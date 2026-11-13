Receta de ravioles de ricota con salsa funghi, rápida y fácil

Una preparación cremosa y reconfortante, ideal para disfrutar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ravioles caseros o comprados tienen ese lugar especial en la mesa argentina. Aparecen en los almuerzos familiares, los domingos y también cuando se busca una comida abundante sin complicarse demasiado.

La combinación de ricota, queso y una salsa cremosa de hongos recuerda a la cocina de inmigración italiana que se instaló en nuestro país y se transformó en un clásico familiar. En los recetarios regionales, las pastas rellenas figuran entre las preparaciones más tradicionales de la mesa bonaerense.

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Receta de ravioles de ricota con salsa funghi

Los ravioles de ricota con salsa funghi se preparan con pasta rellena, hervida en agua salada y servida con una salsa rápida de champiñones, crema, ajo y queso rallado. Es una receta práctica, lista en pocos minutos y con un resultado cremoso y sabroso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos.

Preparación: 10 minutos .

Cocción: 10 minutos.

Hongos dorados, crema suave y queso rallado para acompañar una pasta irresistible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 g de ravioles de ricota frescos o refrigerados.

250 g de champiñones frescos.

200 cc de crema de leche.

1 diente de ajo.

1 cucharada de manteca.

2 cucharadas de aceite de oliva.

50 g de queso parmesano rallado.

50 cc de vino blanco seco, opcional.

1 cucharada de perejil fresco picado.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta negra, cantidad necesaria.

Agua abundante para hervir la pasta.

Cómo hacer ravioles de ricota con salsa funghi, paso a paso

Limpiar los champiñones con un paño húmedo y cortarlos en láminas finas. Picar el ajo y el perejil. Calentar una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar el aceite de oliva y la manteca. Incorporar los champiñones y saltearlos durante 4 minutos, hasta que estén dorados. No llenar demasiado la sartén para evitar que larguen agua y se hiervan. Agregar el ajo picado y cocinar durante 30 segundos. Si se utiliza vino blanco, incorporarlo ahora y dejar que se evapore durante 2 minutos. Bajar el fuego, sumar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta. Cocinar durante 3 minutos, sin dejar que la salsa hierva con fuerza. Mientras se prepara la salsa, llevar una olla grande con abundante agua a hervir. Agregar sal y cocinar los ravioles según las indicaciones del envase, generalmente durante 3 a 5 minutos. Retirar los ravioles con una espumadera y pasarlos directamente a la sartén. Reservar ½ taza del agua de cocción antes de colar la pasta. Mezclar los ravioles con la salsa. Si la preparación queda demasiado espesa, agregar el agua reservada de a poco. Incorporar la mitad del queso parmesano y mezclar con movimientos suaves para no romper la pasta. Servir de inmediato con el resto del parmesano, perejil picado y pimienta negra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

Una propuesta de inspiración italiana para resolver el almuerzo o la cena sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 590 kcal .

Grasas: 29 g .

Carbohidratos: 62 g .

Proteínas: 22 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ravioles con salsa funghi se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Para recalentarlos, conviene hacerlo en una sartén a fuego bajo con 1 o 2 cucharadas de leche, crema o agua. Así se recupera la textura de la salsa.

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No se recomienda freezar la preparación ya cocida porque la crema puede separarse. Los ravioles sin cocinar sí pueden freezarse durante 1 mes, acomodados en una fuente enharinada y luego guardados en una bolsa apta para freezer.