Los Governors Awards 2026 inauguraron la temporada de premios en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood con diseños de alta costura y piezas de archivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Los Governors Awards 2026 abrieron la temporada de premios de 2027 con una alfombra roja definida por terciopelo, cristal, plumas, tul y sastrería de líneas depuradas. En el Ray Dolby Ballroom de Hollywood, los vestidos de archivo convivieron con piezas hechas a medida y referencias a la alta costura, mientras actrices y actores adelantaron algunos de los códigos que volverán a verse en los próximos meses.

La noche reunió contrastes marcados: negro de acabados mate frente a rojos intensos, cuerpos estructurados junto a faldas de movimiento ligero y trajes masculinos que abandonaron el esmoquin convencional.

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Bordados brillantes, escotes palabra de honor, drapeados y aplicaciones de plumas fueron solo algunos de los detalles.

Todos los looks de las celebridades

Penélope Cruz

Penélope Cruz asistió con un vestido negro de Chanel con aplicaciones de plumas, escote de hombros descubiertos y gargantilla de diamantes

Penélope Cruz acudió con un vestido negro de Chanel de escote hombros descubiertos, cubierto por aplicaciones de plumas. La textura, densa y móvil, construyó el principal efecto visual de un look de silueta clásica. La actriz añadió un collar tipo gargantilla de diamantes y maquillaje con labios rojos, dos elementos que reforzaron el registro de glamour cinematográfico.

Pedro Pascal

Pedro Pascal eligió un conjunto Chanel de crepé de lana color topo con corbata gris antracita en lugar del tradicional esmoquin negro

Pedro Pascal llevó un conjunto de Chanel compuesto por una chaqueta cruzada de crepé doble de lana en color topo, con ribetes de algodón negro en el cinturón. La combinó con camisa blanca de algodón, corbata de piqué de seda gris antracita y zapatos de la firma. La paleta apagada y los bordes oscuros sustituyeron el contraste tradicional del esmoquin y dieron al traje una lectura más gráfica.

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Florence Pugh

Florence Pugh lució un vestido personalizado de Valentino en tono rosa empolvado con pedrería en la cintura y falda de volantes de gasa

Florence Pugh vistió un diseño personalizado de Valentino en rosa empolvado. El cuerpo, estructurado y de escote hombros caídos, estaba cubierto de destellos y pedrería concentrada en la cintura. Desde allí descendía una falda de volantes de gasa en cascada, terminada en una cola larga. La convivencia entre el brillo compacto del torso y la transparencia ligera de la falda definió el look.

Tom Holland

Tom Holland combinó un esmoquin cruzado marrón de Louis Vuitton con moño de raso a tono y joyería de Cartier

Tom Holland eligió Louis Vuitton con un esmoquin cruzado en marrón, una alternativa a los códigos habituales del traje de noche. Lo combinó con camisa de popelina blanca y moño de raso marrón, en un juego de texturas entre la superficie mate de la sastrería, el brillo discreto del raso y la nitidez del algodón. El actor sumó joyería Cartier.

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Tessa Thompson

Tessa Thompson llevó un vestido de encaje y tul de Schiaparelli con un broche dorado de cristales en forma de rama en el pecho

Tessa Thompson optó por Schiaparelli y por una de las propuestas más elaboradas de la alfombra roja. El vestido semitransparente de encaje y tul partía de un escote en V pronunciado, llevaba lunares blancos y terminaba con detalles de pétalos de volumen escultórico. En el centro del pecho, un broche dorado con cristales y forma de rama añadió la nota surrealista característica de la maison.

Julianne Moore

Julianne Moore luce un vestido de seda estampada de Bottega Veneta con escote de un hombro

Julianne Moore escogió un vestido personalizado de Bottega Veneta en sarga de seda de tono claro. El modelo de un solo hombro tenía un escote suavemente drapeado y un estampado de manchas que introdujo una lectura animal en una silueta de líneas limpias. Las joyas de Messika acompañaron el diseño sin competir con el dibujo de la tela.

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Sebastian Stan

Sebastian Stan combina mohair verde bosque, camisa vainilla y corbata oliva de Prada

Sebastian Stan posó con un traje de Prada hecho a medida que escapó al negro tradicional: chaqueta cruzada de mohair verde bosque, camisa Oxford en tono vainilla y pantalón negro del mismo tejido. Completó el conjunto con corbata verde oliva de crespón de seda y mocasines negros de cuero cepillado.

El contraste entre los tonos verdes, la camisa clara y el acabado con textura del mohair le dio al look una lectura más cálida y menos rígida que la de un esmoquin clásico.

Glenn Close

Glenn Close recibió un premio honorífico con un diseño largo de terciopelo negro firmado por Giorgio Armani Privé

La homenajeada Glenn Close llevó un vestido de terciopelo negro de Giorgio Armani Privé. La base de silueta larga y recta se concentró en un escote trabajado con detalle ornamental, que introdujo relieve y brillo sobre una textura mate.

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El contraste entre el terciopelo y el acabado del cuello sostuvo un look de gala contenido para la ceremonia en la que recibió un premio honorífico.

Charlize Theron

Charlize Theron presentó un vestido rojo escarlata de Givenchy a cargo de Sarah Burton que incorporó un bralette de cuero a la vista

Charlize Theron eligió un vestido rojo escarlata con un escote en V profundo y drapeado sobre los hombros. La abertura frontal dejó ver un bralette rojo de cuero, que introdujo una textura distinta en contraste con la caída fluida de la tela. La falda incorporó una abertura alta en la pierna.

El conjunto, firmado por Givenchy bajo la dirección de Sarah Burton, concentró varios de los recursos de la noche: color pleno, drapeado y lencería expuesta.

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Andrew Garfield

Andrew Garfield apuesta por la sastrería de McQueen y joyas de Chopard en la alfombra roja

Andrew Garfield llevó un look de McQueen acompañado por joyas de Chopard. Su aparición se inscribió en la vertiente de sastrería de la noche, donde el foco estuvo puesto en el corte de la chaqueta, la proporción del pantalón y el uso de accesorios de joyería para ampliar las posibilidades del traje de gala.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet reafirma el lugar de la sastrería masculina en la temporada de premios

Timothée Chalamet formó parte del grupo de actores que llevó la sastrería a un primer plano. En una noche dominada por vestidos largos, su elección de traje negro ayudó a instalar una conversación sobre siluetas masculinas pulidas, hombros definidos y accesorios utilizados como punto de contraste.

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Olivia Wilde

Olivia Wilde se suma a Valentino en una alfombra roja de siluetas de gala y movimiento

Olivia Wilde también eligió un vestido total black Valentino para los Governors Awards. Su presencia consolidó a la casa italiana como una de las firmas con mayor visibilidad de la noche, junto a propuestas que combinaron vestidos de gala, construcciones trabajadas en el torso y tejidos pensados para generar movimiento bajo el flash.

Elliot Page

Elliot Page opta por un traje negro de líneas limpias y proporciones clásicas

Elliot Page apostó por una paleta completamente negra y por una silueta de sastrería formal. El conjunto reunió saco, pantalón, camisa y corbata en el mismo registro cromático, con una imagen sobria y depurada que puso el foco en el corte del traje y en las proporciones de la camisa y la corbata.

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Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård añade cristales y charol a la sastrería negra de Tom Ford

Alexander Skarsgård se unió a Tom Ford con una chaqueta cruzada Roxy de lana negra con raya apenas visible y pantalón a juego. Debajo, incorporó chaleco bordado con cristales y una prenda superior adornada, que introdujo destellos en un conjunto dominado por la sastrería oscura. Cerró el estilismo con zapatillas de noche Ethan de charol negro.

Edward Norton y Shauna Robertson

Edward Norton y Shauna Robertson llegan juntos con una propuesta de gala para los Governors Awards

Edward Norton y su esposa Shauna Robertson asistieron juntos a la ceremonia con una propuesta coordinada de gala. Él optó por un traje clásico negro con corbata y ella eligió un vestido negro con transparencias a rayas.

*Fotos: Reuters