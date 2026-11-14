Los 10 museos más visitados del mundo: cuál desplazó al Louvre de París del primer puesto

Los museos son protagonistas en el turismo cultural. Cada año, millones de personas recorren salas que guardan desde colecciones imperiales hasta obras maestras del arte occidental. La popularidad de estos espacios se mide a través de distintos rankings internacionales que comparan el número de visitantes registrados. Esa competencia entre instituciones, que durante décadas estuvo dominada por los grandes museos europeos, muestra ahora un cambio de escenario.
La Themed Entertainment Association (TEA) publicó su índice anual de asistencia global correspondiente a 2025.
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El informe reveló que el museo más visitado del mundo ya no es el Louvre de París, sino una institución ubicada en China, país que además concentra doce de los veinte lugares del ranking.
1. Museo del Palacio, Beijing
El primer puesto del ranking corresponde al Museo del Palacio, conocido también como la Ciudad Prohibida, en Beijing.
Esta institución, que cumplió 101 años como museo, funcionó como residencia de los emperadores durante las dinastías Ming y Qing (desde el siglo XV hasta el XX), y hoy conserva una vasta colección de piezas imperiales: pinturas, cerámicas y objetos de jade. Según el índice, el recinto recibió 19 millones de personas en 2025.
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2. Palacio de Verano, Beijing
En la segunda posición se ubica el Palacio de Verano, otro vestigio del pasado imperial chino situado en la misma capital. El complejo conserva jardines, pabellones, templos budistas y un extenso lago artificial que en el pasado sirvió de retiro estival a la corte imperial.
Atrajo a 17.381.000 visitantes durante el año pasado y, junto con el Museo del Palacio, forma parte de los cinco sitios de Beijing que lograron entrar en el listado de las veinte instituciones más concurridas del mundo.
3. Mausoleo del Emperador Qin Shihuang, Xi’an
El tercer puesto quedó en manos del Museo del Sitio del Mausoleo del Emperador Qin Shihuang, en la ciudad de Xi’an, que resguarda al llamado Ejército de Terracota: miles de figuras de soldados, carros y caballos elaborados para custodiar la tumba del primer emperador de China.
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El recinto sumó 10.970.000 visitas en 2025. Con este resultado, China ocupó los tres primeros lugares del índice, un dato que confirma el peso creciente de sus museos en las estadísticas globales de turismo cultural.
4. Louvre, París
El Museo del Louvre, en París, alberga una de las colecciones de arte más extensas del mundo, con obras como la Mona Lisa y antigüedades egipcias, griegas y romanas. Fue la institución mejor posicionada fuera de Asia y, con 9.046.000 visitantes, ocupó el cuarto lugar del ranking mundial. La cifra lo mantiene como referencia obligada del circuito museístico europeo, aunque ya lejos del volumen que concentran los principales sitios chinos.
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5. Palacio de Versalles, Francia
En el quinto puesto se ubicó el Palacio de Versalles, también en Francia, antigua residencia de la monarquía francesa que conserva salones reales, jardines diseñados por André Le Nôtre y la célebre Galería de los Espejos. Registró 8.400.000 personas durante el año y continúa entre los destinos culturales más demandados de Europa.
6. Distrito de Nanshan, en Shenzhen
El sexto lugar corresponde al Museo del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, China, un espacio dedicado a la historia local, el arte contemporáneo y exposiciones temáticas sobre el desarrollo urbano de la región. Registró 7.455.000 visitas el año pasado.
7. Museo de Historia Natural, Londres
El Museo de Historia Natural, en Londres, Reino Unido, exhibe esqueletos de dinosaurios, minerales y colecciones de biología evolutiva que incluyen material recopilado por Charles Darwin.
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Alcanzó los 7.117.000 visitantes, lo que lo ubicó en el séptimo lugar. Junto con el Museo Británico, que figura más adelante en el listado, representó uno de los crecimientos más destacados entre las instituciones del Reino Unido.
8. Museos Vaticanos
Los Museos Vaticanos, en la Ciudad del Vaticano, reúnen obras de arte religioso y renacentista acumuladas por la Iglesia católica a lo largo de los siglos, entre ellas los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Sumaron 6.934.000 visitas durante 2025, lo que les permitió mantenerse entre las diez instituciones más concurridas del planeta.
9. Guerra del Opio, Dongguan
El Museo de la Guerra del Opio, situado en Dongguan, China, documenta a través de objetos, fotografías y reconstrucciones el conflicto que enfrentó a China con el Reino Unido en el siglo XIX.
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Recibió 6.929.000 visitantes, apenas por detrás de los Museos Vaticanos.
10. Museo Nacional de China, Beijing
El décimo puesto quedó para el Museo Nacional de China, en Beijing, que recorre a través de sus colecciones permanentes la historia y la civilización del país, desde la antigüedad hasta la era moderna.
Recibió 6.900.000 personas a lo largo del año y se convirtió en la quinta institución de la capital china en figurar entre las diez primeras del ranking mundial.
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