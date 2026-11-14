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De la prueba del giro a la del codo: 5 formas de elegir el colchón ideal

Algunas verificaciones simples ayudan a detectar si una cama ofrece el espacio, la longitud y el soporte adecuados. Qué tener en cuenta

Ilustración en acuarela de una mujer que apoya sus manos sobre un colchón blanco en una tienda con varias camas y un letrero de madera.
Las dimensiones, la postura al dormir y el espacio disponible son variables que conviene revisar antes de renovar la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir un colchón requiere mirar más allá de la etiqueta de tamaño. Cinco pruebas sencillas permiten evaluar el espacio disponible, longitud y comodidad según la postura habitual de descanso.

La elección depende de cuántas personas lo usarán y de cómo duermen. La Fundación del Sueño, entidad internacional especializada en información sobre descanso, recomienda considerar el tamaño, posición para dormir, peso corporal y preferencias de cada usuario al momento de la elección.

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1. La prueba del giro: revela el espacio útil del colchón

Mujer acostada que mueve los brazos sobre un colchón blanco en el suelo de una habitación con ventanal.
Girar de una postura a otra permite comprobar si la superficie útil alcanza para moverse con comodidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera comprobación consiste en acostarse en la zona habitual y girar con naturalidad. Debe hacerse sin encoger brazos o piernas para ocupar menos superficie. Si el movimiento lleva al borde del colchón o invade el espacio de quien duerme al lado, la anchura disponible puede resultar limitada.

Paul Keenan, profesional consultado por House Beautiful, planteó este método como una referencia práctica y no como una regla definitiva. Su utilidad aumenta cuando ambos integrantes de una pareja lo realizan a la vez, porque permite observar el espacio que queda tras un movimiento habitual durante la noche.

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El ejercicio no sustituye la preferencia personal, pero ayuda a distinguir entre el tamaño nominal y la superficie que realmente se utiliza.

2. La prueba de los codos: muestra si dos personas tienen anchura suficiente

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La distancia entre los codos de dos personas acostadas revela cuánto espacio individual ofrece la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revisar el ancho, ambos durmientes pueden acostarse boca arriba, colocar las manos detrás de la cabeza y dejar los codos abiertos de manera natural. Si los codos se tocan o se superponen de inmediato, puede ser una señal de que necesitan mayor amplitud.

La maniobra permite detectar una restricción que puede pasar inadvertida. La guía de tamaños de la Fundación del Sueño señala que las medidas estandarizadas deben evaluarse según la cantidad de personas que compartirán la cama y el espacio que necesita cada una.

3. La prueba de altura: evita que los pies queden sin apoyo

Pies descalzos salen de una cama con sábanas blancas junto a una mesa de noche de madera con una taza y un libro iluminados por el sol.
Comparar la estatura con el largo disponible ayuda a evitar que los pies queden cerca del borde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura de la persona más alta es otro dato relevante. Keenan recomienda que el colchón tenga, como mínimo, unos 15 centímetros adicionales respecto de esa estatura. Conviene medir el largo real del modelo en vez de guiarse solo por su denominación, en especial si alguno de sus usuarios mide cerca de 1,83 metros o más.

La entidad especializada añade que las personas de más de 1,83 metros deberían revisar con atención las dimensiones y optar por una longitud que les permita estirarse con comodidad. Esta necesidad también varía con la postura: quienes duermen boca arriba o boca abajo suelen ocupar más largo que quienes descansan de lado.

4. La prueba de dos almohadas: ayudan a visualizar distribución de la cama

Dormitorio con cama de lino beige, mesa de noche con lámpara, espejo de cuerpo entero, ventana y pared verde salvia.
Ubicar dos almohadas en la cabecera permite visualizar la distribución del ancho entre quienes comparten el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar dos almohadas estándar una junto a otra sobre el colchón ofrece una imagen simple de la porción de superficie que dos personas comparten en la cabecera. Esta referencia no determina por sí sola qué tamaño elegir, pero facilita comparar el ancho de la cama con el espacio reservado para cada ocupante.

Puede ser útil repetirla en el colchón actual y en el modelo que se está considerando. La comparación permite advertir si la sensación de falta de lugar surge de la anchura, forma de dormir o ambas variables. Si duermen niños o mascotas en la cama, también deben incluirse en el cálculo del espacio disponible.

5. Probar la postura habitual: permite evaluar soporte y firmeza

Tres personas duermen sobre tres colchones contiguos de lado, boca arriba y boca abajo con diferentes almohadas de apoyo.
Probar las posiciones habituales durante varios minutos aporta información sobre el soporte que ofrece la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño no resuelve todas las necesidades de descanso. La Fundación del Sueño indica que la postura, peso corporal y preferencias influyen en la sensación de firmeza y en el soporte requerido.

Por eso, al probar un colchón, conviene permanecer entre 10 y 15 minutos en las posiciones que se adoptan durante la noche, en lugar de sentarse o recostarse solo unos instantes. La entidad señala los siguientes criterios generales:

  • Quienes duermen de lado suelen buscar superficies de suavidad media a firmeza media, que amortigüen hombros y caderas.
  • Para dormir boca arriba, la preferencia suele ubicarse entre firmeza media y firme.
  • Quienes descansan boca abajo suelen requerir una superficie más firme para evitar que las caderas se hundan en exceso.
  • Si una persona alterna posiciones, puede tomar como referencia la postura que mantiene durante más tiempo.

También es importante medir el dormitorio antes de comprar. La guía de tamaños de Sleep Foundation aconseja dejar aproximadamente 61 centímetros de paso alrededor de los lados de la cama para evitar que el ambiente quede demasiado ajustado. Así, las pruebas corporales se complementan con una verificación del espacio real del hogar.

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