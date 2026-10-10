El auge mundial del matcha pone en foco su método de cultivo y preparación

La popularidad del matcha conecta las tendencias de consumo con la trazabilidad y el origen cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El matcha dejó de circular solo en ámbitos especializados y se consolidó como una tendencia global que combina consumo, ritual y atención al origen del té. Su expansión reabre preguntas sobre cómo se elabora, se prepara y comunica una bebida vinculada desde hace siglos con prácticas culturales asiáticas.

El interés por el té verde acompaña una expansión mundial del sector

El fenómeno se inserta en un mercado del té condicionado por cambios en la oferta y demanda a escala internacional. En su actualización de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que los mercados mundiales de bebidas continúan expuestos a:

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Fenómenos climáticos extremos

Restricciones de suministro

Plagas

Dificultades logísticas

El matcha amplía su presencia en cafeterías, recetas y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis indica que esas perturbaciones inciden en los precios. Aunque su efecto se transmite de manera desigual a lo largo de las cadenas de valor y alcanza de modo distinto a productores y consumidores.

En ese marco, el matcha ganó presencia en cafeterías, recetas y contenidos de redes sociales. Sin embargo, reducirlo a un color o a un sustituto del café deja afuera la cadena de conocimientos agrícolas y preparación que interviene antes de que el polvo llegue a una taza.

El té verde gana espacio en los consumos cotidianos a escala global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matcha se obtiene de tencha cultivado bajo sombra y molido fino

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón explica que el matcha se produce a partir de tencha. Las plantas se cubren para evitar la exposición directa al sol. Luego, las hojas se cuecen al vapor, secan sin enrollarlas y muelen hasta obtener un polvo fino.

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Las condiciones de cultivo y procesamiento inciden en el resultado. En su descripción del té de Uji, el mismo ministerio indica que el cultivo bajo cobertura reduce el amargor y favorece un perfil con más umami.

También señala que las hojas de la primera cosecha, recogidas entre fines de abril y mayo, se destinan sobre todo a tencha y gyokuro, considerados tés de alta gama. La ficha institucional sobre el té de Uji sitúa esas técnicas dentro de una tradición transmitida durante generaciones.

El cultivo bajo sombra reduce el amargor y favorece un perfil más umami. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación vuelve visible un trabajo que antes quedaba fuera de la taza

La nueva atención sobre el matcha pone el foco en prácticas como batir el polvo con agua y probarlo sin endulzantes antes de combinarlo con otros ingredientes. La especialista Darla Murray, consultada por Vogue, distinguió entre las preparaciones que priorizan hojas jóvenes, cultivo bajo sombra y molienda en pequeñas partidas, y aquellas de escala industrial.

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Su planteo no convierte esas categorías en una garantía universal de calidad, pero sí muestra que la procedencia y el método se volvieron criterios de elección para parte del público.

El matcha se obtiene de hojas de tencha procesadas y molidas finamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundador Alan Jiang explicó que busca conservar un momento de interacción entre quien prepara la bebida y quien la recibe. La maestra de té Keiko Kitazawa también participa en degustaciones guiadas, una modalidad que desplaza la atención desde los agregados hacia el sabor del té.

Estos enfoques coexisten con versiones frías, mezclas con leche y usos en repostería, que amplían las formas de consumo sin reemplazar la preparación tradicional.

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El polvo procede de hojas procesadas como tencha.

El sombreado forma parte del método de cultivo asociado al matcha.

El batido con agua permite apreciar aroma, textura y gusto sin otros ingredientes.

La primera cosecha figura entre los datos que utilizan profesionales del sector para explicar el origen del producto.

Las técnicas de elaboración del matcha forman parte de una tradición transmitida durante generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad global plantea límites de oferta y desafíos de contexto

El crecimiento de la demanda puede generar tensiones en una producción que requiere conocimientos específicos. Sarah Oh, otra profesional entrevistada por Vogue, advirtió sobre dificultades de abastecimiento durante la cosecha de 2025.

Por su parte, Marc Falzon sostuvo que el interés internacional puede contribuir a sostener técnicas tradicionales, aunque ese impulso exige evitar que el origen cultural quede diluido en una moda pasajera.

La expansión internacional del producto plantea desafíos para el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la FAO, el té es además una fuente de ingresos y empleo para millones de pequeños productores; el organismo estima que estos aportan 60% de la producción mundial.

La popularidad del matcha, por lo tanto, conecta tendencias de consumo con decisiones sobre cultivo, trazabilidad y transmisión de saberes. La diferencia entre una bebida de moda y una práctica informada depende, en buena medida, de que esos procesos sigan siendo reconocibles para quienes la consumen.

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