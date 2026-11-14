Cómo cambian las amistades desde los 20 años y qué ayuda a sostenerlas

Las amistades no desaparecen necesariamente con el paso de los años, pero modifican sus dinámicas y prioridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las amistades no desaparecen necesariamente con el paso del tiempo, pero sí cambian de forma, frecuencia y prioridades. Una investigación citada por VeryWell Mind indica que la cantidad de amigos suele disminuir desde los 25 hasta los 45 años, antes de estabilizarse aproximadamente entre los 45 y los 55. El trabajo, las mudanzas, la crianza y el cuidado de familiares mayores modifican los vínculos, aunque también pueden abrir nuevas formas de sostenerlos.

En los 20, la cercanía y el trabajo abren nuevas amistades

La terapeuta Kelley Kitley señala que el ingreso al mercado laboral facilita el surgimiento de amistades con colegas de mayor edad durante los 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición fuera de la escuela o la universidad altera el modo de conocer gente. Durante la adolescencia y los años de estudio, las amistades suelen surgir de la convivencia diaria, las actividades compartidas y etapas vitales similares. Al entrar en los 20, la proximidad física gana peso: compañeros de trabajo, vecinos o personas con quienes se comparten rutinas pasan a integrar el círculo social.

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La terapeuta Kelley Kitley explicó a VeryWell Mind que muchas personas entablan amistad con colegas de mayor edad porque comparten buena parte del día y pueden identificarse con desafíos profesionales parecidos. Las mudanzas a ciudades grandes, a su vez, pueden favorecer la disposición a construir nuevos vínculos, especialmente entre quienes dejan atrás su entorno de origen.

En esta etapa, la agenda puede permitir encuentros espontáneos, pero la inestabilidad laboral, los cambios de domicilio y el inicio de relaciones de pareja también hacen que algunos grupos se reorganicen. La recomendación es aprovechar los espacios recurrentes (un curso, una actividad deportiva o el ámbito laboral) sin dar por sentado que la cercanía inicial garantiza permanencia.

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En los 30, la amistad exige lugar en una agenda más cargada

Las responsabilidades familiares, laborales y económicas de los 30 años redefinen las relaciones interpersonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 30 suelen reunir cambios que redefinen las relaciones: convivencia, matrimonio, maternidad o paternidad, consolidación laboral y nuevas responsabilidades económicas. Las amistades pueden fortalecerse cuando existen experiencias en común, aunque la falta de tiempo libre se vuelve una barrera concreta.

La Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo de 2021, citada por VeryWell Mind, señaló que las personas de entre 30 y 40 años disponen de menos tiempo de ocio que otros grupos etarios. Por eso, para la educadora en amistades Danielle Bayard Jackson, esta década cambia el foco: la prioridad deja de ser conocer a mucha gente y pasa a ser cuidar los vínculos valiosos.

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Sostenerlos requiere explicitar expectativas. Proponer una llamada mensual, acordar una cena periódica o decir que se extraña una mayor frecuencia de contacto puede evitar malentendidos. Bayard Jackson plantea que expresar esa necesidad reduce la ambigüedad y permite que la otra persona también diga qué espera.

La flexibilidad también resulta central. Si una amiga acaba de tener un bebé, por ejemplo, las salidas largas pueden dejar paso a una caminata breve, una visita a casa o mensajes durante la semana. El objetivo no es repetir las rutinas de los 20, sino adaptar el vínculo a las condiciones actuales.

En los 40, elegir dónde poner la energía se vuelve decisivo

El cuidado simultáneo de hijos y padres ancianos impulsa una selección consciente de las amistades a lo largo de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la década de los 40, muchas personas deben combinar trabajo, hijos en edad escolar o adolescente y el acompañamiento de padres que envejecen. Frente a esas demandas, la selección de amistades suele hacerse más consciente: se invierte tiempo en quienes aportan cercanía, escucha y reciprocidad.

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También pueden reaparecer contactos del pasado. La nostalgia por una etapa anterior lleva a veces a retomar conversaciones con excompañeros de estudio, antiguos vecinos o amistades que se alejaron sin conflicto. Esa reconexión puede funcionar si se parte de la realidad presente, sin exigir que la relación vuelva a ser igual que antes.

El conflicto saludable puede fortalecer una amistad, según Bayard Jackson. Hablar de una incomodidad, de una invitación que nunca llega o de una sensación de distancia permite revisar el vínculo antes de que el silencio lo desgaste. La discusión no debe convertirse en agresión, pero evitar cualquier diferencia tampoco es una garantía de cercanía.

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Desde los 50, la comunidad puede ampliar el círculo social

Las amistades suelen transformarse despues de los 50 años debido a factores como la jubilacion, las mudanzas o los cambios familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los 50, algunas amistades formadas a través de la crianza o el trabajo pueden cambiar por jubilaciones, mudanzas o nuevas dinámicas familiares. Conocer personas puede resultar menos automático que en la escuela o la oficina, pero los intereses compartidos ofrecen una vía concreta.

Kitley recomienda buscar espacios comunitarios, como clubes de lectura, grupos de caminata, talleres, actividades de voluntariado o propuestas culturales. Estas instancias permiten encontrar personas con afinidades y, a la vez, sostener una rutina fuera de las obligaciones familiares. La participación en actividades compartidas puede reducir la sensación de aislamiento y aportar un sentido de pertenencia.

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En cualquier edad, conservar una amistad no exige grandes gestos. Un mensaje breve durante una espera, una llamada pactada o acompañarse mientras se hace una compra puede mantener el contacto. La clave es reconocer cuáles son los vínculos prioritarios, aceptar que las etapas modifican las formas de estar presentes y dar lugar a conversaciones honestas.