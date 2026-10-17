Quiénes son los famosos que aparecen nombrados en la denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa

Hernán Casciari, en el centro de la denuncia (Candela Teicheira)

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La denuncia penal por presunta estafa contra el escritor Hernán Casciari y su empresa Orsai Audiovisuales S.R.L. no solo puso en la mira al autor de Más respeto que soy tu madre, sino que arrastró los nombres de actores, conductores y artistas que, según los 18 denunciantes, funcionaron como garantía de confianza para convencerlos de invertir. La presentación judicial, a la que accedió este medio, menciona de forma recurrente a Diego Peretti, Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán y otros referentes del espectáculo argentino cuya imagen fue asociada a los proyectos audiovisuales que hoy son objeto de la investigación radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante aclarar que ninguno de los famosos mencionados figura como imputado en la causa. Sin embargo, los testimonios de los damnificados que integran el escrito judicial —presentado por el abogado Ariel Gil Ces— describen un mecanismo en el que la participación pública de figuras reconocidas resultó determinante para que miles de personas compraran bonos con la expectativa de obtener un retorno económico que, en la mayoría de los casos, no superó el 3 % de lo invertido.

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Diego Peretti, director y protagonista de La muerte de un comediante. Según la denuncia, concentra la mayor cantidad de adherentes: 10.139 personas compraron bonos para financiarla (Foto: Jaime Olivos)

El actor Diego Peretti ocupa un lugar central en la denuncia. La muerte de un comediante, la película que dirigió y protagonizó, concentra la mayor cantidad de reclamos: 10.139 personas compraron bonos para financiarla y el proyecto recaudó más de USD 1.800.000, según el escrito judicial. Casciari promocionó la película afirmando que la sola presencia de Peretti garantizaba que las plataformas de streaming la adquirirían “por millones” y que los inversores duplicarían o triplicarían su capital.

Varios denunciantes coinciden en que la figura de Peretti fue un factor decisivo para invertir. Maricela Ballatore, que aportó USD 1.000, declaró en la causa: “Cuando apareció la propuesta de La muerte de un comediante, con Diego Peretti como actor y director, nos pareció un verdadero golazo”. Facundo Pedrotti afirmó que Casciari dijo en el programa Perros de la Calle que “a las plataformas no les importaba cómo era el guion de la película, sino que ya con que Peretti sea el actor, las plataformas la iban a comprar por millones”.

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Pero la mención al actor no se limita a la promoción. Una de las denunciantes, Marcia Ruetsch Cortés, relató que durante la presentación de la película en el Festival de Chicago, la cuenta oficial de Instagram de Peretti —administrada, según el escrito, por su pareja— respondió a un reclamo por mensaje privado. En esa conversación, se reconoció que Orsai había cometido “desprolijidades” atribuidas a su “inexperiencia”, aunque se desmarcaron de los cuestionamientos financieros. Tras el intercambio, la socia productora fue eliminada de los seguidores de la cuenta del actor.

Darío Barassi, protagonista de Canelones, junto a Casciari

En declaraciones públicas recogidas por Socios del Espectáculo, Barassi también se refirió al tema. El actor, que protagoniza Canelones junto a Llinás, Rada y Arturo Bonín, grabó un video promocional invitando a invertir en el proyecto. “Vos podés ser productor, vos podés ayudar a financiarla, pero no es una ayuda. Estás invirtiendo en un proyecto que va a ser muy divertido”, se lo escucha decir en el fragmento difundido por la periodista Pía Shaw. Según el programa, Barassi aclaró que había hecho el video promocional sin saber lo que sucedería después.

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Andy Kusnetzoff, el conductor de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play ganador del Martín Fierro de Oro, aparece en la denuncia como el canal principal a través del cual los inversores conocieron la propuesta de Orsai. Al menos 12 de los 18 denunciantes declararon haberse enterado de los proyectos audiovisuales en el ciclo de Kusnetzoff.

Andy Kusnetzoff, conductor de Perros de la Calle, el programa donde Hernán Casciari anunciaba los proyectos

La denuncia incluye como prueba fragmentos del programa en los que Casciari afirmaba: “Vas a ganar. Vos ponés cincuenta dólares y el año que viene vas a tener bastante más que eso”. En otro segmento, ante la advertencia del propio conductor de que no asegurara resultados, el escritor insistió: “Con esta sí puedo. Van a ganar”. Los denunciantes sostienen que esas declaraciones, emitidas en un programa de alta audiencia con la participación de los conductores y panelistas, generaron un marco de confianza que los llevó a invertir.

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Sebastián Angelini, que invirtió USD 2.900 —todos sus ahorros—, declaró que “Casciari, sumado a los conductores y panelistas del programa, incentivaban a la compra de bonos por parte de los oyentes, aduciendo que quien comprara no solo recuperaría el dinero, sino que lo duplicaría o triplicaría”. Joaquín Aranda, que aportó USD 3.000, recordó que el escritor expresó en el programa: “No te vamos a cagar” y “se van a llenar de plata”.

Kusnetzoff también está vinculado a otro de los proyectos cuestionados. El documental D.A.M. (Mi Historia con Diego), anunciado en diciembre de 2024 por el propio conductor junto a Casciari en Perros de la Calle, fue presentado como un proyecto basado en videos inéditos de Diego Maradona con un relato del propio Kusnetzoff. Según la denuncia, la venta de bonos para ese proyecto continúa abierta pese a que los derechos de imagen de Maradona no fueron resueltos y a que Casciari declaró públicamente que Orsai Audiovisuales “ya no existía”.

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Justina Bustos aparece en la denuncia por la financiación de Sola en el Paraiso, su documental sobre su experiencia en la pandemia, que se hizo con el aporte de 938 socios productores

La actriz Justina Bustos aparece mencionada en relación con Sola en el Paraíso, un documental sobre su experiencia durante la pandemia que fue financiado con aportes de 938 socios productores. El proyecto, presentado como una producción con fines de explotación comercial, terminó subido al canal personal de YouTube de la actriz —con escasos seguidores, según los denunciantes— sin consulta previa a los inversores y sin que mediara un anuncio.

María Alecia Izturriaga, una de las denunciantes que compró un bono de USD 50 para ese documental, relató que se enteró por un comentario de otro socio de que Bustos había publicado el material. “Yo sinceramente suponía que todavía estaban tratando de sacarle algunas monedas en diferentes mercados, o que, en última instancia, nos avisarían para subirla al canal de Orsai. Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar”, declaró en el escrito judicial.

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El elenco de Canelones —que incluye a Darío Barassi, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán y Arturo Bordón— fue otro de los factores que los denunciantes señalan como determinante para invertir. Marcelo Vaccarili, que aportó USD 1.200 en ese proyecto, declaró: “Cuando los actores elegidos fueron actores reconocidos como Barassi, Rada, Llinás y Bordón, no tuve dudas del éxito de la serie”.

El proyecto Canelones acumuló 5.495 participaciones y fue anunciado inicialmente como una miniserie de seis capítulos. Según la denuncia, mutó luego a una serie de cuatro episodios y finalmente a una película, sin que se presentaran rendiciones económicas diferenciadas para cada etapa. Su estreno en cines fue anunciado para el 6 de agosto de 2026.

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Una escena de la película "Canelones", que figura en la denuncia

La denuncia menciona también a Christian “Chiri” Basilis, coguionista de varias de las producciones, a Javier Beltramino, codirector de La muerte de un comediante junto a Peretti —quien, según un denunciante, expresó en un grupo de Telegram su descontento con Orsai y denunció “la dilapidación de recursos durante el rodaje”—, y a Walter Gammarota, señalado en múltiples testimonios como la persona que gestionaba la comunicación con los socios productores y que, según varios denunciantes, bloqueó a quienes reclamaban información.

En los testimonios televisivos recogidos por Socios del Espectáculo y Tapones de Punta, los damnificados también mencionaron a Pedro Saborido, Felipe Pigna, Liniers y Tamara Tenenbaum como autores cuyos nombres fueron utilizados para promocionar el proyecto Cinco Guiones, y al futbolista uruguayo Sebastián Fernández, quien según la denuncia prestó su cuenta bancaria en el Banco Santander de Uruguay para recaudar los fondos de La Uruguaya ante las dificultades de Orsai para abrir una cuenta propia.

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El escritor Hernán Casciari, según los testimonios de los denunciantes en medios y en la propia denuncia, respondió a los reclamos de los socios productores con la frase “demándenme”. Cuando se le solicitaron explicaciones sobre los gastos, les indicó que “si no eran suficientes las explicaciones dadas, podían recurrir a la instancia legal”. Las 18 cartas documento enviadas a los domicilios de Orsai Audiovisuales y del propio Casciari fueron rechazadas o no obtuvieron respuesta, según consta en el escrito.

La causa tramita ante la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). También pidieron una auditoría contable de Orsai Audiovisuales y la convocatoria de Casciari a declaración indagatoria.

Nicolás Espósito, uno de los 18 firmantes de la denuncia, afirmó en el cilo que conduce por Youtube Tomás Dente, Tapones de Punta, que no buscan calificar la situación como estafa: “Nosotros principalmente lo que buscamos son respuestas. Lo que pedimos fue transparencia y, como no respondieron la carta documento, tuvimos que avanzar por medios legales”. El exfutbolista José “Pepe” Chatruc, que también invirtió en un proyecto de Orsai, declaró en Socios del Espectáculo que aún “elige creer”, aunque reconoció estar “deprimido” por la situación.