La rutina de fuerza de 30 minutos para principiantes que se puede hacer en casa, según especialistas

La rutina de fuerza para principiantes demanda sesiones de 30 minutos dos veces por semana con el propio peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rutina de fuerza para principiantes puede realizarse con ejercicios de peso corporal y movimientos que apuntan a mejorar la estabilidad, la movilidad y la autonomía en la vida cotidiana.

El entrenamiento no exige empezar con grandes cargas ni pasar horas en un gimnasio. Una sesión de 30 minutos, repetida dos veces por semana y adaptada a cada persona puede ser un punto de partida para quienes buscan recuperar o construir capacidad física con el paso de los años.

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La entrenadora certificada Tina Tang, fundadora de Iron Strong Fitness, señaló a Prevention que comenzar a levantar peso en la mediana edad puede modificar la fuerza disponible para las tareas diarias. “Hay muchas personas que empezaron a levantar pesas a los 40 o 50 años y se encuentran más fuertes que cuando tenían 20 o 30”, indicó.

El enfoque propuesto prioriza movimientos habituales, como sentarse y levantarse, empujar, tirar o mantener el equilibrio sobre una pierna. La idea es trabajar esas acciones con una técnica controlada antes de sumar mancuernas, bandas de mayor resistencia o más repeticiones.

La fuerza ayuda a conservar movilidad, masa muscular y equilibrio

El entrenamiento muscular previene la pérdida de masa ósea y preserva la autonomía en las tareas cotidianas a partir de los 30 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 30 años, el cuerpo puede comenzar a perder masa muscular y densidad ósea. Por eso, la especialista en fuerza y acondicionamiento Samantha Rothberg remarcó que el trabajo muscular cumple una función preventiva y práctica, especialmente en etapas de mayor edad.

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“Si no se puede levantar del inodoro o entrar a la ducha, la posibilidad de llevar una vida independiente empieza a reducirse”, explicó Rothberg. Para la entrenadora, mantener la fuerza también permite conservar actividades cotidianas, desde cargar bolsas hasta jugar con hijos o nietos.

La propuesta incluye ejercicios para desarrollar equilibrio, potencia y estabilidad del tronco. No se trata solo de aumentar volumen muscular: el objetivo es responder mejor a los movimientos que demanda la rutina y reducir situaciones que puedan favorecer una caída.

Antes de iniciar cualquier plan, Tang recomienda consultar con un médico en caso de cirugía reciente, enfermedad cardíaca, diabetes, hipertensión, mareos o falta de aire. Quienes tienen dolor lumbar frecuente u otras molestias articulares también pueden evaluar una consulta previa con un fisioterapeuta.

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La entrada en calor prepara articulaciones y músculos

La secuencia comienza con dos vueltas de calentamiento. El primer ejercicio es el gato bueno y gato malo, una movilidad de columna que se realiza en cuatro apoyos: se alterna entre redondear la espalda al exhalar y arquearla al inhalar. Se sugieren 10 repeticiones.

El gato bueno y gato malo figura como el primer ejercicio de la serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego aparece el llamado “mejor estiramiento del mundo”, que combina una zancada, apertura de caderas y rotación del torso. Desde una posición de plancha, se adelanta un pie por fuera de la mano del mismo lado, se acerca el antebrazo al suelo y se gira el brazo hacia el techo. La recomendación es hacer cinco repeticiones por lado.

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La preparación concluye con balanceos de piernas hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Este ejercicio busca movilizar la cadera y elevar de forma gradual la frecuencia cardíaca. Quienes lo necesiten pueden sostenerse de una pared o una silla.

Cuatro bloques combinan estabilidad, piernas, espalda y abdomen

El primer bloque reúne equilibrio sobre una pierna, cinco repeticiones de un descenso rápido a sentadilla y puentes de glúteos:

En el ejercicio de equilibrio, la meta es sostener la posición durante 30 segundos por lado, aunque Rothberg plantea empezar con 15 segundos si ese tiempo resulta demasiado exigente.

El descenso rápido consiste en bajar las caderas hacia atrás como en una sentadilla y luego extender tobillos, rodillas y caderas con velocidad.

El puente de glúteos, en cambio, se hace acostado boca arriba, con rodillas flexionadas y pies apoyados, elevando la pelvis de forma controlada entre 10 y 15 veces.

La elevación de pelvis en el puente de glúteos se efectúa de manera controlada entre 10 y 15 veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo bloque incorpora sentadillas y remo horizontal con banda elástica:

Las sentadillas reproducen el gesto de sentarse y ponerse de pie; se aconsejan entre ocho y 12 repeticiones.

El remo se realiza con una banda anclada a un punto firme a la altura del pecho, llevando los codos hacia atrás para activar espalda y hombros.

Después llega una bisagra sobre una pierna con apoyo y flexiones contra la pared:

La primera consiste en llevar la cadera hacia atrás mientras el torso se inclina, con una silla o sofá delante para asistirse si es necesario.

Las flexiones se hacen apoyando las manos en una pared; a medida que aumenta la fuerza, puede elegirse una superficie más baja.

Las flexiones del circuito se ejecutan con las manos apoyadas sobre una pared (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último bloque combina sentadilla lateral y “bicho muerto”, un ejercicio de abdomen profundo:

La sentadilla lateral alterna el peso de una pierna a la otra, mientras la otra se mantiene extendida.

El segundo movimiento se realiza boca arriba, extendiendo de forma alternada un brazo y la pierna contraria sin perder el control de la zona lumbar.

La progresión debe llegar cuando la técnica ya resulta estable

Cada bloque se completa tres veces, con el menor descanso posible entre ejercicios y una pausa cercana a un minuto entre rondas. Dos sesiones semanales de 30 minutos alcanzan para establecer una base, según Tang, que también considera útil comenzar con períodos más breves si eso facilita la constancia.

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Tras unas ocho semanas, si la rutina deja de representar un desafío, puede incorporarse carga ligera. Tang propone elegir un peso con el que las últimas repeticiones cuesten, pero sin que se altere la postura. Si al terminar 10 repeticiones todavía fuera posible hacer otras cinco o siete con facilidad, probablemente la carga sea insuficiente.

También se puede aumentar la tensión de la banda, bajar la altura de apoyo para las flexiones o agregar una serie adicional. Ante dolor, a diferencia de la fatiga muscular habitual, la indicación es reducir la exigencia y revisar la ejecución. El criterio central, según las especialistas consultadas por Prevention, es construir una práctica sostenida y segura antes de buscar movimientos más complejos.

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