Receta de hamburguesas caseras de pollo, rápida y fácil

La masa base combina 600 gramos de carne de pollo picada con huevo, cebolla, ajo, perejil y avena fina o pan rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una comida rápida y rendidora que resuelve el menú sin complicaciones. Estas hamburguesas caseras de pollo quedan tiernas por dentro, doradas por fuera y son una buena alternativa para una cena familiar.

Suelen servirse con pan, lechuga, tomate y papas al horno. También funcionan muy bien como vianda, acompañadas con ensalada, puré o arroz.

PUBLICIDAD

Receta de hamburguesas caseras de pollo

Se trata de medallones elaborados con pollo picado, cebolla, huevo y avena o pan rallado, condimentados y cocinados en sartén hasta que queden dorados y completamente cocidos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 27 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 12 minutos

Ingredientes

Cada porción aporta un valor nutricional estimado de 250 calorías y 28 gramos de proteínas sin sumar agregados ni pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

600 gr de pollo picado, preferentemente de pechuga o pata-muslo deshuesado.

1 cebolla chica, rallada o picada muy fina.

1 diente de ajo, picado.

1 huevo.

4 cucharadas de avena fina o pan rallado.

2 cucharadas de perejil fresco, picado.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 cucharadita de orégano seco.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

2 cucharadas de aceite para cocinar.

Cómo hacer hamburguesas caseras de pollo, paso a paso

Colocar el pollo picado en un bol amplio. Agregar la cebolla, el ajo, el huevo, la avena o el pan rallado, el perejil, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar con las manos limpias o con una cuchara hasta obtener una preparación uniforme. Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que la avena o el pan rallado absorban parte de la humedad. Dividir la preparación en 4 partes y formar hamburguesas de aproximadamente 2 cm de espesor. Calentar una sartén con el aceite a fuego medio. La superficie debe estar caliente, pero el aceite no debe humear. Cocinar las hamburguesas durante 5 a 6 minutos por lado. No las aplastes durante la cocción, porque perderán jugosidad. Verificar que el centro esté completamente cocido y que no quede pollo rosado. La temperatura interna segura es de 74 ℃. Retirar y dejar reposar durante 2 minutos antes de servir. Servir en pan con lechuga, tomate, cebolla, queso o los aderezos preferidos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los medallones funcionan como vianda servidos con ensalada, puré o arroz, o bien en pan con verduras y papas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 hamburguesa grande por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 1 hamburguesa sin pan ni aderezos:

Calorías: 250 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 9 gr

Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hamburguesas crudas pueden conservarse en la heladera, bien tapadas, durante un máximo de 24 horas.

Una vez cocidas, duran hasta 3 días en la heladera, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlas, usar una sartén, horno o microondas hasta que estén bien calientes.

PUBLICIDAD

También se pueden freezar crudas o cocidas durante un máximo de 3 meses. Conviene separarlas con papel film o separadores para freezer. Si están crudas, descongelarlas dentro de la heladera antes de cocinarlas.