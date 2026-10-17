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Las 8 medidas para preparar la casa y el jardín antes de lluvias intensas

Anticipar reparaciones, resguardar elementos expuestos y contar con un plan familiar permite enfrentar eventos meteorológicos adversos con mayor seguridad

Acuarela de un balcón con macetas, flores, un sofá de madera con cojines y líneas de lluvia en el fondo.
La preparación anticipada de la vivienda y el jardín reduce los riesgos durante las lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las lluvias intensas pueden desbordar canaletas, afectar techos y acumular agua cerca de los cimientos. Preparar la vivienda y el jardín antes de una tormenta permite reducir esos riesgos y organizar una respuesta ante una posible inundación.

1. Las canaletas y bajadas deben conducir el agua lejos de la vivienda

Un hombre subido en una escalera retira hojas secas de la canaleta de un tejado y las deposita en un cubo negro.
Las canaletas despejadas conducen el agua lejos de los cimientos y disminuyen las filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer control alcanza a las canaletas y los bajantes. Hay que retirar hojas, ramas y otros residuos, y luego comprobar con una manguera que el agua circule sin obstrucciones ni pérdidas. También conviene verificar que la descarga no quede junto a los cimientos.

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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aconseja mantener despejados los canales y desagües exteriores para disminuir el ingreso de agua al edificio.

2. Una revisión del techo permite detectar daños antes del temporal

Un hombre con casco blanco de seguridad señala una viga de madera en el techo de una construcción mientras sostiene planos en papel.
La inspección de tejas, sellos y uniones permite detectar daños antes del temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tejas, piezas sueltas, sellos deteriorados y suciedad acumulada pueden favorecer filtraciones. La nota del sitio especializado en hogares, Better Homes & Gardens, firmada por Timothy Dale, propone revisar el techo al menos una vez al año y después de tormentas importantes.

También recomienda solicitar la evaluación de un profesional de techos cuando la inspección o la reparación excedan las posibilidades del propietario. Los puntos de unión y sellado requieren especial atención.

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3. Los objetos del exterior deben guardarse o quedar sujetos

Mesa de exterior con mantel blanco, ocho puestos de platos dorados, copas, velas, centros florales, árbol con guirnaldas de luces y casa blanca de fondo.
Los muebles, recipientes y artefactos deben guardarse o sujetarse para evitar desplazamientos por el viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viento puede desplazar muebles, recipientes, artefactos y ramas caídas. Antes de que llegue la lluvia, los elementos móviles deben trasladarse a un espacio cubierto; si no es posible, deben asegurarse y cubrirse, según la Cruz Roja Americana.

4. Ventanas y puertas necesitan cierres y sellos revisados

Primer plano de una mano sujetando una espátula de metal y madera, aplicando masilla blanca en una grieta vertical en una pared blanca junto a una ventana
Los cierres y sellos revisados limitan el ingreso de agua durante las ráfagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar aberturas evita que el agua entre con ráfagas de viento. Es útil revisar marcos, puertas y ventanas en busca de grietas o separaciones, y reparar los sellos cuando sea necesario.

Frente a un fenómeno con vientos fuertes, pueden requerirse protecciones temporales para las superficies de vidrio. Entre las recomendaciones de esa institución figura el uso de persianas de tormenta o paneles previamente cortados para proteger ventanas.

5. La bomba sumergible de desagote debe funcionar y tener salida libre

Un tanque de agua cilíndrico de color beige ubicado junto a la pared de una casa, rodeado de macetas con plantas y vegetación.
La bomba de desagote necesita funcionar correctamente y contar con una salida libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas con sótano o espacio de acceso bajo el piso, la bomba de desagote pluvial puede limitar la acumulación de agua. Para probarla, se puede verter agua en el pozo y comprobar que se active y la evacúe.

Si no funciona o la tubería de desagüe está bloqueada, corresponde repararla antes del temporal. La institución aconseja considerar un respaldo mediante batería, una medida útil cuando una tormenta provoca cortes eléctricos.

6. La poda preventiva reduce el riesgo de ramas sobre la casa

Hombre de mediana edad arrodillado en un jardín verde, usando guantes amarillos y tijeras de podar para recortar un arbusto pequeño.
La eliminación de ramas secas o debilitadas reduce el riesgo de daños sobre la vivienda y los vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ramas muertas, debilitadas o demasiado próximas a una vivienda pueden romperse con el viento y causar daños en techos, revestimientos, vehículos o vidrios. La poda debe hacerse antes de la tormenta y con criterios de seguridad.

La guía original sugiere retirar las ramas sueltas y secas; también se recomienda recortar o retirar árboles que puedan caer sobre la casa. Para tareas que impliquen altura, herramientas de corte o ejemplares de gran porte, se requiere un profesional capacitado.

7. El jardín puede cubrirse y contar con una vía para desviar el agua

Macetas con plantas de albahaca, menta y romero en la ventana de una cocina de piedra, frente a un patio con lavanda y mesa de madera.
Las cubiertas, los tutores y las barreras ayudan a proteger las plantas y desviar el excedente de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas pequeñas pueden protegerse con cubiertas de vidrio o plástico sujetas con peso, mientras que una lona fijada con estacas puede resguardar coberturas vegetales y especies bajas. Las plantas débiles pueden necesitar tutores.

Si el jardín está en una zona baja, una zanja o barrera puede conducir el excedente hacia otro sector. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomienda mantener materiales como láminas plásticas, arena y sacos de arena para medidas temporales de protección.

8. Un plan y kit permiten actuar sin demoras si hay evacuación

Mochila abierta con agua, lata, alimentos, botiquín, linterna, radio, mascarilla, silbato y documentos sobre una mesa de madera.
Un plan familiar y un kit con suministros básicos permiten actuar con rapidez ante una evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada hogar debe definir cómo se comunicará, dónde se reunirá y qué ruta utilizará si las autoridades ordenan evacuar. El kit básico puede incluir:

  • Agua, alimentos no perecederos y medicamentos
  • Linterna, radio a batería, baterías adicionales y botiquín
  • Abrelatas manual, cargadores y copias de documentos importantes
  • Suministros específicos para niñas y niños, personas con necesidades médicas y animales

La guía de preparación de la Cruz Roja Americana recomienda disponer de un galón de agua por persona y por día, equivalente a unos 3,8 litros, con reservas suficientes para tres días en caso de evacuación y para dos semanas en el hogar. Además, aconseja guardar los documentos importantes en recipientes resistentes al agua y por encima del nivel que podría alcanzar una inundación.

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