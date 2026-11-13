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14 elementos del hogar que conviene cambiar con regularidad, según expertos

Desde la cocina hasta el dormitorio, hay objetos habituales cuya vida útil depende de sus materiales, mantenimiento y condiciones de uso, y puede ser más breve de lo esperado

Ilustración en acuarela de dos manos con guantes rosas que sostienen un pulverizador y limpian azulejos celestes con un trapo.
Una revisión periódica de los objetos de uso diario permite identificar desgaste, humedad, acumulación de residuos y posibles fallas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La higiene y seguridad doméstica dependen también de objetos de uso cotidiano que se desgastan, acumulan residuos o pierden eficacia. Revisar y reemplazar estos 14 artículos en los plazos adecuados ayuda a detectar problemas antes de que afecten el ambiente del hogar.

Una guía de House Beautiful, sitio especializado en hogares, reunió recomendaciones de diseñadoras y especialistas sobre estos recambios. Los intervalos son orientativos: la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) y Health Canada aconsejan seguir siempre el manual de cada equipo, inspeccionarlo de forma regular y consultar a un profesional cuando corresponda.

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1. Alarmas de humo y monóxido: renovarse entre los 5 y 10 años

Detector de humo blanco instalado en el techo de una casa moderna iluminada con luz natural.
Las alarmas deben probarse con regularidad y reemplazarse según el plazo indicado por el fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos pierden sensibilidad con el tiempo. La diseñadora Linda Hayslett, citada por el medio, aconsejó comprobarlos mensualmente y cambiar las baterías una vez al año. Health Canada indica probar las alarmas y sustituir tanto sus baterías como la unidad según las instrucciones del fabricante.

2. Cortina de baño: requiere recambio a los 6 o 12 meses

Una mujer con guantes azules cepilla una cortina de baño blanca dentro de una bañera junto a un frasco de vinagre y una toalla.
La humedad constante puede favorecer el deterioro y la aparición de moho en los forros de ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad facilita la aparición de moho en los forros de ducha. Hayslett propuso lavarlos cada tres meses, aunque el material puede deteriorarse. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda controlar la humedad interior y reparar filtraciones para prevenir el moho.

3. Las toallas: pierden absorción tras 1 a 3 años de uso

Toallas blancas sujetadas con broches de madera en una soga extendida en el balcón de un edificio, con macetas y la ciudad al fondo.
La pérdida de absorción, las manchas y los olores persistentes son señales de desgaste en las toallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado constante reduce su suavidad y capacidad de secado. Hayslett recomendó evitar el exceso de detergente; la diseñadora Vyanca Soto señaló que deben secarse entre usos para limitar la humedad. Las manchas o el olor persistente son señales para renovarlas.

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4. Juntas de azulejos y mesadas: pueden rehacerse a los 5 o 10 años

Una mano sostiene un cepillo de dientes y frota las juntas con moho de una pared de azulejos blancos.
Las grietas o desprendimientos en el sellado pueden facilitar filtraciones de agua en baños y cocinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Rebekah Zaveloff advirtió que la lechada deteriorada puede permitir el paso de agua hacia la pared. Conviene inspeccionar las uniones de la bañera y superficies de cocina: si hay zonas desprendidas o degradadas, corresponde reparar el sellado.

5. Colchón: reemplazarse a los 7 o 10 años

Persona usando un vaporizador en un colchón; mesita de noche con lámpara y reloj digital que marca las nueve y cincuenta.
El hundimiento y la pérdida de soporte indican que un colchón puede haber llegado al final de su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de soporte es una señal visible de desgaste. Hayslett aconsejó girarlo cada seis meses, salvo que sea de una sola cara. Health Canada recomienda fundas para colchones y almohadas, aspirar las superficies y lavar la ropa de cama semanalmente para reducir polvo y ácaros.

6. Almohadas: se cambian cuando pierden forma, normalmente cada 1 o 2 años

Tres almohadas blancas apiladas con manchas amarillas sobre un banco de madera, con lavadoras y detergentes al fondo.
Cuando dejan de recuperar su forma, las almohadas requieren un recambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material de relleno condiciona su vida útil, pero la deformación marca el final de uso. El artículo aconseja protectores para alargarla. Health Canada vincula el polvo y ácaros con reacciones alérgicas y el agravamiento del asma.

7. Sábanas duran 2 o 3 años y edredones hasta 10

Mujer con delantal a cuadros tiende una sábana blanca en tendedero de azotea. Un cesto de ropa al lado y edificios urbanos de fondo.
El lavado, el uso continuo y la acumulación de polvo inciden en el estado de la ropa de cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Rebecca Bobroff explicó que los edredones pierden volumen y aislamiento por el uso y el lavado. Danielle Hurhula, responsable de comercialización de artículos para el hogar, recomendó lavar las fundas de almohada al menos una vez por semana, con mayor frecuencia ante alergias o productos capilares.

8. Filtros del sistema de climatización: requieren controles periódicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un filtro visiblemente sucio debe cambiarse para evitar que el sistema trabaje con mayor esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía sitúa su reemplazo entre tres y seis meses. La EPA señala que los filtros se ensucian más rápido con mayor uso, velocidad del ventilador o contaminación. Aconseja cambiarlos cuando se vean sucios. La CPSC recomienda respetar la frecuencia indicada por el fabricante.

9. Cartuchos de agua: se reemplazan cada 6 a 12 meses

Encimera de cocina blanca con un filtro de agua de doble tubo, fregadero de metal con grifo, dispensador y tabla de madera.
La disminución del caudal puede indicar que el cartucho del filtro alcanzó su nivel de saturación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los filtros pueden acumular minerales, bacterias y otros contaminantes. El científico Eric Roy indicó que la duración depende de las partículas presentes en el agua y señaló un plazo cercano a seis meses para los cartuchos de fregadero. Una menor velocidad de flujo puede indicar saturación.

10. Mangueras de agua de la heladera: se revisan cada año

Heladera de acero en cocina moderna con luz natural y plantas - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Las revisiones anuales ayudan a detectar grietas, pérdidas o cambios de color en las conexiones. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Soto aconsejó observar grietas o decoloración y renovarlas alrededor de los cinco años, o antes si presentan daños. También recomendó enjuagar la línea con agua y vinagre cada seis meses para evitar depósitos minerales. Estas tareas deben ajustarse al manual del aparato.

11. Tablas de cortar: se cambian entre 1 y 5 años si tienen surcos profundos

Una persona con delantal coloca pollo crudo sobre una tabla plástica cerca de verduras cortadas, una ensalada y pan.
Los surcos profundos causados por cuchillos pueden retener restos de alimentos y dificultar la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes de cuchillo generan ranuras donde pueden permanecer residuos. La guía recomienda desinfectar las tablas y lijar de forma ocasional las de madera, antes de aceitar su superficie. Health Canada aconseja lavar tablas y utensilios con agua caliente y jabón para reducir el riesgo de crecimiento bacteriano.

12. Esponjas de cocina: no deberían superar las 2 semanas

Manos con espuma lavando un plato blanco con una esponja en un fregadero de acero inoxidable junto a un grifo abierto.
La humedad y el contacto con alimentos crudos hacen necesario renovar las esponjas con frecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto con alimentos crudos incrementa la necesidad de recambio. Hayslett sugirió calentar durante un minuto las esponjas húmedas en el microondas entre usos y desecharlas como máximo a las dos semanas. Mantenerlas secas limita la humedad acumulada.

13. Sartenes antiadherentes: se renuevan a los 3 o 5 años o si se rayan

Dos sartenes sobre una mesa de madera, una con superficie lisa y la otra con el fondo negro descascarado y rayado.
Las rayas, el descascaramiento y el deterioro del revestimiento son motivos para reemplazar estos utensilios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgaste o desprendimiento del revestimiento reduce su desempeño. Hayslett recomendó emplear utensilios no metálicos y lavarlos a mano para extender su uso. Las marcas profundas o las zonas descascaradas justifican reemplazarlas antes del plazo orientativo.

14. Bases antideslizantes de las alfombras: duran 2 o 3 años

Mano que levanta la esquina de una alfombra estampada para enseñar una base cuadriculada antideslizante sobre un piso de madera.
Los restos pegajosos o el cambio de color en la base pueden afectar la superficie del piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zaveloff señaló que las bases de látex pueden desintegrarse, volverse pegajosas y afectar el piso. Levantar la alfombra de manera periódica permite revisar su estado: el color amarillo oscuro o los restos adheridos indican que corresponde sustituirlas.

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