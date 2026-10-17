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Un circuito de seis ejercicios combina cargas y peso corporal para trabajar el tren superior

La propuesta incorpora pausas definidas y movimientos funcionales que también requieren la participación de piernas y zona media para estabilizar el cuerpo

Un hombre con camiseta sin mangas utiliza una máquina de cables con agarres en un gimnasio rodeado de pesas.
Un circuito de seis ejercicios combina cargas y peso corporal para fortalecer el tren superior (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un circuito de tren superior que combina cargas, peso corporal y movimientos funcionales puede aportar variedad a una rutina de fuerza. La propuesta, basada en un programa de entrenadores de PureGym, reúne seis ejercicios con pausas definidas y demanda técnica, control de la carga y una progresión acorde al nivel de cada persona. Aunque el foco está puesto en pecho, espalda, hombros y brazos, varios movimientos involucran piernas y zona media para estabilizar el cuerpo.

La evidencia disponible respalda el entrenamiento de resistencia para aumentar fuerza y masa muscular en adultos sanos. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada por el British Journal of Sports Medicine analizó 178 estudios sobre fuerza y 119 sobre hipertrofia. El trabajo concluyó que todas las variantes de entrenamiento de resistencia superaron a no entrenar en ambos objetivos.

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La técnica y la carga determinan la seguridad del circuito

El programa propone realizar cada bloque con el descanso indicado. Antes de empezar, conviene hacer entre cinco y diez minutos de movilidad de hombros, cadera y muñecas, además de una entrada en calor progresiva. La carga elegida debe permitir completar las repeticiones previstas sin perder la postura.

El estudio del British Journal of Sports Medicine señala que las cargas superiores al 80% de una repetición máxima favorecieron las mayores ganancias de fuerza. Sin embargo, eso no implica que una persona sin experiencia deba entrenar con pesos máximos. Para aprender los ejercicios, la prioridad es dominar el recorrido, respirar de forma regular y detener la serie ante dolor agudo, mareos o pérdida de control.

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1. El press con pesa rusa se hace desde una base estable

Una mujer vestida de negro sostiene una pesa rusa en alto con una rodilla sobre una colchoneta en un parque con césped.
El primer movimiento consiste en el press con pesa rusa o kettlebell con una rodilla en el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer movimiento es el press con pesa rusa, o kettlebell, con una rodilla en el suelo. Se realizan dos series de 15 repeticiones por lado, con 60 segundos de descanso entre cada una. La posición inicial requiere colocar una rodilla apoyada y el pie contrario firme delante, con ambas piernas formando ángulos cercanos a 90 grados.

La pesa comienza a la altura del hombro, con la muñeca recta y el codo debajo de la carga. Desde allí, se contrae el abdomen y se empuja el peso hacia arriba hasta extender el brazo, sin encoger la parte superior del cuerpo ni arquear la zona lumbar. Luego, se desciende de forma controlada hasta recuperar la posición inicial. La mirada permanece al frente y el tronco debe mantenerse estable, sin inclinarse hacia los costados.

2. El remo invertido desarrolla espalda sin perder la alineación

El remo invertido con TRX plantea dos series hasta el fallo técnico, separadas por 60 segundos. “Al fallo” debe entenderse como el punto en que ya no es posible mantener una repetición correcta, no como la obligación de llegar al agotamiento total.

Para hacerlo, se sujetan las asas, se camina hacia delante y se inclina el cuerpo hacia atrás, manteniendo una línea recta desde los hombros hasta los tobillos. Luego, se flexionan los codos hacia atrás para acercar el pecho a las correas y se extienden los brazos de forma controlada.

Cuanto más horizontal sea la postura, mayor será la dificultad del ejercicio. Quienes recién comienzan pueden reducir la inclinación para facilitar el movimiento y mantener una técnica adecuada.

3. Las flexiones negativas priorizan el descenso bajo control

Mujer de cabello recogido haciendo flexiones sobre una colchoneta. Al fondo, una ventana, una planta, un sofá, una toalla y una botella de agua.
Las flexiones negativas exigen una fase de descenso controlada de tres a cinco segundos hacia el piso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones negativas consisten en bajar lentamente hasta el suelo. El plan marca dos series de 12 repeticiones y 60 segundos de pausa. Las manos se colocan apenas más abiertas que los hombros, mientras el cuerpo forma una línea continua desde la cabeza hasta los talones.

El descenso debe durar entre tres y cinco segundos. Los codos se orientan en diagonal hacia atrás, no completamente hacia los costados. Una vez cerca del piso, se pueden apoyar las rodillas para volver a la posición inicial si todavía no se logra subir con una flexión convencional. El control de la fase de bajada es el objetivo central del ejercicio.

4. Las cuerdas y el neumático requieren espacio y supervisión

En las battle ropes, el programa indica dos intervalos de 20 segundos de trabajo y 40 segundos de pausa, seguidos de 60 segundos antes del próximo ejercicio.

Con los pies al ancho de caderas y las rodillas ligeramente flexionadas, se toman los extremos de las cuerdas y se alternan ondas rápidas con cada brazo. El tronco debe permanecer firme; el impulso sale de hombros y brazos, no de movimientos desordenados de espalda.

5. El volteo de neumático combina fuerza de piernas, espalda y zona media

Una mujer con ropa deportiva levanta una rueda grande en un gimnasio con barras, anillas y discos de pesas.
El volteo de neumático demanda fuerza coordinada entre piernas, espalda y zona media (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volteo de neumático exige más precaución. La consigna de 16 vueltas debe adaptarse al tamaño y peso del neumático, así como al espacio disponible. Se parte con los pies cerca de la goma, cadera atrás, espalda neutra y manos por debajo del borde. Se empuja con las piernas para elevar el neumático y, al superar el punto de equilibrio, se cambia el agarre para impulsarlo hacia delante. No conviene intentar este movimiento sin enseñanza presencial si no se conoce la técnica.

6. El balón medicinal cierra el trabajo con potencia controlada

El circuito termina con cuatro series de 10 lanzamientos al suelo con balón medicinal, con 30 segundos de descanso. Se eleva el balón por encima de la cabeza sin exagerar la curvatura lumbar y se lo dirige al piso frente al cuerpo mediante una flexión coordinada de cadera, rodillas y brazos.

Después del impacto, se recoge el balón con una sentadilla, no con la espalda redondeada. El peso debe permitir mantener esa secuencia durante todas las repeticiones.

La revisión científica indica que las rutinas con varias series mostraron el mejor posicionamiento para hipertrofia, con beneficios comparables entre distintas cargas cuando el trabajo se sostiene de forma regular.

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