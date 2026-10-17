Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año

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Jornada clave en el Torneo Clausura para varios equipos que pelean por ingresar a los octavos de final del certamen y también luchan por disputar las copas internacionales en 2027. El jueves por la noche, Gimnasia y Esgrima La Plata dio un paso importante al derrotar 2-1 a Huracán en Parque Patricios, mientras que vale recordar que Estudiantes de Río Cuarto, que acaba de descender, recibirá mañana a Aldosivi en Córdoba.

Ayer en Florencio Varela, Instituto de Córdoba venció 1-0 a Defensa y Justicia y se consolida en el primer puesto de la Zona A, además de estar clasificado a los playoffs. La Gloria también se mantiene firme en puestos de Copa Sudamericana 2027, mientras que el Halcón perdió terreno en ese aspecto. En tanto, Boca Juniors se subió a lo más alto de la Anual tras la victoria 2-1 ante Talleres anoche en La Bombonera, además de afirmarse en zona de Libertadores.

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Vale detallar que los que estarían clasificándose a la Libertadores 2027 son Belgrano (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (que saldrá de Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) y los tres primeros de la Anual, que hoy son Boca, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En tanto, a la Sudamericana irían Rosario Central, Vélez, Gimnasia La Plata, Instituto, River y Estudiantes de La Plata, que tomaría el lugar del Pirata cordobés. Restan cuatro fechas para concluir la fase regular que definirá al campeón de la Anual y a los clasificados a los torneos internacionales del año próximo vía tabla general.

AGENDA DE LA FECHA 13 - TORNEO CLAUSURA

Huracán 1-2 Gimnasia La Plata

*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana

Viernes 16 de octubre

Defensa y Justicia 0-1 Instituto de Córdoba

Boca Juniors 2-1 Talleres de Córdoba

Sábado 17 de octubre

AHORA Banfield-Argentinos Juniors

17:30 Independiente Rivadavia-Tigre

17:30 Platense-Lanús

20:00 Atlético Tucumán-Rosario Central

20:00 Vélez-Gimnasia de Mendoza

Domingo 18 de octubre

14:45 Racing-Independiente

18:00 Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi

18:00 Estudiantes de La Plata-San Lorenzo

20:15 Belgrano de Córdoba-River

Lunes 19 de octubre

19:00 Sarmiento de Junín-Barracas Central

19:00 Newell’s-Central Córdoba de Santiago del Estero

21:15 Deportivo Riestra-Unión de Santa Fe