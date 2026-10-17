El Seguro Social de EEUU aumentará los pagos en 2027: estas son las nuevas cantidades y fechas de cobro

La Administración del Seguro Social aplicará un incremento del 3,6 por ciento a las prestaciones de unos 76 millones de beneficiarios en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos aplicará un aumento del 3,6% en las prestaciones de jubilación, discapacidad y supervivencia, así como en los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), durante 2027. El ajuste por costo de vida alcanzará a unos 76 millones de personas y busca compensar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los beneficiarios.

Según la Administración del Seguro Social (SSA), cerca de 72 millones de personas que reciben prestaciones del Seguro Social tendrán el incremento desde enero de 2027. Para los trabajadores jubilados, el pago mensual promedio pasará de USD 2.095 a USD 2.170 al mes.

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El cambio también modificará los importes máximos del SSI y las cantidades estimadas para otros grupos de beneficiarios. Aunque el porcentaje será el mismo, la suma que recibirá cada persona dependerá de su prestación actual y de las deducciones aplicables. Los primeros depósitos con los nuevos valores están previstos para el 31 de diciembre de 2026, antes del inicio formal del año.

Cálculo del aumento del Seguro Social para 2027

La Administración del Seguro Social anunció el ajuste el 14 de octubre de 2026. El porcentaje se determina mediante el ajuste por costo de vida, conocido como COLA por sus siglas en inglés, un mecanismo previsto en la legislación federal para actualizar las prestaciones cuando aumenta el costo de vida.

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El cálculo utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Para establecer el incremento de 2027, se comparó el promedio de ese indicador correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2026 con el promedio del mismo trimestre de 2025.

La diferencia entre ambos períodos determinó el aumento del 3,6%. Este mecanismo se aplica de forma periódica y no depende de una decisión individual sobre cada jubilado, sino de la variación del indicador económico que establece la ley.

El porcentaje tampoco significa que todos recibirán la misma cantidad adicional. La actualización se calcula sobre el importe que corresponde a cada beneficiario, por lo que quienes cobran prestaciones más elevadas tendrán un incremento nominal distinto de quienes reciben sumas menores.

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El COLA se aplica a las prestaciones del programa de Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad, que comprende jubilaciones, beneficios por discapacidad y pagos para familiares sobrevivientes que reúnen los requisitos. También alcanza al SSI, un programa federal dirigido a personas mayores de 65 años, ciegas o con discapacidad que cumplen determinados límites de ingresos y recursos.

El pago mensual promedio para los trabajadores jubilados subirá de 2.095 a 2.170 dólares a partir de enero de 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Montos para jubilados y otros beneficiarios en 2027

La hoja informativa de la Administración del Seguro Social presenta las cantidades mensuales promedio estimadas para enero de 2027. Las cifras permiten comparar los importes anteriores al ajuste con los previstos después de aplicar el aumento.

Trabajadores jubilados: el promedio mensual pasará de USD 2.095 a USD 2.170 al mes.

Parejas de jubilados que reciben prestaciones: el promedio conjunto subirá de USD 3.238 a USD 3.355 al mes.

Personas viudas que viven solas: el importe promedio aumentará de USD 1.936 a USD 2.005 mensuales.

Madres viudas con dos hijos: el promedio pasará de USD 3.932 a USD 4.074 al mes.

Trabajadores con discapacidad, cónyuge e hijos a cargo: la prestación media aumentará de USD 2.970 a USD 3.077 mensuales.

Trabajadores que reciben prestaciones por discapacidad: el promedio subirá de USD 1.642 a USD 1.701 al mes.

Estos valores son estimaciones promedio de la agencia, no cantidades garantizadas para cada integrante de esos grupos. El importe individual depende de factores como el historial de ingresos laborales, la edad a la que se solicitó la jubilación y las reglas aplicables a cada prestación.

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También hay que distinguir entre el beneficio bruto y el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria. En algunos casos, el depósito puede ser menor debido a las primas de Medicare, las retenciones fiscales u otras deducciones autorizadas.

Por eso, la cifra promedio de USD 2.170 sirve como referencia para los jubilados, pero no permite calcular con exactitud cuánto recibirá una persona determinada sin conocer su beneficio actual y los descuentos que se le aplican.

El pago máximo del SSI será de USD 1.029 para una persona

La Administración del Seguro Social estableció que el importe federal máximo mensual de Seguridad de Ingreso Suplementario será de USD 1.029 para una persona elegible y de USD 1.544 para una pareja en la que ambos integrantes cumplan los requisitos. En 2026, esos límites son de USD 994 y USD 1.491, respectivamente.

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El SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o presentan una discapacidad que cumple los criterios del programa. A diferencia de las prestaciones de jubilación del Seguro Social, su cálculo toma en cuenta la situación económica de los solicitantes, incluidos determinados ingresos y recursos.

Los importes publicados representan el máximo federal, no el pago que necesariamente recibirá cada beneficiario. La cantidad puede reducirse cuando existen ingresos computables u otras circunstancias que afectan la elegibilidad o el cálculo de la ayuda.

Además, algunos estados complementan el beneficio federal con pagos adicionales. En esos lugares, el total recibido puede superar el importe estándar, según las condiciones del programa estatal y la situación de cada persona.

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La agencia calcula que 7,3 millones de beneficiarios del SSI recibirán pagos con el ajuste desde el 31 de diciembre de 2026. Algunas personas perciben tanto SSI como prestaciones del Seguro Social, por lo que las cifras de beneficiarios de ambos programas no deben sumarse como si correspondieran necesariamente a personas distintas.

El beneficio federal máximo de la Seguridad de Ingreso Suplementario ascenderá a 1.029 dólares mensuales para personas individuales. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo)

Fechas de los primeros depósitos con los nuevos importes

Los depósitos con los importes actualizados se distribuirán de acuerdo con el calendario habitual de la Administración del Seguro Social. La fecha depende del tipo de prestación, de cuándo comenzó el beneficiario a recibirla y, para buena parte de quienes cobran el Seguro Social, de su fecha de nacimiento.

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Estas son las fechas previstas para los primeros pagos del año:

Jueves 31 de diciembre de 2026: se enviará el pago correspondiente a enero a los beneficiarios del SSI. También cobrarán ese día quienes tengan asignado el calendario del día tres, entre ellos muchos beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes reciben simultáneamente el Seguro Social y el SSI.

Miércoles 13 de enero de 2027: recibirán el depósito los beneficiarios del Seguro Social cuya fecha de nacimiento esté entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 20 de enero de 2027: cobrarán quienes hayan nacido entre el día 11 y el 20.

Miércoles 27 de enero de 2027: recibirán el pago quienes tengan fechas de nacimiento comprendidas entre el día 21 y el 31.

El adelanto del 31 de diciembre responde al calendario de feriados. El 1 de enero de 2027 será viernes y día festivo federal, mientras que el 3 de enero caerá domingo. Por esa combinación, los pagos que normalmente se emitirían el día tres se adelantarán al jueves 31 de diciembre.

El depósito de SSI de esa fecha corresponde a enero de 2027. No es un pago adicional ni una bonificación, sino la prestación mensual entregada antes de lo habitual.

El cronograma basado en el nacimiento se aplica, por regla general, a quienes comenzaron a recibir prestaciones del Seguro Social a partir de mayo de 1997. Hay excepciones, por lo que cada beneficiario debe consultar el calendario que corresponda a su caso.

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Consulta del importe actualizado en my Social Security

La Administración del Seguro Social informó que los beneficiarios con una cuenta personal de my Social Security podrán consultar su aviso del COLA por internet desde finales de noviembre de 2026, siempre que cumplan las condiciones para recibir notificaciones electrónicas.

Quienes todavía no tengan una cuenta y quieran acceder al aviso digital deberán crearla y suscribirse a las notificaciones sin papel antes del 18 de noviembre de 2026. El documento estará disponible en el centro de mensajes de la cuenta personal.

Las personas que no estén inscritas para recibir avisos electrónicos recibirán la notificación por correo postal durante diciembre. La comunicación individual incluirá el importe actualizado de la prestación, la fecha de pago y las deducciones correspondientes.

Para quienes están inscritos en Medicare, la información sobre la prima de 2027 también estará disponible a través de su cuenta personal desde finales de noviembre. Este dato resulta relevante porque la prima puede afectar la cantidad neta que se deposita, aunque el beneficio bruto haya aumentado.

Conviene revisar el aviso individual en lugar de utilizar únicamente las estimaciones promedio publicadas por la agencia. Así, cada beneficiario podrá conocer la suma que le corresponde y comprobar si existen deducciones que expliquen la diferencia entre el importe anunciado y el dinero recibido.