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Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

La insólita acción protagonizada por Tomás Asprea afectó a las aspiraciones de la UAI Urquiza, que empató con Liniers y está contra las cuerdas a dos fechas del final

Tomás Asprea convirtió en su propio valla en la igualdad 1-1 ante Liniers
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La Primera B Metropolitana, tercera categoría del fútbol argentino, ingresó en su recta de definiciones porque el campeonato inició este fin de semana la fecha 40 de 42 jornadas estipuladas en el calendario. Bajo ese contexto, UAI Urquiza estaba obligado a ganar en su visita a Liniers para intentar salir de zona de descenso, pero solo igualó 1-1 en un partido marcado por el extraño gol en contra de Tomás Asprea, que abrió el resultado en favor del dueño de casa.

A los 28 minutos del primer tiempo, Valentín Albano se dispuso a realizar un saque de banda para El Furgón, y se la entregó a Asprea en un costado de la cancha, a centímetros de la línea mitad. Sin dudarlo, Asprea impactó su primer toque con un fuerte pelotazo para intentar despejar, pero el balón tomó otra dirección y agarró desprevenido al arquero Ignacio Viain, quien no pudo evitar que se metiera en su valla para el 1-0 de Liniers.

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Cabe destacar que Tomás Asprea es el portador de la camiseta número 10 de su equipo, tiene 31 años y posee una dilatada trayectoria en clubes del ascenso argentino. El atacante surgido de Arsenal de Sarandí jugó en Comunicaciones, Ferro, Gimnasia de Mendoza y Talleres de Remedios de Escalada, sumado a un breve paso por Belgrano de Córdoba en la Primera Nacional, y emigró durante 2025 a Santiago Morning de Chile. Luego de esa experiencia, retornó a la Argentina a partir de este año.

El relator de la transmisión de LPF Play no pudo evitar contener la sorpresa después de esta jugada: “El blooper de Asprea. Increíble, no habrá consuelo ajeno...”. El futbolista se llevó las manos a la cabeza y se tapó la cara con la camiseta en su camino hacia el saque del medio sin poder creer lo que había sucedido.

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Luego de esa insólita acción, UAI Urquiza luchó desde atrás y alcanzó la paridad en una de las últimas jugadas del compromiso, también en contra. Julián Canosa marcó en su propia valla a los 96 minutos de juego y todo quedó en tablas en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el cuadro visitante quedó muy comprometido en la zona baja después de dejar escapar puntos ante un rival directo. Permanece anteúltimo con 39 unidades, muy lejos del último Ituzaingó (16, descendido) y ocupa el segundo y último cupo de descenso a la Primera C.

Esto se agrava porque CADU (41), Flandria (42), Brown de Adrogué (42), Argentino de Quilmes (44), Argentino de Merlo (44) y Deportivo Merlo (45) todavía deben jugar su partido de la fecha y, según los resultados que ocurran, podrían afectar las aspiraciones de la UAI con dos encuentros por jugar. Liniers escaló a 45 unidades y dio un pase clave para la permanencia.

En la parte alta de la tabla, Excursionistas se medirá este sábado desde las 15:00 a San Martín de Burzaco como visitante con la posibilidad de abrochar su ascenso a la Primera Nacional.

Al término de la Fase Regular, del 2° al 9° se jugará un Reducido entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre por el otro ascenso en disputa a la Segunda División.

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