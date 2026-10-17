Guantes rosas para poner el cáncer de mama en agenda y no bajar los brazos

Patricia Sosa, Moria Casán y Graciela Borges.

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En la antesala del 19 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, el rosa cambia de registro. Esta vez no está en un lazo ni en una cinta: aparece sobre unos guantes de boxeo, elegidos para poner el cáncer de mama en agenda y no bajar los brazos.

La imagen es el punto de partida de la 13ª edición de Manos de Mujer, la campaña de concientización de la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi. Diez mujeres de la cultura, el espectáculo, la comunicación y la moda se sumaron a una serie de retratos que propone correr el foco de la fragilidad y hablar de prevención con otra energía.

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La campaña utiliza guantes de boxeo rosas como metáfora de la fortaleza y la constancia en el cuidado de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los guantes rosas cambian el tono de Octubre Rosa

Los guantes no buscan presentar la enfermedad como una pelea individual ni prometer fórmulas heroicas. Funcionan como una metáfora visual de la fortaleza, la constancia y la decisión de cuidar la propia salud. La consigna de la campaña, “El valor de cuidarnos, sin bajar los brazos”, se apoya en esa idea.

Graciela Borges, Moria Casán, Patricia Sosa, Dominique Metzger, María Vázquez, Agustina Rossi, Elina Costantini, Vero Lozano, Amalia Amoedo y Camila Romano protagonizan las imágenes. Sus recorridos son diferentes, pero los retratos las reúnen en torno de una misma conversación: la importancia de prestar atención al cuerpo, realizar los controles indicados y consultar sin demoras frente a un cambio que genere inquietud.

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Dominique Metzger, Elina Costantini y Agustina Rossi.

Detrás de cámara participaron Federico de Bartolo, Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera. Cada fotógrafo trabajó con una protagonista para construir una imagen personal, atravesada por el color rosa y la presencia de los guantes.

Las fotos no funcionan como una sucesión de poses ni como una postal de ocasión. En algunas, el gesto se vuelve frontal; en otras, aparece una mirada más serena. Los guantes cambian de lugar, de luz y de actitud, pero conservan su función: interrumpir la escena para traer al primer plano una conversación que muchas veces se posterga.

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María Vázquez, Camila Romano, Vero Lozano y Amalia Amoedo.

Esa variedad le da espesor a la serie. Hay trayectorias asociadas al cine, la televisión, la música, el diseño y la gestión cultural, aunque en cada imagen el punto de encuentro es el mismo. El rosa, que durante octubre suele ocupar vidrieras, lazos y fachadas, deja de ser un fondo decorativo y toma la forma concreta de un objeto que pesa, se ajusta a las manos y obliga a mirar.

Los datos muestran la dimensión del cáncer de mama en Argentina

La potencia de esa escena tiene una explicación que va más allá de la foto. El cáncer de mama es el carcinoma más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres. En Argentina, también es la enfermedad oncológica más frecuente en esta población.

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El cáncer de mama es la afección oncológica más prevalente entre la población femenina en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las últimas estimaciones disponibles para 2024 registraron 20.750 nuevos casos de cáncer de mama en el país, equivalentes al 29,9 % de los tumores malignos diagnosticados en mujeres. Ese mismo año se contabilizaron 5.912 muertes por esta causa. Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional del Cáncer en sus informes de incidencia y mortalidad.

La enfermedad se origina cuando células de la mama se multiplican de manera anormal y forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer, aunque la probabilidad aumenta con la edad, en especial después de los 50 años.

La prevención no responde a una única receta

Los antecedentes personales de cáncer de mama o de lesiones preneoplásicas, los antecedentes familiares, la radioterapia previa en el tórax y ciertos tratamientos hormonales son algunos de los factores que pueden elevar el riesgo. También inciden la edad de la primera menstruación, la edad al momento del primer parto y no haber tenido hijos.

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La edad mayor a 50 años, el sobrepeso y los antecedentes familiares incrementan la probabilidad de padecer este carcinoma. (Visuales IA)

Otros factores se vinculan con hábitos sobre los que es posible actuar. El sobrepeso, el sedentarismo y el consumo de alcohol aumentan el riesgo, por lo que sostener una vida activa, cuidar el peso y moderar el alcohol forman parte de las recomendaciones de salud.

Sin embargo, la prevención no se limita a una lista de hábitos. Los estudios y su frecuencia deben definirse con profesionales de la salud de acuerdo con la edad, los antecedentes y la evaluación de cada caso. La mamografía y otros controles permiten detectar alteraciones antes de que aparezcan síntomas, pero no reemplazan la consulta médica si surge un bulto, un cambio en la piel, una secreción por el pezón o cualquier modificación que llame la atención.

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Cuidarse también es abrir una conversación

Octubre Rosa vuelve cada año con sus lazos, sus luces y sus campañas. Manos de Mujer elige esta vez el lenguaje del retrato y el boxeo: diez pares de guantes rosas para recordar que el cuidado personal no es un gesto aislado, sino una decisión que se renueva con información, consultas y controles a tiempo.

Los controles médicos periódicos y la mamografía facilitan la detección temprana de anomalías antes de la aparición de síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Claudia Pedrayes, productora de Manos de Mujer, destaca el valor de esta participación: “Cuidarse es una decisión personal, pero generar conciencia es un compromiso de todos. Si estos retratos logran que una sola mujer tome conciencia de la importancia de realizarse sus controles, habremos cumplido nuestro objetivo”.

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Para Agustina Rossi, directora de la Fundación y Centro Dr. Enrique Rossi, el propósito de esta iniciativa se renueva año tras año: “Hace 13 ediciones que buscamos nuevas maneras de transmitir un mensaje fundamental: la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Este año elegimos una propuesta artística que invita a reflexionar sobre el valor de cuidarnos y la importancia de actuar a tiempo”.

La campaña de la Fundación Rossi propone que esa conversación llegue más lejos que una foto. Que el rosa, por un momento, no sea solo un color de octubre.

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