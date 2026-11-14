Sociedad

Una mujer de 61 años y un joven de 22 murieron en dos choques contra camiones, ocurridos en La Plata y Rosario

La primera víctima chocó con su camioneta contra la parte trasera de un vehículo de gran porte y volcó, mientras el segundo siniestro ocurrió en el sudoeste de Rosario y también involucró a un rodado de carga

Murió una mujer de 61 años en Ruta 6 al chocar de atrás a un camión
María Marcela Sejas falleció tras el impacto de su camioneta contra la parte trasera de un camión en el cruce de las rutas 6 y 53 (NA)
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Una mujer de 61 años murió este viernes tras chocar con su camioneta contra la parte trasera de un camión en la Ruta 6, a la altura de La Plata. Poco después, ya este sábado, en Rosario, un motociclista de 22 años perdió la vida luego de impactar contra otro vehículo de carga en la intersección de bulevar Avellaneda y Arijón.

El primero de los siniestros ocurrió en el cruce de las rutas 6 y 53, en la zona de El Peligro, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como María Marcela Sejas, de 61 años.

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Según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias NA, este viernes por la tarde la víctima conducía una Toyota RAV4 en dirección a la capital bonaerense cuando, por causas que aún se investigan, colisionó desde atrás contra un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril. Tras el impacto, la camioneta volcó. Una médica constató la muerte de la mujer en el lugar del hecho.

El conductor del camión, identificado como M. A. L., de 45 años, fue revisado en la escena por personal médico de AUBASA y se encuentra fuera de peligro. El hombre quedó imputado por homicidio culposo, carátula bajo la que quedó registrada la causa judicial.

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Murió una mujer de 61 años en Ruta 6 al chocar de atrás a un camión
La UFI N.º 12 de La Plata revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica del siniestro vial (NA)

Fue un transeúnte quien dio aviso al 911: alertó sobre el vehículo volcado, que desprendía humo en cantidad y que había personas atrapadas en su interior. Ante eso, se movilizaron efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos de la misma localidad y personal de Seguridad Vial de Brandsen y de Guernica, quienes concurrieron al lugar y preservaron la escena para los análisis correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 12 de La Plata. Los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia del choque. Durante varias horas, la Ruta 6 estuvo cortada por completo en sentido a La Plata, con desvíos organizados por AUBASA.

Choque mortal en Rosario

Este sábado por la mañana, en la provincia de Santa Fe, ocurrió otro accidente automovilístico fatal. Un motociclista de 22 años murió tras chocar con un camión en la zona sudoeste de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 10.55 en la intersección del bulevar Avellaneda y la calle Arijón, según informó la Policía de Santa Fe.

Murió un motociclista de 22 años en Rosario tras chocar contra un camión
Un motociclista de 22 años murió en la zona sudoeste de Rosario al colisionar con un camión en bulevar Avellaneda y Arijón (Policía de Santa Fe)

La víctima fue identificada como Kevin Joel Adrián L. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una motocicleta roja y, debajo del camión, al joven conductor, que estaba inconsciente. Según indicó Rosario 3, minutos después llegó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), cuyos médicos constataron el fallecimiento. De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, el motociclista cayó del rodado a pocas cuadras de la avenida Circunvalación.

El conductor del camión, identificado como M. E. C., de 38 años, fue aprehendido y quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad provinciales al inicio de la investigación. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió a la escena para inspeccionar los vehículos y trabajar en la reconstrucción de lo sucedido.

Ambos rodados fueron secuestrados: un camión Scania 113 con acoplado verde y blanco y una Motomel de 150 centímetros cúbicos. El registro del operativo quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 21ª, según consignó La Capital.

Trágico accidente en la Ruta 2

Como informó Infobae, en la Ruta 2, dentro de la jurisdicción de Chascomús, murieron dos personas en otro choque fatal ocurrido este sábado. Una tercera víctima resultó con heridas graves. El accidente ocurrió entre una camioneta y un camión cisterna de combustible, a la altura del kilómetro 95.

Una camioneta plateada con daños laterales sobre el asfalto, un hombre con ropa blanca a su lado y un camión cisterna volcado al fondo
Un choque entre una camioneta Chevrolet Tracker y un camión cisterna causó dos muertes a la altura del kilómetro 95 de la Ruta 2

En la mano de la autovía que conduce a la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al sentido descendente, se produjo el siniestro. El diario El Día informó que el conductor de la camioneta fue trasladado grave, mientras que Hugo Edgardo Pintos, chofer del camión de 44 años, no presentó lesiones.

De acuerdo con el reporte policial, el camión cambió de carril por motivos que aún se buscan determinar e impactó contra una Chevrolet Tracker que transportaba a tres personas.

Dos ocupantes de la camioneta murieron en el lugar tras el choque en la Ruta 2, mientras que el conductor resultó gravemente herido. Según el reporte policial, antes de chocar contra el vehículo, el camión cisterna de combustible habría ingresado al carril contrario.

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