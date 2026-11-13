Por qué el cerebro puede reaccionar a una ruptura amorosa como si enfrentara un peligro real

El duelo por una ruptura sentimental provoca alteraciones en el organismo equivalentes a la pérdida de un ser querido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El duelo por una ruptura amorosa altera el sueño, la memoria y el apetito de la misma forma que lo hace la pérdida de un ser querido, según explican investigadores especializados en el impacto psicológico y fisiológico de las separaciones sentimentales.

Cuando una relación termina, el cerebro y el cuerpo no distinguen necesariamente entre la ausencia permanente y la definitiva. La angustia que se siente puede manifestarse en síntomas concretos y medibles: dificultad para concentrarse en el trabajo, alteraciones en los patrones de alimentación, insomnio a mitad de la noche y una sensación constante de alerta que no tiene un peligro real frente a sí.

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El duelo por una separación es una pérdida legítima, equiparable a otras formas de luto

Lauren Breen, profesora e investigadora del duelo en la Universidad de Curtin (Australia) y psicóloga clínica, señaló que tanto la ruptura de una relación como la muerte de un ser querido constituyen pérdidas y que cualquier pérdida puede ser objeto de duelo. “No es necesariamente útil comparar las pérdidas entre sí. Lo importante es la experiencia individual de la pérdida”, afirmó Breen, según recogió Phys.org.

La investigadora Lauren Breen sostiene que el duelo trasciende lo emocional y afecta la vida social, la economía y la espiritualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también advirtió que el duelo trasciende la esfera emocional. “Puede afectar el sueño, el apetito, la memoria, la concentración, la espiritualidad, la situación económica y la vida social”, detalló. El divorcio y la separación se encuentran, de hecho, entre los cambios vitales que mayor nivel de adaptación requieren, según la literatura científica sobre estrés psicosocial.

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El estrés libera hormonas que ponen al organismo en un estado de alerta permanente

Uno de los mecanismos que explica esta cascada de efectos es la respuesta al estrés. La preocupación sostenida activa la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, sustancias que el organismo produce ante amenazas percibidas. Durante una ruptura, esa activación puede mantenerse de forma crónica, aunque la persona esté en reposo.

Las consecuencias son variadas y concretas. El apetito se vuelve errático: hay hambre hasta que se tiene la comida delante, y entonces desaparece. El sueño se fragmenta: el agotamiento diurno convive con el insomnio nocturno. La memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva también se ven comprometidas, lo que dificulta retener información nueva o alternar entre tareas distintas, habilidades esenciales en cualquier entorno laboral.

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La memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva sufren afectaciones directas junto con episodios de insomnio nocturno y apetito errático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una separación implica también la pérdida de rutinas, amistades y proyectos de futuro

Más allá de la ausencia de la otra persona, Breen subrayó: “Durante una separación, también se sufre la pérdida de las rutinas compartidas, la posible pérdida de amigos que toman partido y la pérdida del futuro que uno imaginaba tener con esa persona”.

Con el tiempo, los intereses compartidos, las redes sociales y los proyectos en común pueden integrarse profundamente en el autoconcepto de cada persona. Cuando la relación se disuelve, esa identidad construida en pareja se vuelve inestable. Según la literatura científica, la pérdida de claridad en el autoconcepto está asociada a mayores niveles de angustia emocional. La persona no solo enfrenta la tristeza por quien se fue, sino también la incertidumbre sobre quién es sin esa relación.

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El duelo no avanza en línea recta y puede alternar entre días de progreso y de retroceso

La investigación sobre el duelo también desmiente la idea de que la recuperación sea un proceso lineal. Breen explicó que afrontar una pérdida implica alternar entre momentos centrados en el dolor y momentos orientados a la construcción de una nueva vida: buscar nuevas rutinas, reorganizar el entorno, establecer vínculos diferentes.

La disolución de la identidad construida en pareja desestabiliza el autoconcepto e incrementa los niveles de angustia emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las investigaciones demuestran que no existe una única forma ‘correcta’ de sobrellevar el duelo”, afirmó la psicóloga. Esta oscilación —un avance seguido de un aparente retroceso— forma parte del proceso y no indica un fracaso en la recuperación. Tomarse pausas de ambos polos, el dolor y la adaptación, también está respaldado como parte saludable del tránsito emocional.

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Mantener hábitos básicos y aceptar apoyo externo contribuyen a atravesar el proceso

Los especialistas en salud mental coinciden en que ciertas conductas concretas pueden amortiguar el impacto del duelo por ruptura. Mantener una alimentación regular, garantizar horas suficientes de sueño y aceptar el apoyo del entorno social son factores que ayudan a sostener el bienestar durante el período de recuperación.

La ciencia, en este sentido, ofrece una perspectiva que combina validación y pragmatismo: el dolor emocional tras una separación tiene bases fisiológicas reales, no es una reacción desproporcionada. Al mismo tiempo, los datos indican que el proceso, aunque no tiene un calendario fijo, tiende a evolucionar. Entre los días difíciles aparecen días más livianos, y esa alternancia, lejos de ser una anomalía, es precisamente la forma en que el organismo y la mente procesan una pérdida significativa.

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