Reforma laboral: el Gobierno asegura que el incentivo a la formalización creó 82.000 empleos en blanco en cuatro meses

Fotografía de archivo donde se observa a trabajadores en una fábrica de aluminio. EFE/José Pazos

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El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sumó 81.808 trabajadores registrados en el sector privado entre mayo y agosto. Desde su puesta en marcha, el mecanismo muestra una evolución creciente y ofrece uno de los primeros indicadores sobre el alcance de la iniciativa, que busca estimular la creación de empleo formal mediante una reducción de las contribuciones patronales.

En paralelo, la cantidad de empresas que recurrieron al beneficio también aumentó durante ese período. Pasó de 8.024 en mayo a 25.928 en agosto, lo que equivale al 5% del total de empleadores del ámbito privado. En promedio, cada firma incorporó 3,2 trabajadores bajo esta modalidad.

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La evolución mensual muestra que la utilización del mecanismo avanzó de manera continua. En el primer mes se registraron 18.914 contrataciones, número que trepó a 41.952 en junio y a 63.305 en julio, hasta llegar a un acumulado de 81.808 en agosto. Solo durante el último mes analizado se agregaron 18.503 trabajadores.

Al mismo tiempo, pese al impulso de la medida de incentivo a la formalización, los datos oficiales señalan que durante los cuatro meses del período analizado se perdieron alrededor de 35.600 empleos privados formales en términos netos.

El programa forma parte de la reforma laboral, sancionada en marzo pasado y reglamentada a fines de abril. Su objetivo es promover el ingreso al empleo registrado de personas en situación de informalidad, desocupados, monotributistas y ex empleados del sector público, a través de una disminución de los costos laborales no salariales.

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El RIFL contempla una disminución de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada contratación. Las alícuotas se fijaron en el 2% para los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo, y en un 3% para el INSSJP (PAMI).

Qué sectores concentran las nuevas contrataciones

El comercio, los servicios empresariales y la industria concentran el 62% de los puestos cubiertos a través del RIFL. El primero reúne la mayor cantidad, con 20.348 asalariados (24,9% del total), seguido por los servicios empresariales —que incluyen actividades inmobiliarias y de alquiler—, con 18.487 (22,6%), y la industria, con 12.031 (14,7%).

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El peso del programa sobre el empleo registrado de cada rubro presenta otro panorama. Hoteles y restaurantes lidera el ranking, con una participación del 2,9% (8.486 personas), seguido por la construcción, con el 2,2% (8.435), y los servicios empresariales, con el 2%.

La adhesión de los empleadores también muestra diferencias. En hoteles y restaurantes, el 9,2% de los establecimientos usó el beneficio, la proporción más alta entre las actividades relevadas. Detrás aparecen minería (8,3%), industria (7,6%), electricidad, gas y agua (7,4%) y construcción (7%).

Las firmas de hasta 10 empleados representan el 55,1% de los empleadores que utilizan el RIFL, con 14.281 casos. Otras 8.188 tienen entre 11 y 50 trabajadores. En conjunto, ambos segmentos reúnen el 87% de las empresas adheridas.

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La distribución cambia cuando se observa la cantidad de puestos cubiertos. Aquellas con más de 200 empleados, pese a ser apenas 969 (el 3,7% del total), explican el 32,2% de las contrataciones, con 26.343 personas.

Además, el peso de las grandes compañías en el régimen aumentó desde su puesta en marcha: pasó del 29% en mayo al 32,2% en agosto. En cambio, las de hasta 10 empleados redujeron su participación del 28,5% al 25,4%.

El desempeño por provincias

La distribución territorial también refleja una fuerte concentración en los principales distritos económicos del país. La provincia de Buenos Aires encabeza el listado, con 24.406 trabajadores, el 29,8% del total. CABA ocupa el segundo lugar, con 19.060 altas laborales (23,3%).

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Más atrás aparecen Córdoba, con 8.940 trabajadores (10,9%), y Santa Fe, con 7.431 (9,1%). En conjunto, estas cuatro jurisdicciones representan el 73% de las contrataciones realizadas bajo el régimen.

Al comparar las incorporaciones con el empleo registrado privado de cada provincia, las diferencias son más acotadas. El promedio nacional se ubica en el 1,3%, mientras que La Pampa presenta la mayor incidencia, con el 1,8%. Le siguen Catamarca y Córdoba, ambas con el 1,7%, y Neuquén, con el 1,6%.

En el extremo opuesto se encuentran Chubut y Santa Cruz, con una participación del 0,8% cada una. Misiones y Tierra del Fuego registran el 0,9%.

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El informe oficial aclaró: “La dinámica de contrataciones observada durante los primeros meses del RIFL permite caracterizar el alcance inicial del régimen. No obstante, para determinar su impacto en el nivel de empleo registrado será necesario realizar evaluaciones rigurosas una vez que se disponga de información suficiente. Sin embargo, la evidencia empírica previa obtenida del Programa de Inserción Laboral (PIL) respalda la hipótesis de que una reducción focalizada de costos laborales constituye una medida efectiva para impulsar la creación de empleo formal”.