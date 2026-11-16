Dos figuras navideñas confeccionadas con tubos de cartón de papel higiénico reposan sobre una mesa de madera frente a una sala iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La navidad esta aquí y con ella ese bonito acto de llenar tu hogar con todo tipo de decoraciones especiales que brindan ese aspecto mágico a esta temporada.

Sin embargo, es verdad que para muchos las decoraciones navideñas pueden resultar un tanto costosas, pero no es necesario un gran presupuesto para tener bonitos adornos ya que con materiales reciclables y un poco de creatividad puedes convertir objetos que tienes en tu hogar en lindos adornos con una inversión mínima.

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Los rollos de papel higiénico pueden convertirse en adornos navideños sencillos con pintura, tijeras, pegamento y materiales que suelen estar en casa. Las cinco ideas requieren pocos pasos, permiten reutilizar cartón y pueden adaptarse con los colores que cada familia tenga disponibles.

Antes de comenzar, conviene guardar los tubos vacíos y aplastarlos un poco si el adorno necesita piezas planas. También es útil cubrir la mesa con papel periódico y dejar secar la pintura antes de pegar detalles como hilo, lentejuelas o algodón.

Dos figuras navideñas de Papá Noel y un árbol hechas con rollos de cartón y papeles de colores reposan sobre una mesa de madera ante un fondo iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reno necesita un tubo, ojos y ramas pequeñas

El adorno de reno puede hacerse con un rollo completo colocado de forma vertical. Píntalo de café y deja que se seque. Después, pega dos ojos móviles o dibuja los ojos con marcador negro.

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Para la nariz, usa un pompón rojo, una bolita de papel crepé o un círculo de cartulina. Las astas se pueden dibujar y recortar en cartón, o formar con ramitas limpias y secas. Pégalas en la parte superior del tubo.

El resultado sirve como decoración para una repisa o como figura para una villa navideña. Si se añade un pequeño lazo alrededor del cuello, el reno también puede usarse como envoltura decorativa para un dulce o un regalo pequeño.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones de ensamblaje y las aplicaciones decorativas de un reno elaborado con un tubo de cartón reciclado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un muñeco de nieve se arma con algodón y cartulina

Pinta un rollo de blanco o cúbrelo con una hoja blanca. Para darle textura, pega pequeños pedazos de algodón en la parte exterior, sin cubrir por completo la figura para que conserve su forma.

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Recorta un triángulo naranja de cartulina y pégalo como nariz. Los ojos y la boca se pueden dibujar con marcador negro. Una tira de tela, papel de colores o estambre funciona como bufanda para el muñeco.

Para hacerle un gorro, recorta una franja negra y un círculo de cartulina. Pega la franja alrededor de la parte superior del rollo y coloca el círculo encima. Este adorno puede quedar de pie sobre una mesa o llevar un hilo para colgarlo.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones y materiales necesarios para construir un adorno de muñeco de nieve con un rollo de cartón, algodón y cartulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mini árbol navideño aprovecha cortes en espiral

Un rollo de cartón puede convertirse en un árbol si se pinta de verde y se corta en espiral. Primero, dibuja una línea que dé vueltas desde un extremo del tubo hasta el otro. Luego, recorta con cuidado siguiendo esa línea.

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Estira suavemente la espiral para que se abra y adopte la forma de un árbol. Pega una estrella de cartulina en la punta y añade pequeños círculos de papel, botones o lentejuelas como esferas.

La base puede mantenerse sobre un pedazo de cartón pintado de café, que representará el tronco. Cinco minutos de corte y decoración bastan para obtener una pieza ligera que puede ponerse en una ventana o sobre la mesa.

Una infografía de Infobae explica el proceso en cuatro pasos para fabricar un adorno navideño en espiral a partir de un tubo de cartón reciclado en cinco minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un árbol de navidad también puedes seguir este otro método con limpiapipas.

En este tutorial de manualidades, una persona elabora un árbol de Navidad decorativo en miniatura sobre una mesa de trabajo. El proceso muestra el recorte de un cono de cartón y el enrollado de limpiapipas verdes alrededor de la estructura para cubrirla por completo. Posteriormente, se añade un limpiapipas rojo en espiral simulando una guirnalda. Alrededor se aprecian ramas de pino, bayas rojas y pequeños accesorios decorativos. @trucosytijeras

Un Santa Claus se completa con pintura roja y barba

Para crear a Santa Claus, pinta la mayor parte del rollo de rojo. Deja una franja en la parte superior para la cara y otra en la parte inferior si quieres simular las botas con pintura negra.

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Pega algodón debajo de la cara para formar la barba y coloca una bolita pequeña como nariz. Los ojos pueden dibujarse o hacerse con dos círculos de papel blanco y puntos negros. Un cinturón negro de cartulina, con una hebilla dorada, termina el traje.

El gorro se puede elaborar con un triángulo de cartulina roja pegado en la parte superior. Añade una bolita de algodón en la punta para imitar el borde blanco. Con un trozo de hilo adherido detrás, el personaje queda listo para el árbol.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento paso a paso para fabricar una figura navideña de Santa Claus con rollos de cartón y materiales económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos adornos se hacen con materiales de bajo costo y pueden personalizarse con nombres, fechas o mensajes escritos en el cartón. Un solo rollo alcanza para crear varias piezas pequeñas si se corta en tiras, mientras que los tubos completos funcionan mejor para figuras como el reno, el muñeco de nieve y Santa Claus.

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