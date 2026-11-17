Los textiles de distinto peso pueden necesitar tiempos de secado diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Lavar sábanas junto con prendas de uso diario puede ahorrar un ciclo, pero la compatibilidad entre los tejidos, nivel de suciedad y espacio dentro del tambor determina si esa combinación consigue una limpieza adecuada y reduce el riesgo de daños.

La ropa de cama requiere espacio para moverse

Las piezas voluminosas, como sábanas, fundas nórdicas, edredones y acolchados, ocupan gran parte de la capacidad del lavarropas y absorben agua durante el ciclo. Kellsie Zapata, fundadora de un servicio de limpieza, explicó a Martha Stewart que necesitan espacio para desplazarse correctamente y evitar que las prendas pequeñas queden enredadas.

PUBLICIDAD

Sobrecargar la lavadora puede dificultar el enjuague y favorecer que las piezas pequeñas queden enredadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el científico especializado en textiles Sammy Wang advirtió que sobrecargar el tambor dificulta la circulación del agua y perjudica el enjuague.

La Asociación Internacional de Etiquetado para el Cuidado Textil (GINETEX) indica que el volumen de la carga debe ajustarse al programa elegido. Para ciclos suaves de artículos de fácil mantenimiento, señala que el tambor no debe superar los dos tercios de su capacidad. En los ciclos muy suaves, recomienda reducirlo aún más.

Las sábanas requieren espacio dentro del tambor para que el agua y el detergente circulen de forma adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus símbolos, vinculados a la norma internacional ISO 3758, establecen la temperatura máxima e intensidad mecánica admisible para cada artículo. Antes de reunir ropa de cama y prendas conviene tener en cuenta estos puntos:

PUBLICIDAD

Revisar las etiquetas de todos los artículos.

No llenar ni compactar el tambor.

Separar las piezas grandes que puedan desbalancear la carga.

Elegir el programa y la temperatura compatibles con el textil más delicado.

Revisar las etiquetas permite elegir el programa y la temperatura adecuados para cada carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido, cierres y suciedad definen qué se puede mezclar

Las sábanas livianas de algodón pueden lavarse junto con pijamas, camisetas u otras prendas de peso similar, siempre que admitan la misma temperatura y programa. Wang advirtió a Martha Stewart que cierres, ganchos y telas ásperas pueden dañar materiales sensibles.

En esa línea, las especialistas Lindsay Droz y Kristi Lord señalaron que el algodón, el lino, la seda y los tejidos sintéticos de alto rendimiento requieren cuidados diferentes, especialmente frente al roce con artículos pesados.

La compatibilidad entre telas, temperatura y nivel de suciedad define si distintos artículos pueden integrar una misma carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GINETEX recomienda clasificar la colada antes del lavado según el grado de suciedad, temperatura indicada, color y composición de la fibra cuando no exista etiqueta. La entidad aconseja no combinar textiles sintéticos, o mezclas sintéticas, con lino por el riesgo de formación de bolitas. Además, las marcas de una o dos líneas bajo el símbolo de lavado indican que la acción mecánica debe reducirse.

PUBLICIDAD

La separación también resulta importante ante prendas con suciedad intensa. Wang explicó que la indumentaria deportiva y los uniformes pueden requerir programas, temperaturas y dosis de detergente diferentes. Lavarlos por separado reduce la posibilidad de transferir residuos a la ropa de cama, que también acumula transpiración, aceites corporales y restos de productos aplicados sobre la piel.

Los cierres, ganchos y adornos pueden engancharse en los tejidos delicados durante el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado puede exigir otra clasificación

Aunque la carga sea compatible durante el lavado, las diferencias de peso pueden dificultar el secado. La ropa liviana suele perder la humedad antes que las sábanas u otras piezas de cama. Si permanece en la secadora hasta que el artículo más grueso se seca, puede recibir calor durante más tiempo del necesario.

PUBLICIDAD

Las piezas voluminosas absorben más agua y pueden requerir un lavado separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la secadora, la institución sugiere verificar las etiquetas y apartar las piezas delicadas de los materiales más pesados. Las sábanas y ropa de uso diario pueden atravesar el mismo proceso solo cuando admitan una temperatura compatible y tengan tiempos similares. Si la ropa de cama continúa húmeda al terminar el ciclo, debe secarse por completo antes de guardarla para evitar olores a humedad.

La cantidad de detergente requiere la misma atención. Lord advirtió que usar más producto no equivale a una limpieza mayor: el excedente puede acumularse en las fibras, dejar una sensación de rigidez y retener olores. Por eso, la dosis debe responder al tamaño de la carga, suciedad y indicaciones del envase, sin intentar compensar un tambor sobrecargado con más detergente.

PUBLICIDAD