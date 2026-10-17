Panamá

El bolsillo no descansa en Panamá: gasolina, luz y comida empujaron el costo de vida en septiembre

La Contraloría reportó una aceleración del 0,2% en agosto al 0,5% en septiembre, mientras la variación acumulada frente al mismo mes de 2025 llegó al 2,8%.

Manos de una persona que sostienen una bolsa de papel marrón con un cartón de huevos, tomates y arroz frente a un surtidor de gasolina.
Los hogares panameños enfrentaron nuevos aumentos en combustibles, electricidad y alimentos durante septiembre, los principales impulsores del encarecimiento mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los precios de bienes y servicios volvieron a subir en Panamá durante septiembre de 2026, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles, la electricidad y los alimentos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual del 0,5% y una variación interanual del 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

PUBLICIDAD

El resultado muestra una aceleración frente al aumento del 0,2% registrado en agosto, después de varios meses de variaciones moderadas. El indicador nacional urbano alcanzó 102,5 puntos, tomando como referencia el año 2024, cuando se estableció una base de 100 para medir los cambios en los precios.

El IPC es un indicador que mide la evolución del costo de una canasta representativa de bienes y servicios adquiridos por los hogares. Su comportamiento permite evaluar la inflación y los cambios en el poder adquisitivo, ya que un aumento general de precios reduce la cantidad de productos que puede comprarse con el mismo ingreso.

PUBLICIDAD

Globo aerostático con cesta de supermercado llena de alimentos, dinero y mesa. Etiquetas de precios en aumento. Personas en el suelo y en una parada de autobús.
La inflación en Panamá volvió a acelerarse durante septiembre, después de registrar incrementos más moderados en agosto y reducciones en junio y julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante septiembre, el transporte registró el mayor incremento mensual, con un 1,7%, principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes, cuyos precios aumentaron un 5,5%. La subida estuvo relacionada con mayores costos del diésel, la gasolina y los productos utilizados para el mantenimiento de vehículos particulares.

Esta categoría también presentó el mayor aumento interanual de todo el índice, con un 11,2%, muy por encima del promedio nacional. Su comportamiento resulta relevante porque los gastos de movilización forman parte del presupuesto cotidiano de numerosos hogares y pueden influir en los costos de distribución de mercancías.

La división de vivienda, agua, electricidad y gas aumentó un 0,9% respecto a agosto, impulsada por un incremento del 4% en electricidad y del 2% en gas. Estos cambios reflejan mayores costos en servicios esenciales, que representan compromisos habituales dentro de los presupuestos familiares.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual del 0,5%, con aumentos en doce de sus trece clases. Las frutas se encarecieron un 1,9%, mientras las hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres subieron un 1,2%, según las mediciones de la Contraloría General de la República.

Primerísimo plano de una mano sosteniendo billetes de dólar arrugados frente a un surtidor de gasolina que muestra un precio de $6.14 por galón.
El transporte registró un encarecimiento interanual del 11,2%, la variación más elevada entre las divisiones que integran el Índice de Precios al Consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos específicos, las verduras frescas aumentaron un 5,6% durante septiembre, mientras las hortalizas de hoja o tallo subieron un 3,5%. También se registraron incrementos del 2,9% en frutas frescas y del 2,4% en huevos, aunque otros alimentos presentaron reducciones de precios.

El encarecimiento de la canasta alimentaria también se refleja en la comparación con septiembre de 2025, cuando los precios eran inferiores a los actuales. La división completa acumula un aumento interanual del 2,1%, mientras las frutas presentan una variación del 4,8% y las hortalizas del 6,2%.

Otros rubros registraron incrementos más moderados durante el noveno mes del año. Los muebles y equipos domésticos aumentaron un 0,4%, información y comunicación un 0,3% y salud un 0,2%. En contraste, las prendas de vestir y el calzado disminuyeron un 0,3%, mientras educación permaneció sin variación.

El comportamiento mensual muestra que la inflación no ha seguido una trayectoria uniforme durante 2026. El índice aumentó un 0,2% en enero, 0,1% en febrero y 0,9% en marzo, mientras abril registró un avance del 1,1%, el mayor incremento mensual observado hasta septiembre.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,5% en septiembre, con incrementos en frutas, verduras y otros productos de consumo habitual. REUTERS/José Luis González
Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,5% en septiembre, con incrementos en frutas, verduras y otros productos de consumo habitual. REUTERS/José Luis González

Posteriormente, los precios aumentaron un 0,3% en mayo, disminuyeron un 0,3% en junio y repitieron esa caída en julio. Durante agosto retomaron una variación positiva del 0,2%, tendencia que continuó en septiembre con un aumento más pronunciado.

Por regiones, la provincia de Panamá registró una inflación interanual del 3%, superior al promedio nacional urbano. En el resto de las áreas urbanas, la variación fue del 2,7%, lo que evidencia diferencias en el comportamiento de los precios entre las zonas consideradas en la medición.

El resultado de septiembre confirma que los hogares enfrentan precios superiores a los de un año atrás, aunque no todos los productos han aumentado en la misma proporción. El informe también registra reducciones interanuales del 2,1% en prendas de vestir y calzado, y del 0,4% en bebidas alcohólicas y tabaco.

La evolución del IPC constituye una referencia para analizar el costo de vida y las decisiones económicas de familias, empresas y autoridades. Aunque el indicador permite identificar qué productos y servicios están impulsando la inflación, no significa que todos los hogares experimenten exactamente el mismo aumento en sus gastos.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeÍndice de Precios al ConsumidorIPCGasolinaComidaGastos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De cómo un corresponsal de Infobae vivió el terremoto de 7.5 grados que azotó a Panamá

“Hoy, a una semana del terremoto, las réplicas continúan en la tierra y en mi mente, aunque con menor intensidad”

De cómo un corresponsal de Infobae vivió el terremoto de 7.5 grados que azotó a Panamá

Condenan en Panamá a un hombre a 33 años de cárcel por asesinato y detienen a otros cinco por homicidio y tentativa de homicidio

Los expedientes incluyen el asesinato de un hombre durante un asalto, dos investigaciones por homicidio y un ataque a tiros contra dos jóvenes de 19 años.

Condenan en Panamá a un hombre a 33 años de cárcel por asesinato y detienen a otros cinco por homicidio y tentativa de homicidio

746 réplicas, 13 mil damnificados y un solo muerto oficial: el terremoto de Panamá que no cuadra con las imágenes de pueblos arrasados

Un sismo de magnitud 7.5 devastó la península de Azuero hace una semana y las cifras del gobierno contrastan con la realidad sobre el terreno. Familias enteras duermen a la intemperie, 619 escuelas resultaron afectadas y la actividad sísmica podría extenderse dos meses más.

746 réplicas, 13 mil damnificados y un solo muerto oficial: el terremoto de Panamá que no cuadra con las imágenes de pueblos arrasados

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

El sismo del 9 de octubre dejó evidencias de deformaciones permanentes, mientras investigaciones históricas identifican otros riesgos geológicos para la zona metropolitana.

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, supera los 17,8 millones de pasajeros y crece un 15%

Casi dos millones de pasajeros utilizaron la terminal panameña durante septiembre.

Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, supera los 17,8 millones de pasajeros y crece un 15%

TECNO

Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que resume recetas de internet

Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que resume recetas de internet

Activa el modo Dragon Ball Super Beerus en WhatsApp

Crean un chip antifalsificación para joyas, trofeos y perfumes de lujo: LeBron James ya lo usó

Cómo secuestran WhatsApp con tu número, la SIM y cómo identificarlo

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

Siete películas que cambiaron de director antes de terminar el rodaje

MUNDO

Emmanuel Macron advirtió que los autores de las violentas protestas en Francia “serán perseguidos y castigados”

Emmanuel Macron advirtió que los autores de las violentas protestas en Francia “serán perseguidos y castigados”

Rumania interceptó y derribó dos drones en su espacio aéreo sobre el mar Negro

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina

Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de “arruinar” las protestas en Francia: “Buscan precipitar al país en el caos”

La Unión Europea cerró filas contra Rusia luego de que Donald Trump suspendiera las sanciones: "Debemos hacer más"