Cómo limpiar correctamente un ventilador según el diseño y la ubicación

Las aspas y rejillas pueden acumular polvo, cabello y residuos con el uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limpieza completa de un ventilador ayuda a retirar el polvo acumulado en sus aspas y rejillas, dos zonas que pueden devolver partículas al ambiente cada vez que el equipo se pone en marcha. La tarea requiere distinguir entre los ventiladores portátiles, que pueden desmontarse según su manual, y los de techo, cuyas aspas se limpian instaladas.

Noah Pinsonnault, analista de productos del laboratorio de Cuidado del Hogar y Limpieza de Good Housekeeping, sitio especializado en limpieza, advierte que pasar un paño por el exterior o aplicar aire comprimido solo elimina una parte de la suciedad.

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Según explicó al medio, con el tiempo pueden depositarse polvo, cabellos y residuos grasos tanto en las aspas como detrás de la rejilla, con posibles efectos sobre el flujo de aire y la redistribución de polvo en la habitación.

Antes de desmontar un modelo portátil, se recomienda desconectarlo de la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo del ventilador forma parte de las partículas del aire interior

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) define el polvo doméstico como material particulado asentado que procede de diversas fuentes. Indica que caminar, barrer, aspirar y otras actividades pueden volver a levantarlo. Por eso recomienda limpiar con frecuencia, quitar el polvo con un paño húmedo y ventilar de manera adecuada.

La EPA señala que humedecer el paño ayuda a impedir que el polvo depositado vuelva al aire. También advierte que las personas con asma o alergias deberían mantenerse fuera del área durante el aspirado, porque esta tarea puede remover partículas. Esas pautas sirven de contexto para la limpieza de un ventilador: conviene evitar acciones que dispersen polvo antes de retirarlo de las superficies.

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Los ventiladores de techo se limpian con las aspas instaladas y siguiendo las indicaciones específicas del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desmontar los ventiladores portátiles permite alcanzar las zonas cubiertas

Para los modelos de pie o de mesa, Pinsonnault recomienda desarmar el aparato por completo antes de limpiarlo. El procedimiento debe seguir las instrucciones del fabricante, ya que el sistema de apertura, fijación de la rejilla y piezas extraíbles varía entre equipos. Una secuencia prudente puede incluir estos pasos:

Desconectar el ventilador de la corriente antes de manipularlo.

Seguir las indicaciones del equipo para retirar las cubiertas y acceder a aspas y rejillas.

Limpiar las piezas accesibles y el área posterior de la rejilla, donde puede concentrarse suciedad.

Verificar que las piezas estén secas y correctamente colocadas antes de volver a usar el equipo.

La recomendación de desconectar el aparato responde a una medida básica de seguridad eléctrica, al tiempo que descarta recurrir a aire comprimido como sustituto de una limpieza profunda. Pinsonnault señala que ese método puede retirar polvo superficial, pero no necesariamente los depósitos que se acumulan detrás de la protección.

Un paño húmedo ayuda a retirar el polvo sin dispersarlo nuevamente en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aspas de techo se limpian sin retirarlas del equipo

Los ventiladores de techo necesitan mantenimiento regular, aunque suelen quedar fuera de las rutinas de limpieza. En estos casos no es necesario desmontar las aspas, de acuerdo con la guía recogida por Good Housekeeping. La indicación central es usar herramientas apropiadas y respetar las instrucciones específicas del modelo.

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El acceso a un ventilador elevado exige además atención a la estabilidad y el alcance. La limpieza debe concentrarse en las superficies de las aspas sin forzar componentes ni modificar la instalación. El manual del equipo es la referencia para cualquier paso que implique cubiertas, luminarias u otras partes integradas.

Los extractores de baño y cocina también requieren mantenimiento periódico para funcionar de forma adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento se vincula con la ventilación y la calidad del aire

Health Canada, la autoridad sanitaria federal canadiense, sostiene que una ventilación eficiente reduce niveles de contaminantes y humedad en interiores.

En su guía sobre ventilación doméstica, el organismo indica que los equipos deben recibir mantenimiento regular y funcionar de forma correcta. Para los extractores, menciona quitar periódicamente el polvo de las aspas y comprobar el funcionamiento de las compuertas de la rejilla exterior.

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La acumulación de suciedad detrás de la rejilla puede afectar la circulación de aire dentro de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento diferencia los ventiladores de circulación de aire de los extractores instalados en baños o cocinas. Estos últimos pueden expulsar contaminantes y humedad hacia el exterior cuando están conectados de ese modo. La EPA también aconseja usar extractores que ventilen al exterior en esos ambientes.

La limpieza del ventilador no reemplaza la ventilación ni el control de las fuentes de contaminación interior. Sin embargo, retirar el material acumulado en aspas y rejillas evita que una capa de polvo, cabello y residuos permanezca en componentes que impulsan o extraen aire. Seguir las indicaciones de cada equipo permite adaptar la tarea a sus características y conservar un acceso seguro a sus piezas.

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