Tendencias

Cómo cambian las amistades desde los 20 años y qué ayuda a sostenerlas

La cercanía, las obligaciones familiares y el tiempo disponible modifican los vínculos a lo largo de la vida, con desafíos particulares en cada década

Ocho jóvenes estudiantes de diversas etnias caminan sonriendo por un sendero de ladrillo en un campus universitario con edificios cubiertos de hiedra y árboles de otoño.
Las amistades no desaparecen necesariamente con el paso de los años, pero modifican sus dinámicas y prioridades (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las amistades no desaparecen necesariamente con el paso del tiempo, pero sí cambian de forma, frecuencia y prioridades. Una investigación citada por VeryWell Mind indica que la cantidad de amigos suele disminuir desde los 25 hasta los 45 años, antes de estabilizarse aproximadamente entre los 45 y los 55. El trabajo, las mudanzas, la crianza y el cuidado de familiares mayores modifican los vínculos, aunque también pueden abrir nuevas formas de sostenerlos.

En los 20, la cercanía y el trabajo abren nuevas amistades

Cinco profesionales sentados y de pie junto a una mesa de madera con computadoras portátiles y papeles frente a ventanales con vista a la ciudad.
La terapeuta Kelley Kitley señala que el ingreso al mercado laboral facilita el surgimiento de amistades con colegas de mayor edad durante los 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición fuera de la escuela o la universidad altera el modo de conocer gente. Durante la adolescencia y los años de estudio, las amistades suelen surgir de la convivencia diaria, las actividades compartidas y etapas vitales similares. Al entrar en los 20, la proximidad física gana peso: compañeros de trabajo, vecinos o personas con quienes se comparten rutinas pasan a integrar el círculo social.

PUBLICIDAD

La terapeuta Kelley Kitley explicó a VeryWell Mind que muchas personas entablan amistad con colegas de mayor edad porque comparten buena parte del día y pueden identificarse con desafíos profesionales parecidos. Las mudanzas a ciudades grandes, a su vez, pueden favorecer la disposición a construir nuevos vínculos, especialmente entre quienes dejan atrás su entorno de origen.

En esta etapa, la agenda puede permitir encuentros espontáneos, pero la inestabilidad laboral, los cambios de domicilio y el inicio de relaciones de pareja también hacen que algunos grupos se reorganicen. La recomendación es aprovechar los espacios recurrentes (un curso, una actividad deportiva o el ámbito laboral) sin dar por sentado que la cercanía inicial garantiza permanencia.

PUBLICIDAD

En los 30, la amistad exige lugar en una agenda más cargada

Cinco mujeres adultas sentadas alrededor de una mesa, con tazas, platillos y un teléfono móvil sobre la superficie.
Las responsabilidades familiares, laborales y económicas de los 30 años redefinen las relaciones interpersonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 30 suelen reunir cambios que redefinen las relaciones: convivencia, matrimonio, maternidad o paternidad, consolidación laboral y nuevas responsabilidades económicas. Las amistades pueden fortalecerse cuando existen experiencias en común, aunque la falta de tiempo libre se vuelve una barrera concreta.

La Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo de 2021, citada por VeryWell Mind, señaló que las personas de entre 30 y 40 años disponen de menos tiempo de ocio que otros grupos etarios. Por eso, para la educadora en amistades Danielle Bayard Jackson, esta década cambia el foco: la prioridad deja de ser conocer a mucha gente y pasa a ser cuidar los vínculos valiosos.

Sostenerlos requiere explicitar expectativas. Proponer una llamada mensual, acordar una cena periódica o decir que se extraña una mayor frecuencia de contacto puede evitar malentendidos. Bayard Jackson plantea que expresar esa necesidad reduce la ambigüedad y permite que la otra persona también diga qué espera.

La flexibilidad también resulta central. Si una amiga acaba de tener un bebé, por ejemplo, las salidas largas pueden dejar paso a una caminata breve, una visita a casa o mensajes durante la semana. El objetivo no es repetir las rutinas de los 20, sino adaptar el vínculo a las condiciones actuales.

En los 40, elegir dónde poner la energía se vuelve decisivo

Una mujer sostiene a un bebé dormido mientras toma té con una amiga sentadas en una mesa de madera. Hay una tetera, tazas y galletas.
El cuidado simultáneo de hijos y padres ancianos impulsa una selección consciente de las amistades a lo largo de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la década de los 40, muchas personas deben combinar trabajo, hijos en edad escolar o adolescente y el acompañamiento de padres que envejecen. Frente a esas demandas, la selección de amistades suele hacerse más consciente: se invierte tiempo en quienes aportan cercanía, escucha y reciprocidad.

También pueden reaparecer contactos del pasado. La nostalgia por una etapa anterior lleva a veces a retomar conversaciones con excompañeros de estudio, antiguos vecinos o amistades que se alejaron sin conflicto. Esa reconexión puede funcionar si se parte de la realidad presente, sin exigir que la relación vuelva a ser igual que antes.

El conflicto saludable puede fortalecer una amistad, según Bayard Jackson. Hablar de una incomodidad, de una invitación que nunca llega o de una sensación de distancia permite revisar el vínculo antes de que el silencio lo desgaste. La discusión no debe convertirse en agresión, pero evitar cualquier diferencia tampoco es una garantía de cercanía.

Desde los 50, la comunidad puede ampliar el círculo social

Cuatro adultos mayores, dos hombres y dos mujeres, sentados en una mesa de picnic de madera en un parque soleado, conversando y sonriendo.
Las amistades suelen transformarse despues de los 50 años debido a factores como la jubilacion, las mudanzas o los cambios familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los 50, algunas amistades formadas a través de la crianza o el trabajo pueden cambiar por jubilaciones, mudanzas o nuevas dinámicas familiares. Conocer personas puede resultar menos automático que en la escuela o la oficina, pero los intereses compartidos ofrecen una vía concreta.

Kitley recomienda buscar espacios comunitarios, como clubes de lectura, grupos de caminata, talleres, actividades de voluntariado o propuestas culturales. Estas instancias permiten encontrar personas con afinidades y, a la vez, sostener una rutina fuera de las obligaciones familiares. La participación en actividades compartidas puede reducir la sensación de aislamiento y aportar un sentido de pertenencia.

En cualquier edad, conservar una amistad no exige grandes gestos. Un mensaje breve durante una espera, una llamada pactada o acompañarse mientras se hace una compra puede mantener el contacto. La clave es reconocer cuáles son los vínculos prioritarios, aceptar que las etapas modifican las formas de estar presentes y dar lugar a conversaciones honestas.

Temas Relacionados

AmistadRelaciones personalesVeryWell MindNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú participaron del Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional, que buscó aunar acuerdos ante un escenario dominado por las grandes potencias espaciales

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

El look de Antonela Roccuzzo para viajar a Machu Picchu: sombrero, cuero y accesorios metalizados

Con una apuesta en blanco y negro, la rosarina combinó prendas de líneas relajadas con piezas de joyería plateada durante su recorrido por los Andes peruanos

El look de Antonela Roccuzzo para viajar a Machu Picchu: sombrero, cuero y accesorios metalizados

Vinos de la Patagonia: 10 etiquetas que hay que conocer del sur argentino

Desde el Alto Valle rionegrino hasta las mesetas neuquinas y las zonas cordilleranas chubutenses, este territorio representa una porción reducida del viñedo nacional, aunque elabora botellas frescas y de gran proyección. Cuáles son las variedades que mejor se adaptan a cada provincia y los productores que las expresan

Vinos de la Patagonia: 10 etiquetas que hay que conocer del sur argentino

Cómo limpiar correctamente un ventilador según el diseño y la ubicación

El mantenimiento periódico de estos aparatos ayuda a conservar el flujo de aire y a limitar la redistribución de partículas dentro del hogar, especialmente en las zonas donde se acumulan polvo, cabellos y residuos grasos

Cómo limpiar correctamente un ventilador según el diseño y la ubicación

De la prueba del giro a la del codo: 5 formas de elegir el colchón ideal

Algunas verificaciones simples ayudan a detectar si una cama ofrece el espacio, la longitud y el soporte adecuados. Qué tener en cuenta

De la prueba del giro a la del codo: 5 formas de elegir el colchón ideal

DEPORTES

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La revelación del jefe de una escudería de la Fórmula 1 que tomó una decisión “terriblemente dolorosa” en el coche del equipo

Un futbolista de San Martín de Burzaco recibió un balazo en la pierna y está internado: habría intentado separar una pelea entre amigos

Daniel Passarella afrontará el juicio oral más importante por reventa de entradas y defraudaciones: cuándo comenzará

La madre de Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1, reveló cómo le manejan el dinero al piloto: “Tiene que arreglárselas”

TELESHOW

L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez

L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez

Juan Otero apareció con la pierna enyesada en una silla de ruedas y preocupó a sus seguidores: su explicación

Sigue la guerra: los agresivos mensajes contra la China Suárez que reposteó Wanda Nara

Marilina Bertoldi reveló que el beso con Lali y Tini en River no iba a suceder y ella lo propuso: "Era raro que no pasara"

El hijo de José María Muscari fue con su novia a la fiesta por los 50 años de su padre: “Los más lindos”

INFOBAE AMÉRICA

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Solicitan prisión preventiva para un hombre acusado de agresión sexual contra una niña en República Dominicana

La Comunidad Defensora exige al gobierno de Arévalo ejecutar la política de protección ante la falta de presupuesto

Guatemala: El volcán de Fuego registra hasta ocho explosiones por hora y columnas de ceniza de 4.800 metros

Capturan a mujer acusada de participar en el asesinato de su madre y su hijo de cinco años en Honduras