Vinos de la Patagonia: 10 etiquetas que hay que conocer del sur argentino

La Patagonia concentra unas 3.200 hectáreas de vid que representan el 1,6 por ciento de la superficie vitivinícola de la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando se habla de vino argentino, la primera imagen suele ser la de la Cordillera de los Andes custodiando los viñedos de Mendoza. Pero hay otra Argentina del vino, más al sur, donde el paisaje cambia por completo. Ahí no mandan la altura ni el sol del desierto, sino la latitud, el viento constante y los grandes ríos que bajan de la cordillera y convierten la estepa en valles fértiles. Es la Patagonia, una región que muchos todavía asocian con lagos, glaciares y corderos, pero que desde hace más de un siglo también hace vinos. Y cada vez mejores.

Los números ayudan a dimensionarla, aunque no alcanzan para explicarla. Según el último informe de superficie del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al cierre de 2025 había en la región unas 3.200 hectáreas de vid, repartidas en 381 viñedos, apenas el 1,6% de las 196.220 hectáreas del país.

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Neuquén lidera, con 1.508 hectáreas, seguido por Río Negro, con 1.260, La Pampa, con 322, y Chubut, con 122. En volumen, su peso es todavía menor: en 2022, último dato disponible por provincia, la región elaboró unos 107.700 hectolitros de vinos y mostos, menos del 1% del total nacional, con Neuquén a la cabeza. Y según el Observatorio Vitivinícola Argentino, con datos del INV, en 2021 había 48 bodegas inscriptas en la Patagonia, de las cuales 39 elaboraron vino, la mayoría en Río Negro. Es decir, una región chica en cantidad, pero enorme en identidad.

El clima de la región entre los paralelos 37 y 46 se caracteriza por el viento constante y la amplitud térmica que preservan la acidez de la uva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su historia, además, es mucho más antigua de lo que se cree. Las primeras vides llegaron a fines del siglo XIX a la zona de Choele Choel, en el Valle Medio del río Negro, y casi al mismo tiempo nació en Cipolletti la bodega La Falda, fundada en 1895.

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Con el ferrocarril, en 1899, llegaron los colonos al Alto Valle, y en 1909 el ingeniero Humberto Canale creó en General Roca la bodega que todavía lleva su nombre, una de las más antiguas del país en actividad. Con el Dique Ballester y la red de canales, el riego quedó asegurado y la vitivinicultura creció tanto que, en 1975, Río Negro llegó a tener 17.579 hectáreas de viñedos, mientras Neuquén apenas sumaba 602. Pero la crisis de los años 80 y el avance de la fruticultura hicieron que se arrancaran miles de hectáreas. Lo que quedó, sin embargo, es un tesoro: viñas viejas de Malbec, Merlot, Pinot Noir y Semillón que hoy dan algunos de los vinos más buscados de la región.

Lo que hace única a la Patagonia es su clima. Los viñedos se ubican entre los paralelos 37 y 46, en zonas de baja altura, con veranos de días largos y muy luminosos, noches frías y una gran amplitud térmica. El viento, casi siempre presente, mantiene sanos los racimos y engrosa sus pieles. Así, las uvas maduran lentamente y conservan su acidez natural. Por eso, más allá de las diferencias entre provincias, los vinos patagónicos comparten un sello: frescura, fruta precisa y una intensidad equilibrada que se distingue en la copa.

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Río Negro, la tradición

El Alto Valle de Río Negro conserva cuadros de viñas viejas plantados en 1932 que dan origen a vinos de alta gama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Río Negro es la cuna del vino patagónico y la provincia donde la historia se siente en cada viñedo. Su corazón es el Alto Valle, que se extiende a lo largo del río Negro desde la confluencia del Limay y el Neuquén, y que concentra la gran mayoría de los viñedos, sobre todo en el departamento de General Roca, con localidades como Mainqué, Cipolletti, Allen, General Roca y Cervantes.

Es la región vitivinícola más antigua de la provincia, con bodegas centenarias y viñedos que conviven con las chacras de manzanas y peras. Ahí se encuentran algunas de las viñas viejas más valiosas del país, como los Pinot Noir plantados en 1932 y en 1955 en Mainqué, que se convirtieron en la base de vinos de culto, y el Malbec de viñas viejas que puso a la Patagonia en el mapa de la alta gama.

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Entre los blancos, el Semillón, el Sauvignon Blanc y el Chardonnay aportan frescura y una notable capacidad de guarda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el este aparece el Valle Azul, un pequeño valle de suelos más arenosos, recostado sobre las bardas, donde nacen tintos de gran concentración y fineza. Más abajo, en el Valle Medio, alrededor de Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán, la historia vuelve a escribirse, porque es la zona donde empezó todo y donde hoy algunos proyectos recuperan viñedos antiguos y bodegas abandonadas. Y cerca de la desembocadura, en el Valle Inferior, a la altura de Viedma, se desarrolla una incipiente vitivinicultura atlántica, de pequeños productores familiares y fuerte influencia marítima.

En cuanto a las variedades, el Malbec es la más plantada, con más de un cuarto de la superficie, seguida por el Merlot, la gran cepa histórica de la provincia, y el Pinot Noir, según datos del INV de 2023. El Malbec rionegrino se distingue por su fruta negra, su frescura y sus taninos finos, mientras que el Merlot encuentra en el Alto Valle uno de sus mejores lugares en el país, con tintos de gran tipicidad y elegancia. El Pinot Noir, sobre todo el de viñas viejas, es quizás la expresión más sofisticada de la región. Y entre los blancos, el Semillon, el Sauvignon Blanc y el Chardonnay aportan frescura y una notable capacidad de guarda.

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Neuquén, el impulso de las grandes bodegas

El Malbec y el Pinot Noir predominan en las plantaciones de tintos de las distintas provincias del sur argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si Río Negro es la tradición, Neuquén es la modernidad. Aunque tenía algunos viñedos desde mediados del siglo pasado, su gran salto llegó a fines de los años 90 y principios de los 2000, cuando una serie de inversiones transformó la meseta desértica de San Patricio del Chañar en uno de los polos vitivinícolas más dinámicos del país. Gracias a un sistema de riego que lleva el agua del río Neuquén a la estepa, en pocos años surgieron grandes bodegas con viñedos propios, tecnología de punta y una clara vocación exportadora y turística. Así, la provincia pasó a liderar la superficie y la elaboración de la región.

San Patricio del Chañar, en el departamento de Añelo, sigue siendo el gran centro productivo, con bodegas como Bodega del Fin del Mundo como gran referente. Además, en la zona de Confluencia, en los alrededores de la ciudad de Neuquén, Plottier y Senillosa, también hay viñedos y bodegas, y en el norte neuquino, en Chos Malal, a orillas del río Neuquén, se cultivan algunos de los viñedos más singulares de la provincia. También, hay pequeños emprendimientos que exploran nuevos territorios, desde Picún Leufú hasta la zona cordillerana de San Martín de los Andes.

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El Malbec también manda en Neuquén, con más de un tercio de la superficie, seguido por el Pinot Noir y el Cabernet Sauvignon, según el INV. Los tintos neuquinos se destacan por su intensidad de color, su fruta madura y su estructura, consecuencia de la fuerte insolación y el viento de la meseta, que engrosa las pieles de las uvas.

El Pinot Noir encontró allí un lugar propio, tanto para tintos como para espumosos de calidad, y el Merlot y el Cabernet Franc dan vinos de gran carácter. Entre los blancos, el Sauvignon Blanc y el Chardonnay se lucen por su frescura y su perfil aromático.

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Chubut, la frontera extrema

La superficie cultivada en Chubut creció un 84 por ciento en la última década a través de proyectos ubicados desde la costa atlántica hasta la cordillera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más al sur, donde muchos creían que era imposible hacer vino, Chubut se convirtió en la región más extrema y emergente del país. Con solo 122 hectáreas y 52 viñedos, según el INV, su superficie creció un 84% en la última década, una tendencia opuesta a la del resto del país.

Es una vitivinicultura joven, nacida hace poco más de dos décadas en la Comarca Andina, y que en los últimos años se multiplicó de la mano de pequeños productores que desafían heladas tardías, vientos furiosos y temporadas muy cortas.

Lo más interesante de Chubut es su diversidad de paisajes. Del mar a la cordillera se distinguen cuatro grandes regiones. En el Valle Inferior del río Chubut (VIRCh), en Gaiman, Trelew y Rawson, los viñedos crecen con la influencia atlántica y una fuerte impronta de la colonia galesa.

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En el centro de la provincia, en la meseta, está el Valle de Sarmiento, a orillas del lago Colhué Huapi, donde Otronia cultiva unas 50 hectáreas, el viñedo más grande de la provincia y uno de los más australes del mundo.

Neuquén lidera la producción vitivinícola de la región tras el desarrollo de infraestructura de riego y bodegas exportadoras en San Patricio del Chañar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y sobre la cordillera aparecen la Comarca Andina del Paralelo 42, con El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, la zona pionera, y el Valle 16 de Octubre, en Trevelín, donde los viñedos dieron sus primeras cosechas hace menos de una década. Trevelin, Sarmiento y El Hoyo ya cuentan con sus propias Indicaciones Geográficas.

El clima frío marca la elección de las variedades. Pinot Noir es la más plantada, con más de un tercio de la superficie provincial, seguido por el Chardonnay y el Merlot.

Esas uvas dan vinos de acidez marcada, cuerpo liviano y una tensión que los distingue, con blancos filosos y tintos expresivos. También hay Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Riesling y Pinot Gris, y cada vez más espumosos, que encuentran en estas latitudes condiciones ideales.

Pasado, presente y futuro del vino patagónico

El Pinot Noir ocupa más de un tercio del área cultivada en Chubut, provincia donde también destacan las variedades Chardonnay y Merlot. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero si hay algo que define a la Patagonia del vino es el contraste entre lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Río Negro es el presente más consolidado, y su futuro está atado a su historia, a su tradición y, sobre todo, a sus viñas viejas, un patrimonio único que pocas regiones del mundo pueden mostrar y que hoy interpretan tanto las bodegas centenarias como los nuevos hacedores.

Neuquén, en cambio, sigue siendo traccionado por sus grandes bodegas, que le dieron escala, tecnología y visibilidad, y de su capacidad para sostener ese impulso en un mercado difícil depende buena parte del volumen de la región.

Y Chubut tiene su futuro ligado a la diversidad de paisajes, con cuatro regiones que van del mar a la cordillera y una gran cantidad de pequeños productores apasionados que, botella a botella, están demostrando que el vino argentino todavía tiene fronteras por descubrir.

Las uvas tintas de la Patagonia maduran en viñedos marcados por el viento, los días largos y las noches frías, condiciones que definen el perfil de sus vinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es cierto que la Patagonia representa una porción mínima del viñedo nacional, y que en la última década Río Negro y Neuquén perdieron superficie. Pero su peso no se mide en hectáreas, sino en identidad. Porque pocos lugares en la Argentina logran vinos con tanta frescura natural, tanta elegancia y un sentido de lugar tan claro.

Además, el turismo y, cada vez más, el enoturismo en la región se están encargando de difundirlos y posicionarlos en el mundo entero.

Recientemente se llevó a cabo la exposición Tierra, Mar y Vinos en Rada Tilly que, en su tercera edición, convocó a más de cuarenta bodegas de cinco provincias, y en la que las bodegas patagónicas demostraron su gran momento.

10 vinos de la Patagonia

Un espumoso patagónico de método tradicional, elaborado en clima frío, combina frescura, burbujas finas y la identidad de los viñedos del sur argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

H Schroeder Brut Nature s/a

Familia Schroeder, Neuquén, San Patricio del Chañar $25.000

Elaborado por alguien que sabe mucho de burbujas y que está en la bodega desde sus comienzos, el enólogo Leo Puppato. De aspecto amarillo brillante, con burbujas finas, bien apoyado en las frutas tropicales, ananá, con dejos de madurez y confituras. Paladar franco y fresco, también amplio y persistente. Resulta ideal para brindar al final de las comidas y acompañar los postres, más allá de ser seco.

Pujante Arrayán Malbec 2025

Bodega Pujante, Río Negro, Alto Valle, Allen $29.000

Ignacio Pujante y Anabella Razetto son dos abogados que se animaron a cambiar los expedientes por la viña. Recuperaron una chacra abandonada entre Allen y Guerrico, donde décadas atrás había un viñedo. En 2022 plantaron unas 50.000 plantas de Malbec, Pinot Noir y Cabernet Franc, con distintos clones según cada parcela, y en 2025 llegó la primera cosecha, de apenas 4.500 botellas, elaborada por el enólogo Mario Lascano. Este es un tinto muy bien logrado, con frescura, jugosidad y un carácter bien de Malbec patagónico.

La vitivinicultura regional comenzó a fines del siglo XIX con plantaciones en Choele Choel y el establecimiento de bodegas en Cipolletti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bardas al Sur Pinot Noir 2024

Bardas al Sur, Chubut, Valle Inferior del Río Chubut, Gaiman $33.000

En el Valle Inferior del río Chubut, en tierras de la famosa colonia galesa, Roberto Barragán y su familia llevan adelante este pequeño proyecto y pionero de la zona, que se jacta de tener uno de los Malbec más australes del país. Pero es su Pinot Noir el que más llama la atención, por su tipicidad y texturas suaves. Con la frescura integrada y un carácter que va de las cerezas negras y espacias hasta notas terrosas.

Fin Single Vineyard Finca La Surpina Syrah 2021

Bodega Del Fin del Mundo, Neuquén, San Patricio del Chañar $44.000

Juliana del Águila Eurnekian continúa con el gran desafío de unir el principio con el fin del mundo del vino, y reflejar la historia del vino desde Armenia hasta la Patagonia. Y la variedad elegida por su familia para ser insignia en ambos terruños es la Syrah. Y los resultados le están dando la razón, porque cosecha tras cosecha, este vino se va consolidando como un referente de la región. De aromas delicados, con cierta complejidad y un carácter de frutas maduras con algo de especias.

La combinación de vientos constantes, noches frías y baja altitud favorece la maduración lenta y la acidez natural de las uvas patagónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terruño de Caldera Chardonnay 2025

Viñas de Huancache, Chubut, Gualjaina $47.000

Daniel Fermani y su esposa Laura llegaron desde La Plata a Gualjaina, en plena meseta 87 kilómetros de Esquel, con su proyecto de agroturismo. Allí plantaron poco más de hectárea con Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay, con el cual elaboran este blanco. De aromas austeros y trago vibrante, donde la acidez es protagonista, y está bien equilibrado con su trago voluptuoso, ágil y con dejos de levaduras y frutas blancas.

Mabellini Gran Chardonnay 2025

Mabellini Wines, Confluencia, Neuquén $50.000

Elaborado con uvas del viñedo ubicado en cercanía de la confluencia del Río Neuquén y Limay y recientemente fraccionado, este blanco habla del potencial de una zona que supo ser tradicional. De aromas austeros y delicados, en boca sale la fruta primaria con notas crianza bien integradas. De buen volumen y trago refrescante, con la vibrancia justa y la fruta blanca típica integrada que aporta profundidad y un toque de carácter.

El desarrollo de San Patricio del Chañar posicionó a Neuquén como la provincia con mayor volumen de elaboración y superficie cultivada de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ribera del Cuarzo Pátinas Blancas 2024

Ribera del Cuarzo, Río Negro, Valle Azul $52.500

El nombre del vino proviene de cómo Charles Darwin, a su paso por la Patagonia 1832/34, denominó “las piedras con polvo blanco”. Se trata del primer blanco de la bodega, concebido bajo un enfoque de mínima intervención por la enóloga Eugenia Herrera, con uvas de la zona del río en el Valle Azul. Cofermentación de Sauvignon Blanc predominante con un pequeño porcentaje de Semillon, de aromas equilibrados que anticipan un trago fresco, con notas de frutas blancas y toques cítricos.

Otronia Lagunar Gewurztraminer 2023

Otronia, Chubut, Sarmiento $75.000

Su nombre refiere a la conformación de los suelos donde están plantadas las vides, antiguamente cubiertos por el lago Musters, antes denominado Otrón. Se trata de un blanco diferente, que sorprende por fuera y por dentro. De aromas intensos y trago mordiente y fresco, que capta la atención. Con un carácter de frutas tropicales ácidas, y toques de lima y manzana, que hablan de su complejidad y potencial de guarda.

El Malbec y el Pinot Noir encabezan la producción de tintos en las provincias del sur argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casa Yagüe Río Frío 2024

Casa Yagüe, Chubut, Trevelin $148.000

En 2004, la familia Yagüe compró un campo en el valle de Trevelín, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, pensando en criar ganado Angus. Diez años después se plantaron las primeras vides, y en 2017 llegó la primera cosecha. Elaborados por el enólogo Agustín Lombroni, los vinos ya son referentes del lugar y de la Patagonia. Acá hay un tinto muy original, que combina dos especialidades de la casa, Pinot Noir y Cabernet Franc. De trago fluido, fresco, con notas de frutas de baya y texturas sedosas.

Noemia 2020

Noemia, Río Negro, Alto Valle, Mainqué $272.000

El viñedo está conformado por viñas de 1932 y tiene 1,5 hectáreas, divididas en cuatro parcelas que se manejan y se fermentan por separado, en fermentadoras abiertas de roble francés hechas especialmente para Hans VindingDiers. Desde su primera cosecha, en 2001, el Noemia fue concebido como un vino de lugar, y como pocos, lee la añada. Este 2020 ofrece aromas equilibrados, más de frutos rojos y maduros que en el 2019, con paso mordiente fino y un final delicado. Su personalidad va más allá de la tipicidad varietal porque habla del lugar. Sin dudas, es el Malbec de viñas viejas que puso a la Patagonia en el mapa de los grandes vinos del mundo.