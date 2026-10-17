Así está el memorial de Liam Payne en Palermo: el homenaje de sus fanáticos a dos años de su muerte

Los seguidores del ex One Direction se congregaron en la puerta del hotel donde murió el cantante

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Junto a la entrada del hotel CasaSur, un árbol dejó de ser parte del paisaje de Palermo para convertirse en el lugar donde los fanáticos de Liam Payne vuelven a buscarlo cada vez que lo necesitan. A dos años de la muerte del exintegrante de One Direction, un grupo de seguidores volvió a reunirse en el sitio donde el cantante británico perdió la vida el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, para rendirle homenaje y mantener vivo su legado musical. Con velas, flores, cartas y fotos, transformaron una vez más la vereda del establecimiento en un memorial improvisado para una despedida que siempre parece inconclusa, mientras continúa la investigación por su muerte.

El árbol ubicado junto a la entrada del hotel, convertido en punto de encuentro desde los primeros días posteriores a la tragedia, volvió a acumular nuevas ofrendas: ramos de flores, osos de peluche, retratos enmarcados y pósters firmados con mensajes de despedida. Una silueta de cartón con la imagen de Payne, vestido de traje, se mantuvo en pie junto al tronco, rodeada de girasoles y rosas blancas. Sobre la vereda, cintas moradas y afiches con inscripciones en español e inglés completaban el altar que los fanáticos sostienen desde hace dos años.

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Los seguidores de Liam Payne se reunieron frente al hotel CasaSur de Palermo a dos años del fallecimiento del cantante británico (RSFotos)

Los fanáticos dejaron su mensaje de puño y letra

Durante la noche, decenas de personas se acercaron a dejar sus propios objetos y a firmar los carteles ya colocados. Algunos se arrodillaron para escribir mensajes sobre pósters extendidos en el suelo; otros permanecieron de pie, en silencio, frente a las fotografías del cantante. El clima general fue de tristeza y contención mutua, con abrazos entre quienes se reconocieron como parte de la misma comunidad de fanáticos que, desde 2024, sostiene el memorial pese al paso del tiempo y las condiciones climáticas.

Payne había llegado a Buenos Aires días antes de su muerte para asistir a un recital de su excompañero de banda, Niall Horan, en el marco de su gira sudamericana. Se hospedó en CasaSur con su entonces pareja, pero permaneció solo en la ciudad tras el regreso de ella a Estados Unidos.

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El árbol junto al acceso del establecimiento concentra ofrendas florales, cartas y fotografías dedicadas al exintegrante de One Direction

El cantante británico había saltado a la fama en 2010, cuando a los 16 años se sumó a One Direction, el grupo formado en el programa británico The X Factor que vendió millones de discos en todo el mundo. Tras la separación de la banda en 2016, continuó una carrera solista con el álbum “LP1” y colaboraciones con artistas como J Balvin. Su figura mantuvo una base de seguidores fiel en Argentina, consolidada en las dos giras que la banda realizó por el país y en sus posteriores visitas como solista.

La causa judicial sigue sin fecha de juicio

El expediente que investiga la muerte de Payne continúa abierto casi dos años después. El exempleado de CasaSur Ezequiel Pereyra y el excamarero Braian Paiz permanecen procesados por la presunta venta de drogas al cantante, aunque la fecha de juicio todavía no fue fijada y ambos podrían acceder a una probation. El mes pasado, la jueza Karina Andrade autorizó nuevas pericias sobre teléfonos y pendrives a pedido de la fiscalía especializada en delitos complejos, hoy a cargo de la investigación.

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Payne alcanzó notoriedad internacional en 2010 con One Direction antes de iniciar su etapa solista con el disco LP1

La Justicia mantiene procesados a dos exempleados del hotel por el presunto suministro de sustancias ilícitas al músico

Las imágenes del reporte forense difundidas por Infobae mostraron el estado de la habitación 310 tras la caída: botellas de whisky y vino, restos de pastillas como clonazepam y melatonina, manchas de sangre en las sábanas y un televisor destrozado a golpes. El análisis toxicológico determinó que Payne murió con 2,7 gramos de alcohol por litro en su orina, junto a trazos de cocaína, mientras que el fiscal Andrés Madrea descartó la hipótesis de suicidio al considerar que el estado del cantante le impedía tomar una decisión de ese tipo.

El padre del músico, Geoff Payne, atravesó una repatriación del cuerpo que se extendió 19 días, entre trámites judiciales y migratorios. Durante ese proceso, visitó en varias ocasiones el memorial frente a CasaSur, donde se permitió llorar en público por primera vez desde la muerte de su hijo y dejó una vela encendida antes de regresar al Reino Unido con el féretro.

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Fotos y video: RS Fotos