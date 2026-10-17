La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch, señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, grabó una versión de "Algo contigo", y las redes no se lo perdonaron

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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sacudió al mundo del espectáculo apenas 27 días después de su casamiento, y el nombre de Josefina Lynch quedó en el centro de la tormenta tras ser señalada como la tercera en discordia. En medio de las versiones cruzadas y un descargo público en el que negó cualquier vínculo sentimental con el músico más allá de lo profesional, la cantante eligió subir a sus redes un video que reavivó la polémica.

Con esa carga simbólica de fondo, la cantante eligió subir a su cuenta de Instagram un video interpretando “Algo contigo”, el clásico de Chico Novarro. “Sin filtro” escribió como pie a la filmación casera, en la que se la ve entonando los primeros párrafos de la canción.

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La elección de “Algo contigo” no fue un detalle menor a juzgar por las repercusiones. El clásico de Chico Novarro gira en torno a una atracción imposible de disimular. El comienzo icónico con “Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo / es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo”, una letra que varios seguidores interpretaron como un guiño directo a su supuesta relación con Ortega.

Entre comentarios que elogiaban su voz y otros que cuestionaban la interpretación, el tema de la separación se coló inevitablemente en la sección de respuestas. “Cómo no vas a enamorar a Emanuel”, deslizó un seguidor a modo de halago, un mensaje que Lynch dejó pasar sin responder. Pero cuando las acusaciones fueron directas, la cantante no se quedó callada. “Justo este tema ja...”, escribió una usuaria con tono irónico. “Comprate una vida Agostina. Informate tambien”, le contestó. Otra seguidora fue más lejos y la comparó con la China Suárez en el escándalo con Wanda Nara: “Creo que esta provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción”. Lynch se limitó a responder con un escueto signo de interrogación.

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Martín Ortega habló de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

“Mojada de oreja, encima tenes un color de voz hermosa éxito” sumó otra internauta y aquí la artista concedió con un “Sos una divina”. El gesto llegó apenas dos días después de que la propia Lynch publicara un extenso descargo en sus redes sociales. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, escribió el jueves. En ese mismo mensaje, la cantante aseguró que su vínculo con el músico fue “siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical” en el que se encontraba trabajando, y negó que hubieran existido intercambios de tono romántico o íntimo.

Sin embargo, la versión que había instalado Karina Iavícoli en LAM, el ciclo de América TV, contaba otra historia. Según la panelista, Prandi habría encontrado mensajes subidos de tono entre su marido y Lynch, lo que derivó en una fuerte confrontación. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, relató Iavícoli sobre el diálogo que habría mantenido la entonces pareja.

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La periodista también apuntó que Lynch, expareja de Joaquín Levinton, habría subido fotos en el estudio de grabación de Ortega que luego eliminó. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, señaló. Según su relato, los encuentros entre el músico y la cantante no se limitaron a aquella jornada: “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, afirmó la panelista.

La panelista Karina Iavícoli describió cómo se dio la infidelidad del cantante (Video: LAM, América TV)

Ese mismo estudio quedó en el centro de la polémica, y Martín Ortega, hermano del músico, salió a defenderlo públicamente. En diálogo con LAM, el asesor artístico negó que el lugar fuera un espacio de encuentros y lo describió como “un lugar serio de trabajo”. Ante la consulta sobre la existencia de una cama en el sitio, aclaró que en el segundo piso hay “una especie de departamentito”, habilitado para las jornadas en las que la grabación se extiende durante toda la noche. “Es importante decir que es un lugar de trabajo, no es un bulo”.

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Sobre la vinculación de Lynch con su hermano, Martín fue breve: “Fue a trabajar, fue a grabar. Es todo lo que sé y todo lo que imagino que sucedió”. También se refirió al perfil de Prandi y fue categórico: “Julieta es celosa”, afirmó, aunque relativizó la observación al señalar que “la mayoría de las personas son celosas cuando están en una relación”.