El look de Antonela Roccuzzo para viajar a Machu Picchu: sombrero, cuero y accesorios metalizados

Antonela Roccuzzo viajó a Machu Picchu a bordo del tren Hiram Bingham con un look en blanco y negro

Guardar

Subir hacia una de las maravillas del mundo moderno a bordo de un vagón histórico de madera lustrada y detalles en bronce plantea un dilema fashionista inmediato: cómo vestir a la altura de la ocasión sin perder comodidad en medio de los Andes peruanos. Durante su exclusivo viaje a Machu Picchu, Antonela Roccuzzo resolvió ese desafío con un estilismo impecable que transforma la cabina del tren Hiram Bingham en una pasarela de lujo silencioso. Con una paleta estrictamente bicolor y joyas de diseño arquitectónico como eje central, la empresaria demostró que la verdadera sofisticación en ruta radica en el equilibrio preciso entre prendas atemporales y accesorios con carácter.

La base del atuendo parte de una fórmula cromática infalible: el contraste gráfico entre el negro profundo y el blanco óptico. En la parte superior, Antonela apostó por una chaqueta bomber de cuero negro texturizado de grano marcado, con corte oversize, mangas abullonadas y terminaciones de punto acanalado en puños y cintura. Esta prenda exterior aporta una impronta moderna y relajada, ideal para adaptarse a los cambios térmicos de la montaña sin sacrificar estructura.

PUBLICIDAD

Una remera negra básica funcionó como base para destacar las joyas plateadas

Debajo de la chaqueta, una remera básica negra de cuello redondo y mangas cortas funcionó como un lienzo neutro que estiliza el torso y permite que los metales preciosos destaquen sin interferencias visuales. Para romper con la sobriedad del bloque oscuro, incorporó un pantalón de denim blanco de tiro alto y pierna ancha. Esta elección iluminó la silueta completa y aportó frescura diurna, logrando una transición limpia entre ambas piezas gracias a un cinturón fino de cuero negro con hebilla y puntera plateada de sutil inspiración western.

Joyas y accesorios que elevan un look de viaje

Si las prendas construyen una base impecable, los accesorios son los encargados de narrar la identidad de la propuesta. Como protagonista indiscutida de la jornada, la colección de joyas en tono plateado aportó un contrapunto vanguardista frente al entorno clásico del ferrocarril. Tanto los aros colgantes de eslabones graduados como el collar de eslabones industriales introdujeron líneas geométricas y un brillo pulido que contrastó con la textura granulada del cuero. En la muñeca izquierda, un reloj de caja cuadrada acompañado por pulseras de cuentas claras sumó un guiño personal y descontracturado.

PUBLICIDAD

La empresaria eligió un maquillaje de acabado luminoso, con labios nude amarronados

El segundo gran golpe de efecto visual lo aportó el sombrero fedora de paño negro de copa estructurada y ala ancha rígida. Este complemento enmarcó el rostro con aire cinematográfico, dialogó directamente con la estética viajera del recorrido andino y elevó el estatus formal de un conjunto construido sobre denim. En las tomas exteriores en la plataforma del tren, unas gafas de sol de armazón geométrico negro con cristales verdosos degradados terminaron de consolidar una imagen sofisticada y magnética.

El contraste entre el negro de la parte superior y el blanco del pantalón definió la propuesta de estilo

Maquillaje luminoso y peinado natural: el equilibrio beauty perfecto

Para acompañar la contundencia de la chaqueta de cuero, el sombrero y las joyas metálicas, el beauty look se mantuvo fiel a una estética de naturalidad luminosa. El cabello suelto, peinado con raya al medio y ondas suaves hacia las puntas, aportaron movimiento y suavizaron la rigidez geométrica del ala del sombrero.

PUBLICIDAD

En cuanto al maquillaje de Antonela, la piel lució satinada a la cámara, con puntos de luz estratégicos sobre los pómulos que captaron la luz natural que ingresaba por los ventanales del vagón. Las cejas peinadas de aspecto orgánico, un delineado sutil que definió la mirada y unos labios en tono nude amarronado de acabado cremoso completaron una armonía cromática que conversó con las maderas cálidas del interior y el icónico azul turquesa de la firma joyera sobre la mesa.

Las capas permitieron adaptar el atuendo a los cambios de temperatura durante el trayecto hacia Machu Picchu

El acierto definitivo de este look radica en su versatilidad narrativa. Cada elemento cumple una función estética y práctica: las capas permiten quitarse la chaqueta durante el almuerzo a bordo sin perder elegancia, los tonos neutros garantizan armonía fotográfica frente a cualquier paisaje y las piezas de alta joyería transforman prendas cotidianas en una declaración de estilo internacional. Con esta aparición en Perú, Antonela Roccuzzo reafirma una identidad de moda madura, coherente y aspiracional, donde menos siempre termina siendo más.

PUBLICIDAD