaria: conseguir que la Ley 27.330 se cumpliera en cada rincón del país. Las denuncias continuaron, hubo procedimientos, animales secuestrados y organizaciones que debieron aprender a moverse en un terreno complejo, donde la aplicación de la norma dependía muchas veces de la intervención policial, la decisión de las fiscalías y el compromiso de quienes se animaban a denunciar.

“Nosotros hemos llegado a calcular que se hacían unas diez mil carreras por fin de semana, a grosso modo”, cuenta María Rosa al recordar la dimensión que tenía la actividad antes de la prohibición. La estimación de Proyecto Galgo Argentina daba cuenta de una práctica extendida en distintas provincias, con encuentros simultáneos, apuestas y decenas de perros en cada jornada. Diez años después, la organización calcula que las carreras se redujeron aproximadamente un 90%. Sin embargo, esa disminución no significó que desaparecieran por completo. En algunos lugares siguieron realizándose de manera clandestina, mientras las asociaciones de galgueros continuaron activas.

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Uno de los mayores obstáculos fue conseguir que los procedimientos se hicieran correctamente. Desde Proyecto Galgo, recuerdan especialmente el operativo realizado en Santo Tomé, Santa Fe, en 2022, donde fueron encontrados alrededor de setenta galgos. La intervención permitió levantar la carrera y retirar a los animales, pero una serie de errores en el procedimiento terminó favoreciendo a los responsables. Según explican, no se había seguido el protocolo necesario para preservar las pruebas que permitieran determinar si los perros habían sido sometidos a sustancias para mejorar su rendimiento. La identificación de cada animal, la extracción de muestras y su correcta conservación resultaban fundamentales para que la investigación judicial pudiera avanzar. Sin esos pasos, las pruebas podían perder valor y la causa quedar debilitada. Finalmente, los galgos fueron devueltos a sus explotadores.

Quince personas detenidas con 33 perros galgos en cuatro operativos por caza ilegal en Córdoba

Otro episodio que recuerda María Rosa es el ocurrido en Mendoza, entre noviembre y diciembre de 2025. Allí, un procedimiento permitió encontrar galgos, armas de fabricación casera y animales silvestres cuya tenencia estaba prohibida. La intervención se realizó con apoyo de drones porque los organizadores intentaban escapar por los campos con los perros. Algunos animales fueron rescatados y quedaron bajo el cuidado de la ONG Caballos T.E.M.A. La organización también debió asumir su manutención mientras avanzaba la causa judicial.

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“Todo depende del fiscal que te toque”, resume la activista al explicar las dificultades que encuentran las proteccionistas para sostener las denuncias. Cuando los animales quedan judicializados, no pueden ser entregados en adopción hasta que se resuelva su situación. Las organizaciones que actúan como depositarias judiciales deben hacerse cargo de su alimentación, atención veterinaria y cuidado durante todo ese tiempo. En algunos casos, además, necesitan presentarse como querellantes o particulares damnificados para poder seguir de cerca el expediente y evitar que las investigaciones queden paralizadas.

Con los años, también cambió el escenario de los rescates. María Rosa advierte que muchos de los galgos que hoy aparecen abandonados ya no provienen de las pistas, sino de la caza, una actividad que continúa permitida bajo determinadas condiciones en distintas jurisdicciones. Los campeonatos de yunta, en los que dos perros persiguen una liebre mientras se cronometra su desempeño, son un ejemplo de prácticas que las organizaciones intentan frenar mediante denuncias y herramientas legales.

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La prohibición redujo considerablemente una actividad que durante décadas había permanecido naturalizada, pero también dejó al descubierto otros frentes de explotación animal. “La caza con galgo es tremenda”, advierte María Rosa, que insiste en que el problema no termina en las carreras de pista. Detrás de cada denuncia hay perros que todavía necesitan ser rescatados y una tarea que continúa dependiendo, en buena medida, de la organización de las proteccionistas y de que las instituciones hagan cumplir las leyes.

Diez años después, la lucha continúa. Las denuncias, los rescates y el trabajo de las organizaciones buscan que la Ley 27.330 se cumpla en cada rincón del país (Proyecto Galgo Argentina)

De perros de carrera a compañeros de vida: la gran conquista

Uno de los cambios más profundos que dejó la prohibición ocurrió lejos del Congreso y de los tribunales. Durante años, los galgos habían sido vistos por buena parte de la sociedad como animales destinados a correr o cazar. Cuando dejaban de servir para esa función, muchos terminaban abandonados o descartados. La campaña permitió mostrar otra realidad: detrás de aquellos cuerpos delgados y veloces había perros capaces de vivir en una casa, compartir un sofá y convertirse en compañeros de vida.

“Para mucha gente, el galgo era un animal para correr o para cazar. Era un perro utilitario para algo. No servía para otra cosa”, recuerda María Rosa. Con el tiempo, esa percepción comenzó a cambiar. Se multiplicaron los rescates, crecieron las adopciones y cada vez más personas que antes nunca habían tenido contacto con un galgo descubrieron que no necesitaba una pista para ser feliz. “La gente empezó a adoptar y esas adopciones se corrió de boca en boca”, cuenta sobre lo que se convirtió en una de las adopciones que más orgullo generaba en los tutores. También llegaron nuevas organizaciones y rescatistas que incorporaron a estos perros a su trabajo cotidiano. Los galgos comenzaron a aparecer en hogares, paseos y fotografías, ocupando un lugar que durante mucho tiempo les había sido negado.

Para María Rosa, ese cambio fue uno de los grandes logros de la campaña. Pero la transformación también tuvo otra consecuencia: demostró que era posible llevar una causa animalista hasta el Congreso y conseguir que se convirtiera en ley. “Otra cosa que lograron los galgos es abrirle la puerta del Congreso al resto de los proyectos por los animales que entraban después”, reflexiona. La experiencia les enseñó a las organizaciones cómo se construye una iniciativa legislativa, cómo se conversa con asesores y legisladores y cómo se sostiene un proyecto hasta conseguir su tratamiento. Algo que antes parecía inaccesible empezó a convertirse en una herramienta concreta para otras luchas.

La repercusión tampoco quedó limitada a Argentina. Durante el proceso legislativo, proteccionistas de países como Inglaterra y Australia siguieron de cerca la campaña, conscientes de que en sus territorios las carreras de galgos tenían una larga tradición y estaban vinculadas a importantes intereses económicos. María Rosa recuerda especialmente una fotografía que recibió desde Inglaterra, con cuatro galgos mirando por una ventana y un mensaje que expresaba la expectativa puesta en lo que sucedía en Argentina. Para quienes llevaban años intentando cambiar esa realidad en otros países, la prohibición argentina representaba una posibilidad.

16 de noviembre de 2016: más de 300 personas se manifestaron en las puertas del Congreso para pedir por la ley que finalmente prohibió las carreras de perros (Asociación San Roque. Refugio)

Una década después, el escenario internacional también comenzó a modificarse. En 2018 Uruguay avanzó con una prohibición por decreto presidencial, mientras que en Brasil se aprobaron prohibiciones en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, en 2021. En 2026 se sumaron Nueva Zelanda, Gales y Escocia, según los avances que sigue la organización. Sin embargo, todavía hay países donde las carreras continúan siendo legales y donde las organizaciones denuncian el destino de los perros cuando dejan de competir. La experiencia argentina sigue siendo una referencia para quienes buscan terminar con esa actividad.

Pero María Rosa insiste en que la discusión debe ir más allá de las carreras. La caza con perros, la utilización de animales para distintas actividades y las formas de explotación que todavía se consideran aceptables son parte de un mismo problema. “El caballo no es un transporte, no es un animal de carga, no está para eso, ni para correr”, explica al hablar de una mirada que, a su entender, debe cuestionar la utilización de los animales, incluso cuando no existe un maltrato visible. Para ella, que además es vegana, el sufrimiento que se ve es apenas la consecuencia de una concepción más profunda: la idea de que los animales están al servicio de las personas.

Al volver sobre aquella madrugada del 17 de noviembre, admite que hubo incertidumbre, miedo, discusiones y mucho trabajo compartido. También hubo una sociedad que acompañó, personas que se involucraron por primera vez y organizaciones que encontraron en esa experiencia una forma de intervenir en la realidad. Diez años después, los galgos siguen siendo el símbolo de aquella conquista, pero su historia ya no se limita a una ley que prohibió las carreras. La sociedad empezó a mirar a esos perros de otra manera: ya habían entrado al Congreso, eran noticia nacional y en el mundo, y comenzaban a caminar por las calles y parques de todos los barrios. Y ese cambio, quizás, sea la gran conquista.

Los diputados que defendieron a los galgos en el Recinto (Asociación San Roque. Refugio)