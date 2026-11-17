La Organización Mundial de la Salud proyecta que las muertes anuales por cáncer de cuello de útero superarán las 410.000 en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada 17 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello de Útero, una fecha que la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa desde 2020 para visibilizar una enfermedad que, pese a ser prevenible, cobra miles de vidas cada año.

En 2024 se registraron cerca de 280.000 muertes por esta causa a nivel global, y la proyección para 2030 es alarmante: de no tomarse medidas, esa cifra superaría las 410.000 muertes anuales, lo que representa un aumento de más del 45%.

PUBLICIDAD

Según Harvard Health Publishing, “este tipo de cáncer suele crecer lentamente y puede permanecer en el cuello uterino hasta 10 años. En sus primeras etapas, no causa ningún síntoma”.

Frente a este escenario, la prevención y la detección temprana se vuelven herramientas centrales.

El cáncer de cuello uterino constituye el tercer tumor con mayor incidencia en mujeres de Argentina, detrás del de mama y el colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus del papiloma humano está detrás del 95% de los casos

El virus del papiloma humano (VPH) es el principal responsable de esta enfermedad. Según la OMS, el 95% de los casos de cáncer de cuello uterino se originan en una infección persistente por este virus en el cuello del útero. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés) precisa que los tipos VPH 16 y VPH 18, clasificados como de “alto riesgo oncogénico”, causan el 70% de todos los cánceres de cuello uterino en el mundo.

PUBLICIDAD

El VPH causa una infección de transmisión sexual muy frecuente. Según el Ministerio de Salud argentino, se estima que cuatro de cada cinco personas contraerán algún tipo del virus en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, la infección desaparece sola y no produce síntomas. Sin embargo, cuando persiste (sobre todo con tipos de alto riesgo), puede provocar cambios anormales en las células del cuello uterino que, si no se detectan y tratan a tiempo, derivan en cáncer. Desde que aparece una lesión precancerosa hasta que se convierte en cáncer pueden transcurrir entre 10 y 20 años.

“Que la infección por VPH sea frecuente y muchas veces no produzca síntomas hace que la información sea fundamental. Explicar su vínculo con el cáncer de cuello uterino y dar a conocer las formas de prevención puede ayudar a que más familias incorporen estas medidas al cuidado de su salud”, señaló la doctora María Cecilia Torroija (MN 95152), directora asociada de Asuntos Médicos en Infectología de MSD Argentina, en el Seminario de Periodismo Científico 2026.

PUBLICIDAD

Los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano originan el 70% de los casos mundiales de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus etapas iniciales, el cáncer de cuello uterino suele no causar síntomas. Cuando aparecen señales de alerta, pueden incluir sangrado vaginal inusual (entre períodos, después de relaciones sexuales o tras la menopausia), flujo vaginal abundante, con sangre o mal olor, y dolor persistente en la pelvis, la espalda o las piernas. También pueden presentarse molestias durante las relaciones sexuales, pérdida de peso, cansancio, falta de apetito e hinchazón en las piernas. Estos signos también pueden relacionarse con otras afecciones, por lo que se recomienda consultar a un profesional de la salud para recibir una evaluación adecuada.

La doctora Gabriela Bugarín (MN 71988), directora médica de oncología de MSD Argentina, advirtió: “Al principio, el cáncer de cuello uterino no suele dar síntomas. Por eso, sentirse bien no significa que podamos dejar de hacer los controles. No hay que esperar a tener molestias para consultar y realizar los estudios indicados”.

PUBLICIDAD

La patología suele no provocar síntomas, en especial los tipos de alto riesgo oncogénico vinculados con el cáncer. Por eso, una persona puede contraerlo y transmitirlo sin saberlo. Algunos tipos pueden causar verrugas en los genitales, el ano, la boca o la garganta. La falta de síntomas refuerza la importancia de la vacunación, el uso de preservativo y los controles de rutina, como el Papanicolaou y el test de VPH, que permiten identificar el virus o cambios celulares antes de que evolucionen hacia lesiones precancerosas.

Un dato adicional que señala la OMS: las mujeres con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tienen una probabilidad seis veces mayor de desarrollar cáncer de cuello uterino que la población general, ya que su sistema inmune tiene menor capacidad para eliminar el VPH.

PUBLICIDAD

La cobertura de la dosis de la vacuna contra el VPH en niñas argentinas de 11 años alcanzó el 61,3% según registros oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación y los controles periódicos son los pilares de la prevención

La buena noticia es que el cáncer de cuello uterino se puede prevenir y, si se detecta a tiempo, se puede curar. Para eso, la OMS estableció tres metas globales con horizonte en 2030, conocidas como los objetivos “90-70-90”: que el 90% de las niñas estén vacunadas contra el VPH antes de los 15 años; que el 70% de las mujeres se realicen una prueba de detección de alta precisión a los 35 y a los 45 años; y que el 90% de quienes tengan lesiones precancerosas o cáncer reciban tratamiento adecuado, según informa la OMS.

En Argentina, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud, la cobertura de la dosis única de la vacuna contra el VPH en niñas de 11 años alcanzó el 61,3%, cifra que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de vacunación. La vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde 2011 y tiene como destinatarias principales a las personas de 11 años. El Ministerio detalla que, en caso de no haberse vacunado a esa edad, la vacuna también está disponible para mujeres nacidas a partir del año 2000 y varones nacidos desde 2006 que tengan menos de 26 años.

PUBLICIDAD

Además de la vacunación, el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicouterino (PNPCC) del Ministerio de Salud promueve dos estudios de detección. El primero es el Papanicolaou (PAP), una prueba que permite identificar alteraciones en las células del cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer: se recomienda a partir de los 25 años. El segundo es el test de VPH, disponible en la mayoría de las provincias, que detecta la presencia del virus de alto riesgo y está indicado a partir de los 30 años. Ambos estudios se realizan de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos de todo el país.

A la vacunación contra el VPH y a los controles con Papanicolaou y test de VPH se les suma el uso de preservativo como método de prevención, que reduce la posibilidad de transmisión del virus aunque no la elimina por completo, ya que el VPH puede afectar zonas que el método de barrera no cubre. Según la OMS, no fumar o abandonar el tabaco también reduce el riesgo de progresión de lesiones, mientras que la información, la educación sexual y el acceso regular a los servicios de salud permiten detectar alteraciones antes de que se transformen en cáncer.

PUBLICIDAD

El cáncer cervicouterino constituye la primera causa de muerte por patología oncológica femenina en 26 países situados principalmente en África subsahariana y América del Sur (Imagen ilustrativa Infobae)

El cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más frecuente en mujeres argentinas

En Argentina, el cáncer de cuello uterino es el tercer tumor más frecuente entre las mujeres. Cada año se detectan más de 4.600 nuevos casos y más de 2.400 mujeres mueren a causa de esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), indican que en 2024 se registraron 139.470 nuevos diagnósticos de cáncer en Argentina, en ambos sexos. De ese total, 69.449 correspondieron a mujeres.

El cáncer de mama fue el más frecuente, con 20.750 casos anuales, equivalentes al 29,9% del total femenino. Le siguió el cáncer colorrectal, con 7.698 diagnósticos, el 11,1%. En tercer lugar se ubicó el cáncer de cuello uterino, con 4.679 casos, el 6,7% de los tumores detectados en mujeres.

PUBLICIDAD

Este tipo de cáncer se origina en el cuello del útero, la zona inferior que conecta el útero con la vagina. Globocan también ubicó a Argentina entre los países con una incidencia media-alta de cáncer, con una tasa general de 207,5 casos por cada 100.000 habitantes.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 604.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino en 2024. La enfermedad afecta en mayor medida a los países de ingresos bajos y medios, donde existen más obstáculos para acceder a la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), los controles preventivos y los tratamientos.

Además, el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por enfermedad oncológica entre las mujeres en 26 países, la mayoría situados en África subsahariana y algunas zonas de América del Sur.