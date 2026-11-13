Parece Marte, pero está en la Puna catamarqueña: el área natural de Argentina que fue elegida como Patrimonio Geológico Mundial

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas incorporó al Campo de Piedra Pómez a la lista de Sitios de Patrimonio Geológico Mundial. (Gobierno de Catamarca)

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El viento de la Puna lleva miles de años tallando paredes, pasadizos y crestas de roca blanca en el oeste de Catamarca. Esa acción persistente dio forma al Campo de Piedra Pómez, que, como publicó Infobae, desde noviembre de 2026 integra la lista de Sitios de Patrimonio Geológico Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), una distinción que puso el foco internacional sobre esta área natural protegida del departamento de Antofagasta de la Sierra.

Para quien lo recorre, esa historia geológica aparece a cada paso. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, el paisaje combina tonos blancos, beige, rosados y ocres, mientras las formaciones parecen cambiar con el sol.

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El lugar está dentro de la Puna catamarqueña y es accesible desde las localidades de El Peñón y Antofagasta de la Sierra, dos de los puntos desde los que parten excursiones hacia el área.

Una erupción de hace 73.000 años dejó la roca que modeló el paisaje

La historia del Campo de Piedra Pómez comenzó mucho antes de que existieran los caminos de la zona.

El Servicio Geológico Minero Argentino impulsó la distinción del sitio junto a las del Cerro Aconcagua y el Complejo Plutónico Fitz Roy. (Secretaría de Turismo de Catamarca)

Hace alrededor de 73.000 años, una erupción de la caldera del Cerro Blanco dispersó una extensa capa de materiales volcánicos sobre la región. Entre ellos había ignimbrita, una roca formada a partir de depósitos calientes de ceniza, gases y fragmentos expulsados durante una erupción.

La extrema aridez de la Puna y los vientos frecuentes hicieron el resto. La erosión desgastó las partes más frágiles de la roca y dejó en pie estructuras de diversas formas y tamaños. Ese proceso explica por qué el visitante encuentra corredores naturales, bloques perforados, paredes onduladas y elevaciones que se suceden sobre el terreno.

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El nombre del lugar alude a la abundancia de piedra pómez, una roca volcánica porosa y liviana.

Sin embargo, el interés geológico del área abarca mucho más que ese material: la IUGS lo identifica como un laboratorio natural para el estudio de la sedimentación y de las formas creadas por el viento.

El Campo de Piedra Pómez es un laboratorio natural para estudiar formas eólicas extremas

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) incorporó al Campo de Piedra Pómez a su lista de Sitios de Patrimonio Geológico Mundial dentro de un grupo de 100 nuevos reconocimientos anunciados durante el IUGS Geoheritage Event, celebrado en noviembre de 2026 en Monchique, Portugal.

El reconocimiento alcanzó también al Cerro Aconcagua, en Mendoza, y al Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz.

Las tres propuestas fueron presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) con la colaboración de profesionales externos. La IUGS considera al sitio catamarqueño un punto de referencia para investigar formas eólicas extremas, los procesos activos que las modelan y su relación con paisajes observados en Marte.

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Las crestas de piedra son el resultado de la erosión eólica

El reglamento del área protegida desde 2012 restringe el tránsito vehicular exclusivamente a las huellas habilitadas. (Fernando Miranda - IUGS)

Entre las formaciones más características aparecen los mesoyardangs, relieves alargados que el viento fue esculpiendo sobre las ignimbritas.

Algunos superan los seis metros de altura y forman un conjunto de unos 160 kilómetros cuadrados, con una extensión cercana a los 30 kilómetros en dirección nordeste-sudoeste.

También se observan grandes ondulaciones del suelo conocidas como megarriples. Están cubiertas por gravas y fragmentos de roca que pueden alcanzar 2,5 centímetros, además de piezas de piedra pómez de hasta cinco centímetros. La IUGS señala que se encuentran entre las geoformas eólicas de grano más grueso que se han documentado en la Tierra.

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La disposición de los mesoyardangs permite, además, leer la dirección predominante de los vientos en la zona. Es una de las razones por las que el Campo de Piedra Pómez convoca a especialistas en geomorfología, la disciplina que estudia las formas del relieve y los procesos que las modifican.

El paisaje catamarqueño aporta pistas para comprender Marte

El interés científico del lugar llega hasta la investigación planetaria. Las megarriples del Campo de Piedra Pómez fueron comparadas con crestas eólicas transversales de Marte, formadas por la acción del viento sobre partículas y sedimentos.

Los estudios en la Puna permiten observar de manera directa cómo se originan, crecen y se transforman estas estructuras en condiciones de aridez y vientos intensos. Ese registro sirve como referencia para analizar relieves detectados por misiones espaciales en el planeta rojo, donde no es posible realizar observaciones de campo con la misma escala de detalle.

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Un mapa de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas sitúa los campos de megarrizaduras y mesoyardangs en el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido exige vehículos aptos y cuidado del área protegida

Visitar el campo implica atravesar caminos de altura y sectores sin servicios permanentes. Por eso, el acceso se realiza en vehículos 4x4 y se recomienda contratar guías locales o excursiones habilitadas, en especial para quienes no conocen los caminos de la Puna.

El ingreso principal parte desde El Peñón, una localidad con servicios limitados de alojamiento y gastronomía. El destino puede visitarse durante todo el año en horario diurno, aunque las condiciones de viento, frío, lluvias ocasionales y estado de los caminos requieren planificar el viaje y verificar la información antes de salir.

El área es protegida desde 2012 y el cuidado de sus reglas no es una formalidad. En abril de 2022, cuatro turistas ingresaron con cuatriciclos a sectores donde estaba prohibida la circulación y dejaron huellas sobre el terreno. El entonces jefe de la División de Guardaparques de Catamarca, Wilson Solohaga, advirtió que esas marcas podían tardar entre 30 y 40 años en desaparecer por acción natural del clima y el viento, según informó Infobae.

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El caso motivó denuncias civiles y penales de las autoridades provinciales y el secuestro de los cuatro vehículos. El antecedente expuso la fragilidad de una superficie que puede dañarse incluso con el tránsito fuera de los circuitos autorizados.

Para quien quiera recorrer la zona, las recomendaciones centrales son circular por las huellas autorizadas, no ingresar con vehículos a las zonas de formaciones, llevar agua y abrigo para la amplitud térmica, retirar todos los residuos y seguir las indicaciones de guías y guardaparques. La conservación es determinante en un terreno donde una huella fuera de circuito puede permanecer durante años.

El Campo de Piedra Pómez está ubicado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en el oeste de Catamarca y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a unos 35 kilómetros de El Peñón, principal punto de partida de las excursiones; a 63 kilómetros de la Villa de Antofagasta de la Sierra y a cerca de 550 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. El acceso requiere vehículos 4x4 y se recomienda realizarlo con guías locales habilitados por las condiciones de los caminos de altura.

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