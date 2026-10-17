El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa: “Actuamos con ingenuidad, pero no hubo fraude”

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa a su productora (Video: Instagram)

Guardar

Un grupo de inversores presentó una denuncia penal contra Hernán Casciari y su productora, Orsai Audiovisuales, por presunta estafa y administración fraudulenta en el sistema de financiamiento colectivo con el que se realizaron varias películas y series. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes, agrupados bajo el nombre Productores Organizados, reclaman rendiciones de cuentas transparentes y cuestionan los bajos retornos recibidos sobre sus aportes, que en algunos casos no superaron el 2% del capital invertido.

Frente a la repercusión del caso, por la participación de algunos famosos, Casciari difundió un video en sus redes sociales para responder a las acusaciones. “Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, primero actúa con premeditación. Es alguien que sabe que va a hacer daño, que está cometiendo un delito o que va a cometerlo. Y, sobre todo, es algo que hace todo el tiempo: no empieza de un día para el otro a estafar gente”, sostuvo el escritor, quien calificó de “absolutamente ridículo” pensar que él o alguien de Orsai se levantó una mañana con la intención de defraudar a los aportantes.

PUBLICIDAD

El fundador del proyecto repasó la trayectoria de la productora, activa desde hace veinte años, con libros, revistas culturales sin publicidad, talleres de escritura, obras de teatro, películas y una escuela propia. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo. Y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien”, afirmó.

Hernán Casciari en el ojo de la tormenta (Diego Barbatto)

En su descargo, Casciari reconoció haber pasado todo 2025 pidiendo disculpas a los aportantes y socios del proyecto audiovisual, “mano a mano, incluso uno por uno”. “Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije, pero nos equivocamos de buena leche, por querer hacer, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, dijo.

PUBLICIDAD

Para respaldar su versión, el escritor compartió un código QR que, según explicó, contiene todos los gastos, pagos y facturas de los proyectos vinculados a Orsai Audiovisuales entre 2021 y 2025. “En ese QR están todos los gastos, todos los pagos, todas las facturas, una por una, de los proyectos culturales que están ahora en duda”, señaló, y agregó que Orsai ya no produce ese tipo de proyectos culturales, aunque mantiene otras iniciativas en las que también trabajan personas “que tienen ilusiones, que tienen esperanza, igual que las personas que quieren hacernos una demanda”.

El creador de Orsai sostuvo que entiende la frustración de los inversores, pero diferenció esa decepción de una conducta delictiva. “Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaron otra cosa de un proyecto. Y yo sé que en esa espera tuvimos muchísimo que ver nosotros no haciendo las cosas bien desde la comunicación, con muchísima ingenuidad en otras cosas, pero en ningún caso, en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, expresó.

PUBLICIDAD

Canelones, con Darío Barassi, una de las películas apuntadas

Casciari fue explícito al rechazar las categorías jurídicas que circularon en los medios tras conocerse la denuncia. “Bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi o cualquiera de las cosas de las que se habla respecto a Orsai. Orsai no hace eso, nunca jamás en la vida hicimos eso y jamás vamos a hacer semejante cosa”, remarcó.

El video se acompañó de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la viralización del caso. “Orsai es un proyecto hermoso. El ruido se volvió mediático por los actores, actrices y figuras que nos acompañan, que no tienen nada que ver con el problema. Les dejo un video y un código QR para aclarar las cosas. Es un momento triste para mí y les agradezco mucho el apoyo”, escribió.

PUBLICIDAD

Casciari cerró su descargo con un agradecimiento a los medios que solicitaron su versión y reiteró la disposición a responder consultas a través del código QR difundido. “Agradezco mucho a todos los participantes de Orsai y a los amigos que me llamaron ayer, e incluso hoy sábado por la mañana, para decirme que estaban al pie del cañón. Quedo a disposición de quien, con buenas intenciones, quiera tener más información”, concluyó.

La denuncia contra Casciari

18 socios productores denunciaron penalmente al escritor Hernán Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales, por una presunta estafa vinculada con inversiones en películas y series. Los denunciantes, representados por el abogado Ariel Gil Ces, sostienen que aportaron entre USD 50 y USD 3.000 a distintos proyectos con promesas de rentabilidad que no se habrían cumplido. Afirman que, en la mayoría de los casos, los retornos no superaron el 3% de lo invertido y que varios no recuperaron el capital.

PUBLICIDAD

Hernán Casciari enfrenta una denuncia por presunta estafa (RSFotos)

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia cuestiona la falta de documentos para verificar gastos e ingresos, así como presuntos movimientos de fondos entre producciones sin autorización de los inversores. El reclamo incluye proyectos como La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Emi On Off y el documental D.A.M., sobre Diego Maradona.

Los socios productores pidieron una auditoría contable integral de Orsai Audiovisuales y una rendición de cuentas de cada obra. También solicitaron que la Justicia requiera información a organismos públicos, identifique las cuentas bancarias vinculadas con la sociedad y con Casciari, y evalúe la citación a indagatoria de los responsables que surjan de la investigación. La denuncia se apoya en transferencias, correos electrónicos, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de declaraciones públicas.

PUBLICIDAD