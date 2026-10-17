La sorpresiva aparición de Lionel Messi en el video que grabó su guardaespaldas para la boda de su hermana

Yassine Chueko, encargado de la seguridad personal de Lionel Messi, graba un video para dedicar unas palabras a su hermana por motivo de su matrimonio. Durante la grabación, el futbolista argentino aparece frente a la cámara y transmite un mensaje de felicitación a la novia.

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Lionel Messi apareció de sorpresa en un video que su custodio personal, Yassine Cheuko, preparó para felicitar a su hermana Jana el día de su casamiento. La grabación fue publicada por Cheuko en TikTok y muestra al capitán argentino con un breve mensaje para la novia, luego de que el hombre de seguridad le cediera el lugar frente a cámara.

El registro está fechado el 16 de octubre de 2026 y comienza con una dedicatoria de Cheuko para su hermana menor. En francés, el guardaespaldas recuerda momentos de la infancia de Jana, le expresa su orgullo y le asegura que siempre estará a su lado. Antes de cerrar, anuncia que tiene “a un hermano” que quiere saludarla.

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Entonces, Lionel Messi entra en escena y se dirige directamente a la novia. “Hola Jana. Quería felicitarte por el casamiento y te deseo todo lo mejor. Espero que lo pases muy bien. Y nada, un beso muy grande. Nos vemos, chau”, dijo el futbolista en español.

La aparición del delantero del Inter Miami fue el tramo final de un video marcado por el tono familiar de Cheuko. El custodio relató que acompañó a Jana desde sus primeros años y mencionó recuerdos cotidianos de aquella etapa, como cuando le cambiaba los pañales, le daba el biberón y compartían huevos Kinder.

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Yassine Cheuko custodia a Lionel Messi en todos sus partidos con Inter Miami desde 2023. - créditos: Agencias

“Sabé que te quiero, estoy orgulloso de vos y siempre voy a estar para vos”, le expresó a su hermana antes de presentar al campeón del mundo. El saludo de Messi convirtió la grabación en una sorpresa para la novia y los invitados a la celebración.

Cheuko también dejó un mensaje para Abdel, el esposo de Jana. Con una advertencia en tono humorístico, le pidió que la cuide: “Abdel, más te vale protegerla, porque si no, a vos te voy a meter en el Kinder Surprise”.

El video muestra una faceta distinta de la relación laboral que Messi mantiene con el guardaespaldas, una figura que se volvió habitual en los desplazamientos públicos del rosarino, tanto dentro como fuera de los estadios.

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La grabación fue acompañada con un sentido mensaje por parte de Yassine. “Para mi hermanita. Te dejo este video aquí para que lo veas junto con todos los invitados a tu boda. Lamento no poder estar hoy contigo en París en tu día especial. Siempre has estado ahí para mí. Nunca olvidaré aquella vez en que no tenía dónde vivir y me cediste tu cuarto durante más de un año. Solo quiero que sepas que te quiero, que estoy orgullosa de ti y que siempre estaré ahí para ti. Te deseo una vida llena de amor y felicidad”, escribió.

Yassine Cheuko ha sido visto junto a Messi durante partidos, eventos y apariciones públicas. Su tarea es custodiar al futbolista ante la cercanía de hinchas y otras situaciones que puedan alterar su seguridad, una función que adquirió especial visibilidad desde la llegada del argentino a Estados Unidos.

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El vínculo entre ambos se remonta a la etapa de Messi en el Paris Saint-Germain. Cheuko continuó en su entorno de seguridad tras el desembarco del delantero en Inter Miami en 2023, donde suele seguir de cerca sus recorridos y permanece atento durante los encuentros del equipo de la Major League Soccer (MLS).

La presencia del custodio ganó notoriedad por su rapidez para intervenir cuando algún espectador ingresa al campo de juego o intenta acercarse a Messi durante compromisos deportivos. También suele acompañarlo en actividades institucionales y actos vinculados al club estadounidense.

El video se hizo viral en las horas previas al duelo que afrontará este sábado el Inter Miami, cuando visite la casa del Atlanta United. Los dirigidos por el Kily González, que en la fecha pasada vencieron por 2-0 a New York City, son los escoltas del Nashville SC en la Conferencia Este con 52 unidades, 14 menos que el líder. Su rival de turno, en cambio, figura en la anteúltima posición con solamente 30 puntos, seis menos que Cincinnati y New York RB, los últimos en clasificar a los Repechajes.

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