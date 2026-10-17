Más de 14 mil jóvenes salvadoreños ya están inscritos como becados universitarios para el ciclo 2027

Los estudiantes seleccionados acceden a sus carreras sin asumir costos de matrícula, colegiaturas o cursos de admisión./ (Dirección de Integración)

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Más de 14 mil jóvenes salvadoreños ya están inscritos como becados universitarios para el ciclo 01/2027, de acuerdo con un comunicado de la Dirección de Integración. El programa forma parte de la estrategia anunciada por el presidente Nayib Bukele en agosto, cuando informó que el Gobierno pondría a disposición 50 mil becas para estudios superiores, formación técnica y cursos vocacionales.

La asignación de los beneficios para 2027 ya está en marcha. Desde el martes 13 de octubre, los aspirantes comenzaron a acudir a las unidades de nuevo ingreso de universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional para entregar documentos y completar los trámites de matrícula.

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El proceso se desarrolla en instituciones de los 14 departamentos del país. Según la Dirección de Integración, los estudiantes pueden proponer carreras y universidades, además de optar por modalidades presenciales, semipresenciales o virtuales. La decisión final depende de los criterios de admisión y los cupos de cada centro educativo.

El programa educativo ofrece alternativas presenciales, semipresenciales y virtuales en instituciones de los 14 departamentos del país./ (Dirección de Integración)

Los beneficiarios que ya recibieron la confirmación de su plaza deberán formalizar su inscripción. El comunicado señala que los trámites serán gratuitos y que los jóvenes no deberán realizar pagos por matrícula, colegiaturas ni cursos de admisión.

El 23 de agosto, el presidente Bukele presentó en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador, ante miles de estudiantes de bachillerato de institutos nacionales el programa de becas. El mandatario anunció 50 mil becas para 2026 y afirmó que la iniciativa tendría continuidad en los años siguientes.

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La oferta incluye carreras universitarias, capacitación técnica y cursos vocacionales. El plan contempla alternativas para quienes residen fuera de San Salvador o necesitan compatibilizar los estudios con un empleo, a través de opciones semipresenciales y virtuales.

Los aspirantes concluyeron una etapa de formación previa para elegir entre más de 600 carreras en 46 instituciones de educación superior./ (Dirección de Integración)

Durante aquel anuncio, el Gobierno indicó que había 40 instituciones vinculadas al programa y 36 mil cupos universitarios disponibles. También informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañaría la iniciativa con un acuerdo de USD 100 millones para respaldar el financiamiento de las becas en el largo plazo.

La Dirección de Integración explicó que los aspirantes completaron un Proceso Formativo antes de acceder a la certificación que les permite postularse a las distintas alternativas educativas. Para el actual ciclo de admisión, hay 46 instituciones de educación superior disponibles y más de 600 opciones de carrera para los cerca de 20 mil estudiantes que obtuvieron el derecho de aspirar al beneficio.

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El presupuesto de 2027 prevé más recursos para educación y becas

El avance de las inscripciones coincide con el aumento de recursos proyectado para el sector educativo en el Presupuesto General del Estado de 2027. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de USD 3,416 millones para Educación, cifra equivalente al 27.5% del gasto público previsto y al 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.

El Ministerio de Hacienda propuso a la Asamblea Legislativa una partida de 3.416 millones de dólares para el área de Educación en 2027./ (Dirección de Integración)

El monto supera los USD 1,683,3 millones aprobados para Educación en 2026. La propuesta aún debe completar el trámite legislativo, pero el Gobierno ha planteado que parte de los fondos provendrá de una reasignación de USD 40 millones desde las áreas de Seguridad y Defensa.

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El proyecto contempla USD 90 millones para becas universitarias, además de partidas para conectividad escolar, reducción de la brecha digital, entrega de computadoras y tabletas, uniformes, útiles, infraestructura y el programa Dos Escuelas por Día.

La expansión de las becas busca ampliar la continuidad educativa después del bachillerato. Para los estudiantes que ya obtuvieron una plaza, el siguiente paso será concluir la matrícula en las instituciones que los admitieron para iniciar sus estudios en 2027.