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Dónde ubicar la bandeja del horno según el plato que se quiere preparar

Expertos en gastronomía explican cómo la altura de la rejilla modifica el dorado y la cocción, y qué recomienda la OMS para garantizar la seguridad de los alimentos

Dibujo en acuarela de una cocina con gabinetes blancos y un horno abierto con un pollo asado y una pizza en su interior.
La altura de la bandeja influye en el dorado y la cocción de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ubicación de una bandeja dentro del horno puede modificar el dorado, textura y cocción de una preparación. Elegir la altura adecuada de la rejilla acerca o aleja los alimentos de las fuentes de calor y permite ajustar el efecto final sin alterar una receta.

La rejilla central ofrece una cocción más equilibrada

La rejilla central es el punto de partida para la mayoría de los horneados y asados. Nicole Papantoniou, directora sénior del Kitchen & Cooking Lab del Good Housekeeping Institute, explicó al sitio Good Housekeeping que allí se desarrollan la mayor parte de las recetas. A esa altura evita la cercanía inmediata con el calor intenso de la base o de la parte superior.

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Ilustración de un horno con alimentos en tres niveles de rejillas, textos explicativos y dos esquemas inferiores sobre bandejas y temperaturas.
La zona central suele ofrecer una distribución de calor más uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posición resulta apropiada para galletas, tortas, muffins, platos para recalentar y preparaciones que requieren una cocción pareja. Michael La Corte, escritor gastronómico y desarrollador de recetas citado por el medio, señala que ignorar la altura indicada puede alterar la textura o dorado, aun cuando se respeten el tiempo y la temperatura previstos.

En los hornos convencionales, los elementos que generan calor suelen ubicarse en la zona inferior, mientras que el gratinador se encuentra arriba. Los equipos con convección incorporan un ventilador para mover el aire caliente, pero no cambian la posición de esos elementos. Por eso, las indicaciones del fabricante y de cada receta siguen siendo consultas necesarias.

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Manos enguantadas sujetan una bandeja de galletas de avena, chocolate y canela crudas sobre un horno encendido con la puerta abierta.
Las bandejas ubicadas abajo pueden favorecer una base más crocante en panes y masas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura define qué parte de la preparación recibe más calor

La regla práctica consiste en relacionar el objetivo culinario con la cercanía a la fuente de calor:

  • En la parte superior: la comida recibe más intensidad del gratinador. Esta altura sirve para dorar queso, terminar coberturas o gratinar preparaciones. El proceso exige vigilancia, porque el color puede cambiar con rapidez.
  • En el centro: el calor llega de manera menos directa y favorece resultados uniformes. Es la ubicación habitual para repostería y bandejas de tamaño estándar.
  • En la parte inferior: el calor de base incide con mayor fuerza. Puede favorecer una corteza más dorada en panes o pizzas y dar espacio a fuentes grandes, siempre que el alimento quede aproximadamente centrado dentro de la cavidad.
Una persona con delantal introduce una fuente de vidrio con papas pequeñas, ramas de romero y especias en un horno abierto.
Conviene dejar espacio entre moldes para facilitar la circulación del aire caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papantoniou indicó que los asados de gran tamaño pueden requerir la rejilla baja para que la pieza no quede demasiado cerca del techo del horno.

En cambio, para los pasteles recomendó el centro y no más de dos moldes a la vez. Si se usan dos bandejas, conviene rotarlas con rapidez a mitad de cocción para compensar posibles diferencias de temperatura entre sectores.

Interior de un horno iluminado con pollo, papas y zanahorias en la bandeja superior y seis manzanas en una fuente en la rejilla inferior.
Al hornear dos fuentes, se recomienda alternarlas a mitad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gratinador requiere distancia y supervisión constante

El gratinador aplica calor directo desde arriba y se utiliza para producir dorado superficial, no para cocinar por completo piezas gruesas.

La Universidad Estatal de Misisipi, a través de su servicio de extensión especializado en alimentación, aconseja colocar la rejilla superior a unos 7,6 a 10,2 centímetros de la parte alta del horno al gratinar y controlar la preparación durante todo el proceso.

La distancia concreta depende del modelo y del alimento. Acercar una fuente acelera el tostado; alejarla reduce la intensidad. Antes de usar esa función, también corresponde consultar las instrucciones del equipo, porque los sistemas de gratinado pueden variar entre aparatos.

Manos sujetan con agarraderas una bandeja metálica con pasta corta cubierta de queso derretido y la colocan dentro de un horno abierto.
Las preparaciones cercanas a la parte superior reciben calor directo del gratinador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición de la rejilla no reemplaza el control de temperatura

El lugar de la bandeja influye en el acabado, pero la seguridad alimentaria se comprueba en el interior de los alimentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cocinar por completo carnes, aves, huevos y productos del mar, y usar un termómetro cuando sea posible. Su guía sobre inocuidad indica que alcanzar 70°C en el centro ayuda a asegurar una cocción segura.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) añade que las carnes y aves deben verificarse con un termómetro y que el horno no debe programarse por debajo de 163°C para estos productos. El color exterior, incluido el dorado que aporta una rejilla superior, no confirma por sí solo que una preparación esté lista para consumir.

Una prueba sencilla permite conocer el comportamiento de cada horno: cocinar dos bandejas idénticas en alturas distintas y comparar base, superficie y tiempo necesario. Ese registro, junto con la receta y el control de la temperatura interna cuando corresponda, ayuda a decidir cuándo mover una preparación hacia arriba, abajo o al centro.

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