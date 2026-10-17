Las fotos del velatorio de Fernando Confessore: compañeros, familiares y amigos lo despiden con profunda tristeza

Guillermo Lobo empezó a trabajar en TN el mismo día que Fernando Confessore (RSFotos)
17 Oct, 2026 11:20 a. m.Actualizado: 17 Oct, 2026 12:20 p. m. EST
Marcelo Bonelli fue uno de los primeros en acercarse a la sala velatoria Gonzalo Aziz, excompañero de Confessore en TN, actualmente en Infobae Roxy Vázquez conducía el noticiero en el que participó Confessore El meteorólogo Matías Bertolotti, quien definió a Confessore como "mi mentor", y Daiana Lombardi, su compañera en la primera mañana de TN Lorena Maciel, conductora de la señal de noticias, presente para despedir a su compañero Ricardo Pipino, productor general de TN en sus inicios El periodista Marcos Barrocca y su esposa Valeria La tristeza de Candela, Julieta y Jimena, las hijas de Fernando Confessore, en el velatorio de su padre La periodista Eleonora Pérez Caressi, de un recordado paso por TN en La Viola Valeria Sampedro, actual conductora de Arriba Argentinos Franco Mercuriali, conductor de la noche de TN, y su esposa, Mica Grinza Diego Ruscitti, integrante de TN Deportivo Gustavo Tubio, histórico periodista de TN Diego Poggi, excompañero de TN Fernando Vigo, de TN y La Viola, y Manu Jove, hoy en Infobae Mariana Mactas, columnista de espectáculos Ignacio González Prieto, periodista de policiales Leo Paradiso, periodista deportivo hoy en América, también tuvo su paso por TN Nacho Prieto, actual conductor de Arriba Argentinos
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