Las fotos del velatorio de Fernando Confessore: compañeros, familiares y amigos lo despiden con profunda tristeza

El meteorólogo de TN murió a los 58 años tras sufrir una insuficiencia cardíaca. Sus seres queridos, colegas y público se congregan para darle el último adiós.

Jorge Macri camina por una acera frente a un club social, acompañado por un camarógrafo con una cámara de video al fondo
Guillermo Lobo empezó a trabajar en TN el mismo día que Fernando Confessore (RSFotos)
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Marcelo Bonelli fue uno de los primeros en acercarse a la sala velatoria
Marcelo Bonelli fue uno de los primeros en acercarse a la sala velatoria
Gonzalo Aziz, excompañero de Confessore en TN, actualmente en Infobae
Gonzalo Aziz, excompañero de Confessore en TN, actualmente en Infobae
Roxy Vázquez conducía el noticiero en el que participó Confessore
Roxy Vázquez conducía el noticiero en el que participó Confessore
El meteorólogo Matías Bertolotti, quien definió a Confessore como "mi mentor", y Daiana Lombardi, su compañera en la primera mañana de TN
El meteorólogo Matías Bertolotti, quien definió a Confessore como "mi mentor", y Daiana Lombardi, su compañera en la primera mañana de TN
Lorena Maciel, conductora de la señal de noticias, presente para despedir a su compañero
Lorena Maciel, conductora de la señal de noticias, presente para despedir a su compañero
Ricardo Pipino, productor general de TN en sus inicios
Ricardo Pipino, productor general de TN en sus inicios
Un hombre y una mujer caminan por una acera hacia una puerta mientras una persona con una cámara los graba desde la calle
El periodista Marcos Barrocca y su esposa Valeria
La tristeza de Candela, Julieta y Jimena, las hijas de Fernando Confessore, en el velatorio de su padre
La tristeza de Candela, Julieta y Jimena, las hijas de Fernando Confessore, en el velatorio de su padre
La periodista Eleonora Pérez Caressi, de un recordado paso por TN en La Viola
La periodista Eleonora Pérez Caressi, de un recordado paso por TN en La Viola
Valeria Sampedro, actual conductora de Arriba Argentinos
Valeria Sampedro, actual conductora de Arriba Argentinos
Franco Mercuriali, conductor de la noche de TN, y su esposa, Mica Grinza
Franco Mercuriali, conductor de la noche de TN, y su esposa, Mica Grinza
Diego Ruscitti, integrante de TN Deportivo
Diego Ruscitti, integrante de TN Deportivo
Gustavo Tubio, histórico periodista de TN
Gustavo Tubio, histórico periodista de TN
Diego Poggi, excompañero de TN
Diego Poggi, excompañero de TN
Fernando Vigo, de TN y La Viola, y Manu Jove, hoy en Infobae
Fernando Vigo, de TN y La Viola, y Manu Jove, hoy en Infobae
Mariana Mactas, columnista de espectáculos
Mariana Mactas, columnista de espectáculos
Ignacio González Prieto, periodista de policiales
Ignacio González Prieto, periodista de policiales
Leo Paradiso, periodista deportivo hoy en América, también tuvo su paso por TN
Leo Paradiso, periodista deportivo hoy en América, también tuvo su paso por TN
Nacho Prieto, actual conductor de Arriba Argentinos
Nacho Prieto, actual conductor de Arriba Argentinos

Fotos: RSFotos

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