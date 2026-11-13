14 elementos del hogar que conviene cambiar con regularidad, según expertos

La higiene y seguridad doméstica dependen también de objetos de uso cotidiano que se desgastan, acumulan residuos o pierden eficacia. Revisar y reemplazar estos 14 artículos en los plazos adecuados ayuda a detectar problemas antes de que afecten el ambiente del hogar.
Una guía de House Beautiful, sitio especializado en hogares, reunió recomendaciones de diseñadoras y especialistas sobre estos recambios. Los intervalos son orientativos: la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) y Health Canada aconsejan seguir siempre el manual de cada equipo, inspeccionarlo de forma regular y consultar a un profesional cuando corresponda.
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1. Alarmas de humo y monóxido: renovarse entre los 5 y 10 años
Estos dispositivos pierden sensibilidad con el tiempo. La diseñadora Linda Hayslett, citada por el medio, aconsejó comprobarlos mensualmente y cambiar las baterías una vez al año. Health Canada indica probar las alarmas y sustituir tanto sus baterías como la unidad según las instrucciones del fabricante.
2. Cortina de baño: requiere recambio a los 6 o 12 meses
La humedad facilita la aparición de moho en los forros de ducha. Hayslett propuso lavarlos cada tres meses, aunque el material puede deteriorarse. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda controlar la humedad interior y reparar filtraciones para prevenir el moho.
3. Las toallas: pierden absorción tras 1 a 3 años de uso
El lavado constante reduce su suavidad y capacidad de secado. Hayslett recomendó evitar el exceso de detergente; la diseñadora Vyanca Soto señaló que deben secarse entre usos para limitar la humedad. Las manchas o el olor persistente son señales para renovarlas.
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4. Juntas de azulejos y mesadas: pueden rehacerse a los 5 o 10 años
La diseñadora Rebekah Zaveloff advirtió que la lechada deteriorada puede permitir el paso de agua hacia la pared. Conviene inspeccionar las uniones de la bañera y superficies de cocina: si hay zonas desprendidas o degradadas, corresponde reparar el sellado.
5. Colchón: reemplazarse a los 7 o 10 años
La pérdida de soporte es una señal visible de desgaste. Hayslett aconsejó girarlo cada seis meses, salvo que sea de una sola cara. Health Canada recomienda fundas para colchones y almohadas, aspirar las superficies y lavar la ropa de cama semanalmente para reducir polvo y ácaros.
6. Almohadas: se cambian cuando pierden forma, normalmente cada 1 o 2 años
El material de relleno condiciona su vida útil, pero la deformación marca el final de uso. El artículo aconseja protectores para alargarla. Health Canada vincula el polvo y ácaros con reacciones alérgicas y el agravamiento del asma.
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7. Sábanas duran 2 o 3 años y edredones hasta 10
La diseñadora Rebecca Bobroff explicó que los edredones pierden volumen y aislamiento por el uso y el lavado. Danielle Hurhula, responsable de comercialización de artículos para el hogar, recomendó lavar las fundas de almohada al menos una vez por semana, con mayor frecuencia ante alergias o productos capilares.
8. Filtros del sistema de climatización: requieren controles periódicos
La guía sitúa su reemplazo entre tres y seis meses. La EPA señala que los filtros se ensucian más rápido con mayor uso, velocidad del ventilador o contaminación. Aconseja cambiarlos cuando se vean sucios. La CPSC recomienda respetar la frecuencia indicada por el fabricante.
9. Cartuchos de agua: se reemplazan cada 6 a 12 meses
Los filtros pueden acumular minerales, bacterias y otros contaminantes. El científico Eric Roy indicó que la duración depende de las partículas presentes en el agua y señaló un plazo cercano a seis meses para los cartuchos de fregadero. Una menor velocidad de flujo puede indicar saturación.
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10. Mangueras de agua de la heladera: se revisan cada año
Soto aconsejó observar grietas o decoloración y renovarlas alrededor de los cinco años, o antes si presentan daños. También recomendó enjuagar la línea con agua y vinagre cada seis meses para evitar depósitos minerales. Estas tareas deben ajustarse al manual del aparato.
11. Tablas de cortar: se cambian entre 1 y 5 años si tienen surcos profundos
Los cortes de cuchillo generan ranuras donde pueden permanecer residuos. La guía recomienda desinfectar las tablas y lijar de forma ocasional las de madera, antes de aceitar su superficie. Health Canada aconseja lavar tablas y utensilios con agua caliente y jabón para reducir el riesgo de crecimiento bacteriano.
12. Esponjas de cocina: no deberían superar las 2 semanas
El contacto con alimentos crudos incrementa la necesidad de recambio. Hayslett sugirió calentar durante un minuto las esponjas húmedas en el microondas entre usos y desecharlas como máximo a las dos semanas. Mantenerlas secas limita la humedad acumulada.
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13. Sartenes antiadherentes: se renuevan a los 3 o 5 años o si se rayan
El desgaste o desprendimiento del revestimiento reduce su desempeño. Hayslett recomendó emplear utensilios no metálicos y lavarlos a mano para extender su uso. Las marcas profundas o las zonas descascaradas justifican reemplazarlas antes del plazo orientativo.
14. Bases antideslizantes de las alfombras: duran 2 o 3 años
Zaveloff señaló que las bases de látex pueden desintegrarse, volverse pegajosas y afectar el piso. Levantar la alfombra de manera periódica permite revisar su estado: el color amarillo oscuro o los restos adheridos indican que corresponde sustituirlas.
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