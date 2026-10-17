El Inter Miami de Lionel Messi visitará a Atlanta United por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Lionel Messi es el máximo goleador de la MLS con 23 goles (Créditos: AP/Lynne Sladky)

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El Inter Miami vuelve al ruedo en la noche de este sábado desde las 20:30 (hora argentina) ante el Atlanta United de Gerardo Martino en el Mercedes-Benz Stadium en su 30° presentación por la Major League Soccer (MLS). Bajo el mando de Lionel Messi, el equipo de Cristian Kily González está obligado a ganar para mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia Este. Televisa Apple TV.

Messi arribó a este duelo en medio de una excelente actualidad personal porque registró, al menos, una participación en goles o asistencias en los últimos 12 juegos. Con 12 tantos y 7 pases gol en ese lapso, el 10 es una de las principales armas ofensivas de las Garzas, que ya alzaron esta temporada la Campeones Cup ante Cruz Azul.

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Este compromiso será el anteúltimo de Leo antes de la gala del Balón de Oro, a celebrarse el próximo lunes 27 de octubre en Londres, Inglaterra. El subcampeón del mundo y vigente ganador de la MLS es uno de los 30 nominados por France Football al principal galardón, que también tiene como candidatos a Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Rodri y Kylian Mbappé.

A nivel colectivo, el equipo del Kily González dejó atrás una mala racha de resultados y alcanzó dos victorias consecutivas gracias al 4-0 sobre DC United y el 2-0 ante New York City FC, ambos duelos en condición de local. La escuadra de la Florida no hilaba dos triunfos en fila desde julio pasado.

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Esto llevó a que Inter Miami se aleje matemáticamente de la posibilidad de quedarse con el MLS Supporters’ Shield 2026 a la franquicia con más puntos de la Temporada Regular porque está a 12 unidades del puntero Nashville con 15 unidades en disputa, pero no puede relajarse porque debe sumar puntos para concretar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, la competencia que pone un lugar en juego a la Copa Intercontinental.

Se enfrentará a un rival que comienza a jugarse sus últimas cartas para soñar con la postemporada. Atlanta United ocupa el anteúltimo lugar sobre 15 equipos de la Conferencia Este, tiene 30 puntos y permanece a seis unidades de ingresar en puestos de Play In, y a 8 de los lugares directos al Playoff. Los conducidos por el Tata Martino vienen de golear 3-0 al último de su tabla, Montréal, en Canadá y perdieron uno de los últimos cinco duelos.

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Una de sus figuras es Breel Embolo, que volverá a cruzarse con Lionel Messi y Rodrigo De Paul después de la victoria de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026. Las Cinco Rayas se reforzaron en el último mercado de pases con nombres interesantes, tienen como su emblema a Miguel Almirón y poseen entre sus filas a jugadores con pasado en el fútbol argentino: Junior Alonso, Lucas Hoyos, Giuliano Galoppo y Paulo Díaz.

Probables formaciones:

Atlanta United: Lucas Hoyos; Matthew Edwards, Paulo Díaz, Enea Mihaj, Elías Báez; Amaro; Ajani Fortune, Tristan Muyumba, Miguel Almirón, Fafa Picault; y Breel Embolo. DT: Gerardo Martino

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Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Ian Fray; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Kily González

Hora: 20:30

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

TV: Apple TV