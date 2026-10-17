Política

“Muy importante”: el Gobierno celebró las declaraciones sobre la salud de León XIV, pero pide “prudencia” por el viaje del papa

El cirujano del Sumo Pontífice aseguró que no existen razones médicas para que cancele su gira por Argentina, Perú y Uruguay. La sentencia llegó a la Casa Rosada, que esta semana continuó con su agenda para seguir planificando la logística de la eventual visita. Aun así, piden esperar a lo que diga la Santa Sede

León XIV fue dado de alta este sábado tras la cirugía por cáncer de pulmón
León XIV fue dado de alta este sábado tras la cirugía por cáncer de pulmón
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El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la operación que se le practicó al papa León XIV el martes 13 de octubre, aseguró que no existen razones médicas para que el pontífice cancele su gira por América Latina, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Las declaraciones del especialista, formuladas a Vatican News, llegaron horas después de que el líder de la Iglesia católica abandonara el Hospital Gemelli de Roma tras cuatro días de internación.

Las declaraciones resonaron fuerte en la Casa Rosada, que en ningún momento dio por suspendido o cancelado el viaje. “Es muy importante que lo haya dicho”, afirmó una fuente con diálogo directo con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su responsabilidad la organización macro de la visita papal.

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Pese a todo, desde Presidencia pidieron “prudencia”. “Al fin y al cabo, es un comentario en un medio, por ahora no hay ninguna información oficial”, ratificaron, marcando que no hubo una comunicación de la Santa Sede que se pronunciara por una ratificación absoluta del viaje, pero tampoco de una cancelación o postergación.

La postura del médico despeja la principal incógnita que rodeaba al primer viaje apostólico de León XIV al continente americano. Días antes del alta, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había condicionado la travesía a la evolución clínica del papa. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, señaló el cardenal, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”.

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El 9 de noviembre será feriado nacional en ocasión de la visita oficial del Papa Leon XIV a la Argentina - La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV
Postal de una de las reuniones por la visita del papa León XIV entre el Gobierno nacional, autoridades eclesiátisticas y provinciales

León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado por la tarde. Al momento de dejar el centro médico, sus análisis de sangre arrojaban valores normales, la función cardíaca se encontraba en orden y el pulmón intervenido evolucionaba dentro de los plazos habituales para una cirugía de esas características. El pontífice regresó a la Santa Sede y, según se informó, este domingo rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Margaritora estimó que la recuperación completa del papa llegaría en unos diez días, dado que al momento de sus declaraciones ya había transcurrido casi una semana desde la intervención. “Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, precisó.

Con ese cálculo, el cirujano consideró viable la gira latinoamericana. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, afirmó.

El papa tiene una exigente gira por Sudamérica en noviembre. Foto: EFE
El papa tiene una exigente gira por Sudamérica en noviembre. Foto: EFE

El viaje que la Santa Sede planificó en territorio sudamericano implica una exigencia significativa para el Sumo Pontífice, de 71 años y recientemente diagnosticado de un tumor maligno de pulmón.

El itinerario contempla una visita a Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, luego una escala en la Argentina hasta el 11 y, finalmente, un recorrido por Perú hasta el 16 de ese mes. En este tipo de operaciones, es habitual que los médicos aconsejen no exponerse a viajes en avión por las diferencias de presión a las que se exponen los pulmones. El cronograma original del viaje que diagramó el Vaticano contiene más de diez vuelos, además de numerosos traslados y alocuciones en las diferentes ciudades a las que viajará.

Por ese motivo, esta semana hubo fuerte expectativa sobre cómo podía ser el postoperatorio de León XIV. Aunque el panorama sobre las posibilidades de la realización del viaje era pesimista, desde el Gobierno continuaron realizando actividades vinculadas a esa agenda. Las autoridades de comunicación de la Casa Rosada recibieron días atrás a autoridades de Eurovision y de Vatican Media para diagramar la logística de las transmisiones oficiales de cada una de las apariciones del Papa.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se ocupó esta semana de continuar con el monitoreo de las cápsulas de seguridad que se instalarán alrededor de los lugares por los que transitará el Papa. También comenzó a funcionar desde hace dos semanas una Unidad Especial dentro de la esfera de la Jefatura de Gabinete que integran varios integrantes del Gabinete y que tiene como único objetivo la organización logística de la visita. “Está funcionando todas las semanas y los equipos de las provincias se están juntando con el Episcopado. Eso no frenó”, confirmó una fuente inobjetable de la Presidencia.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el único funcionario que se había pronunciado públicamente era el vocero presidencial, Adrián Ravier, que compartió en X un video del medio Vatican News con las declaraciones de Margaritora. “‘No hay razones clínicas’ por las que el viaje del Papa León XIV planeado a Sudamérica en noviembre no deba llevarse a cabo”, escribió.

La publicación de Adrián Ravier sobre las declaraciones vinculadas a la salud del papa León XIV
La publicación de Adrián Ravier sobre las declaraciones vinculadas a la salud del papa León XIV (X)

El adenocarcinoma pulmonar que motivó la cirugía no fue descubierto a partir de síntomas respiratorios ni mediante un control específico del pulmón. La lesión apareció en imágenes de rutina del abdomen, donde las bases pulmonares resultaban visibles por la posición del diafragma.

“El descubrimiento del tumor maligno de pulmón fue absolutamente fortuito como, por desgracia, sucede con frecuencia”, explicó Margaritora. El cirujano detalló que la mancha se ubicaba en una zona que los estudios abdominales alcanzan a captar gracias a la forma del diafragma, similar a un paracaídas. Si el tumor hubiera estado un poco más arriba, probablemente habría pasado inadvertido.

El especialista vinculó el caso con una realidad frecuente en los tumores pulmonares, que en sus etapas iniciales pueden no provocar señales perceptibles. “El Santo Padre no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente”, sostuvo.

La cirugía practicada el martes 13 de octubre implicó retirar el lóbulo inferior derecho del pulmón, donde se alojaba el tumor. Margaritora la describió como un procedimiento habitual para lesiones pulmonares de determinado tamaño, aunque reconoció que operar a un papa alteró por completo la dimensión humana del proceso.

“En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria”, señaló el cirujano, quien explicó que la práctica médica indica extirpar todo el lóbulo afectado en casos similares. La operación transcurrió sin complicaciones.

Durante la recuperación, el pontífice se mostró colaborador con el equipo médico. Margaritora relató que León XIV se mantuvo tranquilo y respetuoso de las indicaciones de los profesionales. Cuando intentaron relevarlo de una tarea en la capilla del hospital, el papa respondió: “No importa, puedo hacerlo, lo hago”.

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