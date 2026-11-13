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5 hábitos simples para cuidar la salud mental desde casa

Pequeños cambios en el entorno y en las actividades diarias permiten construir momentos de pausa frente a las exigencias habituales

Ilustración en acuarela de una mujer recostada en un sofá azul con un libro abierto, junto a una puerta abierta que da a una terraza.
Pequeñas decisiones sobre el entorno y la rutina pueden contribuir al bienestar cotidiano dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tranquilidad en casa no depende de una única rutina, sino de decisiones cotidianas que cuidan el descanso, salud física y vínculos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el autocuidado un complemento de la atención sanitaria, no un sustituto.

El bienestar también está condicionado por las circunstancias personales y sociales. Por eso, estos hábitos pueden servir como guía práctica, pero no reemplazan el acompañamiento profesional cuando el malestar, ansiedad o problemas de sueño dificultan la vida diaria.

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1. La luz natural puede ordenar parte de la rutina diaria

Mujer con suéter sostiene una taza junto a la baranda de madera de una terraza; al fondo hay árboles y montañas.
Ubicar las tareas diarias cerca de una ventana permite aprovechar la luz natural durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la luz del día es uno de los consejos reunidos por AD Magazine. Raffaella Perrone, directora operativa en el área de diseño, propone ubicar actividades habituales, como leer, cocinar o trabajar, cerca de las ventanas.

La recomendación no exige modificar toda la vivienda: puede comenzar con reservar un lugar próximo a la entrada de luz para una tarea concreta.

La iluminación también influye en el cierre de la jornada. La OMS incluye dormir lo suficiente entre las prácticas de autocuidado y aconseja cuidar la salud física como parte del bienestar mental. Por la noche, conviene reducir estímulos que prolonguen la vigilia, entre ellos el uso de pantallas antes de acostarse.

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2. Un entorno reconocible ayuda a sentirse a gusto en el hogar

Gran estantería amarilla con libros, plantas y objetos decorativos, ubicada detrás de un sofá seccional gris con cojines.
Los objetos personales, los colores y la iluminación pueden ayudar a que el espacio resulte más propio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos personales, las fotografías o los colores elegidos con intención pueden hacer que una casa se perciba como propia. La diseñadora gráfica e interiorista Rocío Olmo plantea una base clara con detalles de color y sostiene que la identidad del espacio es relevante para quien lo habita. Ese criterio puede trasladarse a acciones sencillas:

  • Elegir un rincón para leer, conversar o descansar.
  • Mantener a la vista objetos de uso o valor personal.
  • Usar distintas fuentes de luz para ajustar el ambiente a cada momento del día.

No hay una combinación universal de colores, muebles u objetos que asegure bienestar. La utilidad de este hábito reside en adaptar el entorno a las necesidades y preferencias de cada persona, sin convertir la decoración en una exigencia.

3. Resolver pequeñas tareas puede reducir la carga cotidiana

Una mujer sostiene un marcador frente a una lista de papel fijada con cuatro imanes en la puerta de un refrigerador.
Atender reparaciones y pendientes domésticos evita que se acumulen como preocupaciones diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una canilla que gotea, luz que falla o superficie siempre desordenada pueden convertirse en recordatorios constantes. La autora Gretchen Rubin, citada por el medio, propone atender cuanto antes esas pequeñas tareas que se acumulan y demandan atención.

El orden no requiere perseguir un resultado perfecto. Separar lo que se usa de lo que ya no cumple una función y asignar un momento breve a reparaciones o limpieza permite acotar pendientes. Hacer la cama o dejar preparado el desayuno son rutinas que pueden facilitar las mañanas, especialmente en hogares con niñas y niños.

4. Las actividades agradables y el contacto social son parte del autocuidado

Tres personas juegan a un juego de mesa sobre una mesa de madera, con un libro de reglas abierto, tazas, cuencos y cartas. Afuera llueve.
Leer, cocinar o conversar con alguien de confianza son actividades que pueden incorporarse a la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomienda mantener actividades que resulten significativas o disfrutables, como cocinar, leer, cuidar una mascota o caminar, además de conversar con personas de confianza. También identifica la conexión con otras personas, la actividad física y el descanso como elecciones de estilo de vida vinculadas al autocuidado.

La Asociación Americana de Psicología recoge investigaciones sobre gratitud, actos de amabilidad y relaciones sociales. La psicóloga Sonja Lyubomirsky ha estudiado estas prácticas y señala que los efectos varían según la persona y la constancia. Escribir aquello que se agradece, llamar a un familiar o compartir una tarea pueden ser opciones realistas para integrar en casa.

5. Pedir ayuda sigue siendo necesario cuando el malestar persiste

Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
Las prácticas de autocuidado acompañan el bienestar, pero no sustituyen la consulta con profesionales de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas domésticas pueden acompañar el bienestar, pero no resuelven por sí solas los problemas de salud mental. La OMS indica buscar ayuda profesional si una persona siente que no puede afrontar el estrés. Algunas señales para consultar incluyen:

  • Dificultades persistentes para dormir o realizar tareas habituales.
  • Aislamiento, angustia o preocupación que interfiere con los vínculos.
  • Uso de alcohol u otras sustancias para afrontar emociones.

El cuidado del hogar puede ofrecer estructura y descanso. Ante un malestar sostenido, el paso indicado es contactar a un profesional de salud o a los servicios disponibles en cada comunidad.

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