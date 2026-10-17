Habló la reportera que se hizo viral por la llamativa “lucha” de un entrenador cuando lo entrevistó: “Destaco su fuerza de voluntad”

El video tomó notoriedad por su aparente "lucha" por no mirarla

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La entrevista entre la periodista Sabina Jáksová y David Oulehla, director técnico del FK Viagem Ústí nad Labem, fue tendencia por el llamativo comportamiento del entrenador. El intercambio se volvió un fenómeno viral en redes sociales por la actitud del estratega del equipo de la segunda división de República Checa en no mirar a la cronista. La reportera habló por primera vez de la situación y destacó su “fuerza de voluntad”.

El intercambio sucedió tras la derrota por 3-2 ante el SFC Opava. El entrenador respondió con normalidad las preguntas sobre el desarrollo del partido, pero mantuvo la vista dirigida hacia otros puntos y apenas estableció contacto visual con la reportera que estaba a su lado frente a las cámaras.

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Jáksová, que es la presentadora del club checo, brindó una entrevista en la que afirmó que la repercusión internacional la sorprendió, aunque aseguró estar acostumbrada a ser reconocida en República Checa por su trabajo con el club. La periodista elogió la “fuerza de voluntad” del técnico para sostener la profesionalidad durante la conversación, según declaró al diario inglés The Sun.

Sabina Jákšová es la presentadora del FK Viagem Ústí nad Labem (@sabina_j96)

“Estoy acostumbrada a la atención, porque el FK Viagem Ústí nad Labem es uno de los clubes más seguidos de la República Checa. La gente me reconoce en mi país y soy una presentadora popular. Pero me sorprendió gratamente que se extendiera de esta manera más allá de nuestras fronteras”, explicó.

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La presentadora afirmó que Lucie Hloupa, esposa de Oulehla, sigue con atención las entrevistas de su marido. “Su esposa sigue nuestras entrevistas con mucha atención, y creo que le alegró que esta entrevista se volviera viral”, sostuvo.

Jáksová también se refirió a las críticas que recibe en redes sociales por los atuendos que utiliza en las tribunas y en sus apariciones vinculadas al club. “No creo que me vista de forma provocativa. Aquí en la República Checa, es normal que una mujer se ponga ropa bonita y tacones cuando sale y quiere verse bien”, argumentó a The Sun.

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A esto, sumó: “El entretenimiento es la base de nuestro marketing, y todo lo demás se construye a su alrededor. En Viagem, creemos que el fútbol es como el mundo del espectáculo. Entiendo que a algunas personas les alegraría que me viera cubierta, pero, por otro lado, también decepcionaría a mucha gente”.

Sabina Jákšová cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram (@sabina_j96)

La periodista, que cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram —antes de volverse viral tenía cerca de 40 mil—, mantiene una relación con el entrenador de boxeo Petr Petruzálek, con quien tiene dos hijos: “Tenemos una hermosa relación llena de amor”. Jáksová se incorporó al FK Viagem Ústí nad Labem como presentadora al terminar la temporada anterior, luego de que la dirigencia se comunicara directamente con ella para ofrecerle el puesto.

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“La dirección del club se puso en contacto conmigo directamente y me hizo la oferta. Admito que estaba contenta y sorprendida al mismo tiempo”, relató, en diálogo con Daily Mail. La comunicadora explicó que demoró un tiempo en aceptar porque no tenía experiencia previa en esa función. “Lo pensé un tiempo, pero finalmente dije: ‘¿Por qué no? Lo voy a intentar’. Sin embargo, no tenía experiencia, así que aprendí todo sobre la marcha”, indicó.

Al asumir el trabajo, aseguró que su conocimiento de fútbol era “bastante básico o mínimo”. Desde entonces, combina la cobertura de los partidos con tareas de comunicación institucional y sostiene que aprende el funcionamiento del club mientras desarrolla su labor.

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Las imágenes de la entrevista entre Sabina Jáksová y David Oulehla circularon rápidamente en distintas redes sociales. Entre los comentarios más repetidos, algunos usuarios escribieron que Oulehla “está luchando por su vida” y que su “nivel de autocontrol es bíblico”. Un tercer comentario, en tono de broma, señaló “su esposa está mirando, todo el respeto para su control visual”. Las imágenes, que en un principio registraban un cruce de preguntas y respuestas sin mayor relevancia, terminaron por dar la vuelta a las redes sociales y convertir a Oulehla en protagonista inesperado de la jornada futbolística.