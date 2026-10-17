Miles de estudiantes cubanos siguen con clases virtuales por los apagones y la falta de transporte

La ministra Naima Trujillo reconoció que unos 11,000 alumnos reciben clases virtuales o asisten de forma esporádica en Cuba./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, reconoció que unos 11,000 alumnos reciben clases virtuales o asisten de forma esporádica a las escuelas, mientras solo el 49 % del grupo prioritario de estudiantes contaba con uniforme. La situación ocurre después de que la funcionaria prometiera en agosto que el inicio del curso sería “una gran fiesta en Cuba”.

Más de 400,000 estudiantes cubanos ya habían tenido jornadas reducidas por la crisis energética, según una advertencia de la UNESCO emitida en mayo. El organismo señaló además que más de 2,000 escuelas requerían apoyo urgente ante las dificultades vinculadas al suministro eléctrico.

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Los datos de Trujillo, recogidos por EFE, reflejan una mejora frente al cierre del curso anterior, cuando 33,000 estudiantes no lograban mantener una asistencia habitual. Sin embargo, miles de niños y adolescentes aún dependen de modalidades alternativas en un sistema afectado por apagones, escasez de combustible y problemas de transporte.

El sueldo de los trabajadores de la educación equivale a unos siete dólares mensuales en el mercado informal. /(Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

La cobertura docente comenzó el curso el 1 de septiembre con el 73 % de las plazas ocupadas y llegó al 86 % tras la reincorporación de jubilados, la participación de universitarios en formación y la incorporación de profesionales de otros sectores. El déficit todavía alcanza al 14 % de los puestos necesarios.

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El Ministerio de Educación aprobó una compensación salarial para los docentes que asuman grupos adicionales. Trujillo admitió que esa solución no es la deseada. “Quisiéramos tener los maestros que corresponden en cada aula”, aseguró la funcionaria.

La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y Camagüey concentran las mayores dificultades para cubrir las necesidades de personal. Esta última provincia inició el período escolar con casi 3 mil profesores faltantes para atender a más de 95,000 estudiantes distribuidos en 690 escuelas.

El déficit docente en las aulas cubanas alcanza el 14 % pese a la reincorporación de jubilados y universitarios. /(Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

Los trabajadores del sector educativo perciben salarios mensuales de 5,824 pesos cubanos, equivalentes a alrededor de siete dólares en el mercado informal. La ministra vinculó esa remuneración con la movilidad laboral. “Ciertamente los ingresos son temas importantes porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no logran satisfacer las necesidades que tienen nuestros profesionales”, afirmó.

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La falta de gas licuado llevó a algunas instituciones a cocinar con leña o carbón, mientras que la escasez de combustible condiciona el traslado de estudiantes y trabajadores. “Ha sido un inicio difícil que impacta en las capacidades de cocción, de aseguramiento, de logística, del transporte”, destacó Trujillo.

Uniformes insuficientes y asistencia flexibilizada

El curso comenzó con apenas el 12 % de cobertura de uniformes para los estudiantes considerados prioritarios, debido a problemas operativos de la industria textil. La proporción aumentó hasta el 49 % a mediados de octubre, por lo que las autoridades permitieron que los alumnos concurran con otra vestimenta.

Solo el 12% contaba con uniformes en el inicio del año escolar en Cuba. /(Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

“Cuando no sea con el uniforme, a la escuela se va a aprender”, sostuvo la titular de Educación. La flexibilización se aplica mientras persisten las dificultades materiales para garantizar la ropa reglamentaria.

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Trujillo atribuyó parte de los problemas a las sanciones de Estados Unidos. CiberCuba sostuvo que la inflación, la escasez y la pérdida de poder adquisitivo responden principalmente a décadas de gestión centralizada y a políticas internas del gobierno cubano.

El contraste con el mensaje oficial de agosto quedó expuesto en las propias declaraciones de la ministra. Mientras Trujillo anticipaba una “gran fiesta” para el 1 de septiembre, el Partido Comunista describía el comienzo del curso como un “acto de heroísmo” y Miguel Díaz-Canel negaba un colapso del sistema educativo.