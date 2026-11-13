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Receta de milanesa de peceto a la napolitana, rápida y fácil

El plato se elabora con carne rebozada, salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella, y combina 20 minutos de trabajo previo con una cocción total de 15 minutos entre fritura y horno

Milanesa con salsa de tomate, jamón y queso fundido servida con papas fritas y ensalada en un plato sobre una mesa de madera.
Esta versión de la receta clásica utiliza peceto como corte de carne base (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando hay poco tiempo y ganas de comer algo bien argentino, la milanesa a la napolitana siempre aparece como una solución segura. Dorada, crocante y cubierta con salsa, jamón y queso, es de esas comidas que reúnen a todos alrededor de la mesa.

En Argentina suele servirse como plato principal, acompañada con papas fritas, puré o una ensalada fresca. Esta versión con peceto toma como base la receta clásica de milanesas a la napolitana del recetario consultado.

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Receta de peceto de milanesa a la napolitana

Se trata de finas fetas de peceto rebozadas con pan rallado, fritas hasta quedar doradas y terminadas al horno con salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella gratinada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 500 gr de peceto, desgrasado y cortado para milanesas.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharada de mostaza.
  • 150 gr de pan rallado, aproximadamente.
  • 250 ml de aceite para freír, aproximadamente.
  • 200 gr de salsa de tomate espesa.
  • 100 gr de jamón cocido, en fetas.
  • 200 gr de mozzarella, en fetas o trozos.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • Aceitunas, opcional.
Trozos de carne cruda en un bol de vidrio, pan rallado en un plato hondo, salsa de tomate en un frasco y una cuchara sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye peceto cortado, pan rallado y salsa de tomate espesa, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milanesa de peceto a la napolitana, paso a paso

  1. Colocar los huevos, la mostaza, sal y pimienta en una fuente amplia. Batir hasta integrar.
  2. Incorporar las fetas de peceto y dejarlas reposar durante 5 minutos para que tomen sabor.
  3. Retirar cada feta, escurrir el exceso de huevo y pasarla por el pan rallado. Presionar con las manos para que el rebozado quede bien adherido.
  4. Calentar el aceite en una sartén amplia. La temperatura debe ser alta, pero sin que el aceite llegue a humear, para que la milanesa se dore sin absorber demasiado aceite.
  5. Freír las milanesas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que queden doradas. Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente.
  6. Acomodar las milanesas en una placa para horno, sin encimarlas.
  7. Cubrir cada una con una porción de salsa de tomate, una feta de jamón cocido y mozzarella.
  8. Llevar a horno fuerte, a 220°C, durante 5 a 7 minutos, hasta que el queso se derrita.
  9. Espolvorear con orégano y, si se desea, agregar aceitunas antes de servir.

Consejo técnico: si las fetas de peceto son gruesas, golpearlas suavemente con un martillo de cocina hasta obtener un espesor parejo. Así se cocinan rápido y quedan más tiernas.

Consejo técnico: no sobrecargar la sartén. Freír las milanesas de a pocas unidades mantiene estable la temperatura del aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 850 kcal.
  • Grasas: 48 gr.
  • Carbohidratos: 48 gr.
  • Proteínas: 62 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas ya cocidas pueden conservarse en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 2 días.

También pueden guardarse en el freezer durante 2 meses, preferentemente sin gratinar. Para recalentarlas, colocarlas directamente en horno medio o fuerte hasta que estén bien calientes.

No se recomienda volver a congelar una milanesa que ya fue descongelada.

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